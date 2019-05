Una playa para Ronda, la ciudad más aislada de España

Un coche que sale desde Ronda (Málaga) recorre 48,5 kilómetros de vía sinuosa —la A-397, con 365 curvas— durante aproximadamente una hora por la Sierra de las Nieves hasta llegar a la autovía más cercana, a la altura de la localidad costera de San Pedro Alcántara. Es la ciudad de más de 30.000 habitantes de la península que más lejos tiene una carretera con al menos dos carriles por sentido, aunque en las campañas electorales de las últimas décadas políticos de todos los signos han prometido ponerle remedio. También se han comprometido a acercar la playa a esta ciudad de interior a 700 metros sobre el nivel del mar de otra manera: el PP local propone construir una en el propio municipio.

La primera gran promesa política en relación a la autovía la hizo el partido de Jesús Gil a principios de siglo. Un macroproyecto que bordearía la Sierra de las Nieves con 26 viaductos y un túnel para unir Ronda con Marbella en 22 minutos con un coste de 350 millones de euros. La Junta de Andalucía, socialista entonces, se apuntó a la idea e incluso llegó a presentarla en 2007. Seis años más tarde, la propia administración autonómica consideró el proyecto "inviable a efectos ambientales".

Descartada desde hace más de un lustro la propuesta de llegar rápido a la playa, la promesa para estas elecciones ha sido traer la playa hasta Ronda. La hizo la pasada semana la candidata del PP y ganadora de las últimas elecciones municipales, María de la Paz Fernández. "Pensaréis que es un disparate", prologó su propio anuncio Fernández, y como tal lo han recibido algunos usuarios de las redes sociales que incluso sugieren irónicamente aprovechar para la nueva playa el tobogán de 38 metros que fue colocado y clausurado en Estepona el día de su inauguración.

El PP defiende, sin embargo, que además de una zona de ocio como la que ya existe en Arroyomolinos (Cádiz), esta presa recreativa serviría para regular el cauce del río Guadalevín y evitar inundaciones como las que el pasado otoño derribaron el muro de los baños árabes de la ciudad, que datan del siglo XIII, aunque no ocasionaron graves daños en el patrimonio histórico.

ampliar foto Imagen del estudio que recoge las ciudades de más de 30.000 habitantes sin autovía y sus distancias a la más cercana. Antonio Palma

Ronda no tiene una autovía porque "han faltado políticos locales con peso que apostaran por ella", explica Antonio Palma, geógrafo local. Palma ha elaborado dos estudios para enmarcar la situación de las comunicaciones de Ronda, primero en el contexto autonómico y después en el nacional. Las contundentes conclusiones del primero lo llevaron al segundo, cuyo resumen es no solo que Ronda es el término municipal de más de 30.000 habitantes que más lejos tiene una autovía en la península, sino que está cinco veces más lejos del siguiente, que es Santa Pola (Alicante). Además, la comarca de Ronda, que reúne unos 70.000 habitantes, no tiene "ni un solo centímetro de autovía en su extensión".

"El problema de no tener vía rápida a Sevilla, Málaga o Antequera (Málaga) es que cada vez tenemos menos población, la industria es menor que hace 30 años, vemos accidentes casi cada semana, el turismo que tenemos es de menor calidad...", enumera Bernardino Guerrero, uno de los portavoces de la plataforma Autovía Ronda Ya, que desde hace dos años lucha por conseguir este objetivo. Además, recuerda que la pasividad institucional incluso ha dejado sin tren a la ciudad los últimos siete meses por las lluvias del otoño. El servicio ha comenzado a restablecerse esta misma semana.

Ronda tiene los monumentos y Antequera las infraestructuras

La comparación con Antequera es recurrente. Una ciudad de circunstancias parecidas a las de Ronda pero que "se ha llevado la palma con las infraestructuras", asegura Guerrero. Antequera está conectada por autovía con todos los grandes núcleos de la península y posee estación de AVE. Allí está previsto que se establezcan proyectos como el puerto seco de mercancías o el centro de pruebas del hyperloop, el nuevo sistema de transporte de alta velocidad diseñado por Elon Musk, fundador de Tesla. "En Ronda pensamos que alguno de estos proyectos que tanto impacto económico positivo pueden tener nos podría haber caído a nosotros, pero con tan malas comunicaciones es imposible", lamenta este activista rondeño.

Con la industria en horas bajas, el turismo es una de las principales bases económicas de esta ciudad monumental. El Puente Nuevo sobre la garganta del Tajo, construido en el siglo XVIII, o la plaza de toros, la más antigua del mundo, son dos puntos de la ciudad que se cuelan en todas las listas de puntos de interés turísticos andaluces. Por eso Guerrero cuenta con amargura que le duele la conversación a la que hace frente cada vez que habla con algún turista que ha visitado Ronda: "¿De allí eres? Es una ciudad muy bonita, pero para llegar... no veas".

Llegar a la playa o que la playa llegue no preocupa a la plataforma Autovía Ronda Ya, que de hecho está en contra de la construcción de una autovía directa a Marbella junto a la Sierra de las Nieves: "El daño medioambiental sería innegable", asegura el portavoz, Bernardino Guerrero. Cree que ahora es incluso menos probable, después de que el Consejo de Ministros aprobara y enviara a las Cortes para su tramitación la propuesta de la declaración de la Sierra de las Nieves como Parque Nacional en diciembre del pasado año.

Por ello, las ideas que ahora se barajan son más modestas. La Junta de Andalucía, ahora bajo las siglas de PP y Ciudadanos, ha prometido en esta campaña iniciar los estudios para que Ronda esté conectada al menos por una autovía, además de partidas presupuestarias para mejorar las condiciones de las principales vías interurbanas que pasan por la ciudad, todos estos tramos incluidos en la lista de Intensificación de la Vigilancia de la Velocidad (INVIVE) de la DGT, que recoge los tramos más peligrosos de la red de carreteras. En este caso, la autovía prometida no unirá a la Ciudad del Tajo con la conexión más próxima a la costa, sino con Málaga, a través de la localidad interior de Campillos.

La plataforma ve con buenos ojos esta promesa pero recuerda que no es la primera vez que una propuesta de tal envergadura queda en el aire y más en campaña electoral. "Hasta que no veamos el presupuesto aprobado y el asfalto echado, no vamos a dejar de dar la lata", concluye este portavoz de Autovía Ronda Ya.