Casado: “Vox obtuvo cinco millones de cruces en las papeletas y cero senadores”

Pablo Casado, junto al presidente de la Xunta, en su mitin de Ribeira. En vídeo, declaraciones de Casado. OSCAR CORRAL | atlas

"Como decía Manuel Fraga, nada más nada igual a nada", ha rememorado esta mañana en un mitin en Ribeira (A Coruña) el presidente del PP, Pablo Casado, para aleccionar a sus votantes sobre la necesidad de "unirse en torno a las urnas" y aglutinar las papeletas en la "argamasa" popular. Antes de hacer mutis por el foro mientras hablaba Manolo Ruiz, alcalde de Ribeira, para acudir juntos a una churrascada en Nigrán (Pontevedra), tanto Casado como el líder del partido en Galicia, Alberto Núñez Feijóo, prosiguieron con el empeño didáctico que les mueve en estas elecciones de explicar a la gente que no votar al PP es apoyar "a una izquierda con la mochila llena de piedras" y "al populismo y el nacionalismo".

Casado ha afirmado este domingo que Pedro Sánchez "ya tiene el pacto hecho con Podemos y con Esquerra Republicana de Catalunya"."¿A quién quieren engañar diciendo que son moderados si al mismo tiempo están negociando bajo cuerda la mesa del Congreso con Podemos y un pacto de investidura con ERC?", ha preguntado al público que llenaba la carpa multiusos del centro del pueblo. "Pedimos que no se engañe al votante en plena campaña. Nadie nos va a dar lecciones de generosidad: el PSOE ofrece la abstención al PP, lo cual es una propuesta muy creativa", ha continuado Casado antes de advertir de que lo que él desea es que "el señor Junqueras, desde la cárcel, y los populistas no manden en toda España y no sigan decidiendo el futuro de nuestros hijos".

El presidente del PP ha anunciado que va a exigir que los "independentistas envalentonados" que "mañana van a acudir al Congreso escoltados a tomar el acta porque están en prisión preventiva" juren "por la Constitución y por el Rey" y no utilicen en su lugar "fórmulas para humillar las instituciones españolas". Según Casado, "Ana Pastor era la mejor para liderar el Congreso, pero Sánchez ha preferido a la señora [Meritxell] Batet, aquella que decía que tenía que haber indultos" para los presos independentistas. Y como vicepresidente, ha seguido, a Gerardo Pisarello, "el que quitaba la bandera de España del balcón del Ayuntamiento de Barcelona, la mano derecha de Colau, la Colau que nos insulta".

Que ningún votante se equivoque, ha proclamado Casado, "el único PP es este. Nadie ha encontrado ni va a encontrar al PP fuera del PP: El partido de siempre es el que defiende la seguridad, la libertad, la familia, la educación, la política agrícola y pesquera, el prestigio internacional y los bajos impuestos" frente al "infierno fiscal" que traerá el Gobierno de Sánchez. Con un voto "dividido", los populares no podrán garantizar el "contrapeso" desde "ayuntamientos y autonomías" a un Pedro Sánchez que "va a estar cuatro años en La Moncloa" y se sentirá con "carta blanca" para "hacer lo que quiera". Así, ha ejemplificado, "la Xunta [de Feijóo] fue un contrapeso a Zapatero y en los peores años", según dice Casado, "a los gallegos les fue mejor".

"No hay palanca más poderosa en la vida que una creencia", ha dicho el líder del PP en su costumbre de trufar el discurso con citas ilustres, esta vez de Emilia Pardo Bazán. "Es ahora cuando hay que dar el callo. Si nos unimos en torno a las urnas, volveremos a ganar", ha aventurado. Y para demostrar a todos lo letal que es la "división" del voto de derechas, ha ofrecido unos datos sobre el Senado "apenas publicados": "Vox obtuvo cinco millones de cruces en las papeletas y cero senadores; Ciudadanos, 10 millones de votos y cuatro senadores; mientras que el PSOE sacó 13 millones de apoyos y sacó 121 senadores".