“Era un montañero apasionado”, dice el compañero del español momificado que desapareció hace 29 años

El 22 de enero de 1990, apareció publicado en este periódico un breve, un suelto como se llamaba antes, firmado por la agencia EFE que informaba de la desaparición de un montañero español que escalaba el Aconcagua (Chile) "tras 48 horas de búsqueda". 29 años después, se ha hallado un cuerpo momificado que podría ser el del español desaparecido el 18 de enero de 1990, según apuntan todos los indicios. Su nombre es Mateo Parrilla y tenía 35 años cuando se perdió su rastro, no en el Aconcagua, sino en el cerro El Rincón, de 5.365 metros de altura, situado en la localidad de Potrerillos, en la provincia argentina de Mendoza, limítrofe con Chile.

No hay apenas pistas sobre la trayectoria montañera de Parrilla. Su desaparición tuvo lugar en la era previa a la extensión de Internet. Entonces, las hazañas y las desgracias tenían una difusión mucho más limitada y fungible. Pero las informaciones publicadas en la prensa local argentina estos días aportaban el nombre de Pedro Martínez Balgañón, alpinista español que acompañó a Parrilla en su aventura de hace casi 30 años.

Lo cuenta el comisario general Roberto Munives, responsable del reciente rescate del cuerpo, encontrado por un andinista el pasado domingo a 4.500 metros de altura, y que ya participó en la búsqueda de 1990: "Yo llevaba cuatro años prestando servicios en la patrulla de rescate y se me convocó para ir al rescate de esta persona que había estado en situación de emergencia. Entrevistamos a su compañero, Pedro Martínez Balgañón, que dijo que notó que venía un temporal y perdió de vista a su compañero Mateo Parrilla. La búsqueda terminó siendo absolutamente infructuosa", explicó el máximo jefe policial. "Martínez Balgañón estaba muy golpeado y shockeado. Lo contuve y lo alojé en mi casa por una cuestión de solidaridad plena, porque es la cultura y la usanza del montañista, que (a un par) nunca se lo deja solo, y de eso nació una amistad", relató Munives en el portal MDZ on line (Mendoza on line). "Por eso este hallazgo para mí es algo muy personal, siempre me había quedado pendiente lograr encontrar a ese hombre. Es una verdadera historia de vida", finalizó el comisario.

Localizado a través de las redes sociales, este periódico se ha puesto en contacto con Pedro Martínez Balgañón, que se ha mostrado muy conmocionado por el hallazgo y por los recuerdos del aquel trágico episodio. Reacio a pronunciarse, sí que ha dedicado unas palabras para rendir homenaje a su antiguo compañero: “Era un montañero apasionado. Amaba la montaña”. “Espero que sus familiares se sientan reconfortados con la noticia. Mi pensamiento siempre estuvo con ellos”, añade este aficionado al alpinismo que colaboró con los grupos de rescate en 1990. Hoy asegura que no tiene contacto con la familia de Mateo.

Desde el Ministerio de Seguridad de Mendoza explicaron que todo indica que se trata de Parrilla, originario de Valencia y residente en Cataluña, ya que el cadáver hallado por un excursionista el pasado domingo contenía su documentación. Sin embargo, otras informaciones apuntan la posibilidad de que fuera aragonés. En Valencia, alpinistas de contrastada experiencia como Joan Grífols, que fue dirigente del Centre Excursionista y de la Asociación Española de Alpinismo y Montañismo e integrante de la expedición que coronó el Everest en 1991, ha asegurado hoy que no conocía a Mateo Parrilla ni le sonaba su nombre. La federación de montañismo, así como el consulado de España en Mendoza, están cerrados por ser sábado.

Según la Unidad de Patrulla de Rescate y Auxilio en Montaña, la desaparición del español es la única de la que hay registro en la zona en los últimos 30 años, aunque cabe esperar al informe forense para confirmar su identidad.

Con la mochila a la espalda

El cuerpo fue avistado el 12 de mayo por un excursionista, quien avisó a las autoridades locales. Cuando el cadáver fue rescatado de un glaciar inferior, se encontraba "totalmente momificado" y con una mochila a la espalda, lo cual hace pensar que la persona accidentada caminaba por el filo del sendero y cayó. Una vez lograron bajarlo de la montaña, lo entregaron a la policía científica, que ahora mismo trabaja en su identificación.

El cerro El Rincón pertenece al parque provincial Cordón del Plata, una zona protegida muy frecuentada para realizar trekking en la parte argentina de la cordillera de Los Andes.

Las autoridades argentinas se pusieron en contacto con el Consulado de España para informarles de la posible aparición del cuerpo de Mateo Parrilla. Consultadas por EFE, fuentes del organismo español declinaron dar más información debido a la ley de protección de datos.