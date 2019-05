Las nuevas Cortes se constituyen condicionadas por la campaña

No todo será lo que parece en la sesión constitutiva de las Cortes de este martes. El devenir de la XIII Legislatura, que arranca mañana, está por decidir, pero su comienzo está condicionado por la campaña de las elecciones municipales, autonómicas y europeas que se celebrarán el 26 de mayo como una segunda vuelta de las generales del 28-A. Esa cercanía propiciará una toma de posiciones y duros enfrentamientos entre los grupos en el día de la constitución de las Cortes vinculados a la contienda electoral en ciernes. Pero no será una declaración de intenciones definitiva porque aún no hay ningún pacto de legislatura.