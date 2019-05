La Fiscalía pide el archivo de la causa de la F-1 contra Camps porque el supuesto delito ha prescrito

La larga contienda, con varios frentes, entre Francisco Camps y la Fiscalía Anticorrupción ha experimentado este viernes un nuevo giro. El ministerio público ha pedido el archivo de la causa contra el expresidente de la Generalitat valenciana por el supuesto amaño en la construcción del circuito de Fórmula 1. El fiscal considera que el posible delito por tres contratos presuntamente amañados en 2007 prescribió a los 10 años, poco antes de que Anticorrupción interpusiera, en enero de 2018, la denuncia contra el antiguo dirigente del Partido Popular. Las denuncias interrumpen el plazo de prescripción, pero esta llegó tarde.

La petición de la Fiscalía llega dos semanas después del durísimo auto dictado por la juez Carmen García Mingo, que procesó a Camps al apreciar sólidos indicios de que "urdió una trama" para aprovechar electoralmente el Gran Premio de Fórmula. Unas carreras que costaron más de 300 millones a la Generalitat pese a que Camps había prometido que no costarían nada a las arcas públicas gracias a las plusvalías urbanísticas en torno al circuito.

La Fiscalía ha solicitado, y la instructora ha admitido, que la parte del caso que apunta a la posible financiación ilegal del PP sea remitida a la Audiencia Nacional. Respecto a la Fórmula 1, queda por saber si la Abogacía de la Generalitat, que también ejerce la acusación en el caso, solicitará también el sobreseimiento.

La Fiscalía concluye en su escrito que no se puede acusar a Camps ni a ninguna de las otras 15 personas procesadas de los tres contratos de 2007 con los que empezó la obra del circuito. "Los hechos", señala el fiscal, "revisten presuntamente las características de un delito continuado de prevaricación", porque uno de los ingenieros aseguró que su empresa Typsa, empezó a trabajar en su diseño antes de que se adjudicaran, unas declaraciones respaldadas por correos electrónicos. Pero esa posible prevaricación ha prescrito. Y también ha prescrito la posible malversación de caudales públicos, al no alcanzar la cantidad presuntamente defraudada —184.320 euros— el límite que permitiría acusar por la modalidad agravada, cuyo plazo de prescripción es mayor.

Sin esos tres contratos, que son los que figuran en la denuncia original de Anticorrupción, no se puede mantener la acusación, porque respecto a las adjudicaciones posteriores de la Fórmula 1 no hay pruebas suficientes que permitan apreciar un delito continuado, concluye el fiscal, a diferencia de lo que vio la juez. "De las diligencias practicadas no se han obtenido indicios suficientes para estimar que los trabajos contratados en los expedientes administrativos analizados no se hayan realizado correctamente", señala.

No hay perjuicio evaluable

El ministerio público añade que la Intervención de la Generalitat no ha podido establecer "un perjuicio económico evaluable" para las arcas públicas de la construcción del circuito. En parte, subraya, porque la Intervención explicó que carecía de "criterio técnico para valorar que los importes de los presupuestos base de licitación y los precios de contratos analizados" fueran "adecuados al mercado en el momento en que se adjudicaron". El órgano fiscalizador del Gobierno valenciano "se limitó a comprobar la regularidad de los pagos y su contabilización", sin entrar a valorar si hubo "sobrecostes" o se "desvió dinero para otras finalidades" porque, añade el fiscal, tampoco le fueron proporcionadas "las facturas ni los justificantes de pago".

La existencia de irregularidades administrativas, la referencia que hace la juez al "coste total" del circuito y "las manifestaciones de carácter político" —que la Fiscalía también observa en al auto de la magistrada— "no colman las exigencias del tipo penal de la prevaricación ni por supuesto de la malversación de caudales públicos", concluye Anticorrupción.

El ministerio público considera que la parte de la investigación relativa a la supuesta caja b del PP que la instructora menciona en el auto de procesamiento, y en concreto el presunto pago de 150.000 euros por parte de José Mayor Oreja, entonces directivo de FCC, una de las empresas que construyeron el circuito, al exdirigente popular Ricardo Costa debe ser investigado por la Audiencia Nacional, que ya tiene abierta una pieza al respecto.

Y ello porque aunque Costa relató la entrega del dinero, también afirmó "que en ningún caso le consta abono en los términos señalados por la instructora de lo que es objeto específico de este procedimiento, como es la licitación, contratación y adjudicación de las actuaciones relacionadas con la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 en Valencia".