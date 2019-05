Estepona cierra su tobogán tras varias lesiones

El Ayuntamiento de Estepona ha decidido cerrar el primer tobogán urbano de España el día de su inauguración. Tras las primeras horas de uso, varios vecinos de la localidad han sufrido lesiones causadas por el diseño de la rampa, que mide 38 metros de largo y cuenta con un desnivel de entre 32 y 34 grados. La inclinación de la estructura y el acero inoxidable con el que se ha fabricado son los principales problemas que han causado las quemaduras y heridas que los vecinos han mostrado en redes sociales a lo largo del día.

Ante la polémica generada, el Consistorio explica en una nota de prensa que "el Ayuntamiento tenía colocadas indicaciones de cómo se debe usar el tobogán de forma adecuada para no comportar riesgos, entre ellas, las de prohibido deslizarse tumbado". Además del cierre provisional, la institución pública ha anunciado que revisará el tobogán, que costó 28.000 euros, y ha valorado como un "hecho aislado" las imágenes que se difundieron en redes sociales. En este sentido, el Consistorio ha lamentado también la alarma que han creado los vídeos difundidos por Internet porque "más de un millar de usuarios probaron ayer esta infraestructuras haciendo un uso adecuado de la misma y, por tanto, sin ninguna incidencia".

Pese a que el Ayuntamiento asegura que la rampa cuenta con todas las garantías de seguridad, las imágenes prueban que existen varios obstáculos que dificultan el uso de la estructura. El cartel en la entrada del tobogán indica que está prohibido el uso a menores de 12 años que no estén acompañados de un adulto. Por otra parte, una señal informa de que hay que lanzarse sentado, pero no prohíbe usarlo tumbado, ni tampoco que se use si hay otra persona utilizándolo en el mismo momento, tal y como asegura el Consistorio.

El deslizadero está incluido entre las 100 medidas que el alcalde de Estepona (PP) presentó en mayo de 2018. Entre ellas, destacaba también la construcción de una maceta gigante de 10 metros de altura, que se suma a los 20.000 tiestos que hay ya repartidos por el municipio de más de 67.000 habitantes. El resto de iniciativas están relacionadas con actuaciones urbanísticas o aparcamientos, así como mejoras de movilidad, infraestructuras culturales o más espacios para el ocio.

El Parque de los Niños, el lugar donde se ha construido el tobogán, se inauguró en 2013 y es una de las zonas verdes más amplias de la Costa del Sol. Cuenta con una gran extensión de más de 14.000 metros cuadrados con zonas verdes, bancos para descansar, merenderos, cafetería y un parque canino, así como un área de juegos infantiles.