Iglesias: “Nuestro compromiso es cambiar la vida de la gente, no darnos golpes en el pecho”

Pablo Iglesias ha visitado este sábado Sevilla. Y en la capital terminó su agenda electoral en Andalucía. A principio de semana anunció que visitaría Cádiz, ciudad en la que gobierna José María González, Kichi, representante de la corriente anticapitalista de Podemos, con el que mantiene una complicada relación desde que el regidor criticara que el secretario general de su partido comprara una casa valorada en 600.000 euros. Les separan también algunos principios políticos. Kichi rechaza que Unidas Podemos intente formar una coalición de Gobierno con el PSOE. Iglesias, sin nombrarle, le ha contestado durante el acto de campaña. “Tienen razón quienes dicen que gobernar es cabalgar contradicciones”, ha dicho. “Desde dentro del Gobierno se puede cambiar la vida la gente, ese es nuestro compromiso, no darnos golpes en el pecho”.

Unidas Podemos consiguió nueve diputados en esta Comunidad en las pasadas elecciones generales, perdió tres respecto a la anterior elección y se convirtió en una de las regiones que mejor aguantó el golpe que sufrió la coalición al perder 29 escaños. Las encuestas auguran que Kichi podría revalidar Cádiz con el apoyo del PSOE que ya ha anunciado que evitará que se reproduzca en la ciudad la alianza del PP, Ciudadanos y Vox que gobierna la Junta de Andalucía. En Sevilla las previsiones son menos halagüeñas, los socialistas volverían a gobernar rozando la mayoría absoluta.

“Vienes Pablo y suena a remontada para que Adelante Sevilla gobierne en el Ayuntamiento. Como la remontada que hiciste tras los formidables debates”, le ha celebrado Antonio Maíllo, coordinador de IU en Andalucía. Adelante Sevilla es la candidatura de siete organizaciones políticas que se presenta a la elección en la que se inscribe Podemos. En esta comunidad, el partido de Iglesias ha perdido su marca para convertirse en Adelante Andalucía, la fórmula ideada por Teresa Rodríguez, secretaria general de Podemos en esa comunidad, la otra cara visible de anticapitalistas -y pareja de Kichi-, con Maíllo.

Rodríguez, de permiso de maternidad, solo apareció en las palabras de su compañera de bancada Ángela Aguilera. “Como dice Teresa, no nos queremos parecer a ellos ni en los andares”, ha asegurado marcando diferencias con la derecha, pero también con el PSOE. La corriente anticapitalista dedicó la campaña de las elecciones andaluzas a diferentes de los socialistas andaluces del partido en el resto del país. Además de rechazar cualquier tipo de alianza con Susana Díaz, representante del PSOE en la Comunidad. Una crítica que extienden al resto de España. Esta familia, minoritaria en Podemos, pero dominante en Andalucía, considera que un Ejecutivo de coalición es “convertir al PSOE en un agente de cambio”.

Iglesias no ha dedicado más tiempo a esta cuita interna y ha vuelto a defender su objetivo. Hasta que se conozcan los resultados del 26-M la negociación con Pedro Sánchez no se acelerará, mientras tanto, dedica esta campaña a lanzar mensajes a los que previsiblemente serán sus socios de Gobierno. “Le vamos a proponer un programa para que se cumpla la Constitución”, ha asegurado con su versión de bolsillo en la mano. “No le vamos a pedir la luna. No planteamos un programa de máximos, sino uno que se fundamenta en los artículos que protegen a la mayoría trabajadora”.