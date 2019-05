El PSOE ultima un acuerdo para la Mesa del Congreso sin Vox ni independentistas

El PSOE no ha ofrecido a los independentistas un puesto en la Mesa del Congreso a cambio de su apoyo en la investidura de Pedro Sánchez para la presidencia el Gobierno. Este fue el planteamiento inicial del secretario general del PSOE, como adelantó EL PAÍS el pasado 5 de mayo y así se mantiene hasta hoy mismo. La negociación está prácticamente cerrada y se ha realizado entre el PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos. Los socialistas tendrán 3 puestos; y dos cada uno de esos tres partidos. La negociación está muy avanzada, casi cerrada, tras las negociaciones de la portavoz socialista, Adriana Lastra, con el secretario general del PP, Teodoro García-Egea; el secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos, Miguel Ángel Gutiérrez, y la portavoz de Unidas Podemos, Irene Montero. Las Mesas se constituirán el próximo día 21 en el Congreso y en Senado.

Los socialistas quieren garantizarse la mayoría en ese órgano de gobierno de la Cámara para no estar sujetos a sobresaltos. Esa mayoría la quieren garantizar con Unidas Podemos, con los que sumarán 5 puestos, frente a los 4 que ocuparán PP y Ciudadanos. Al revés de lo que ocurrió en la legislatura pasada. Vox no estará en la Mesa del Congreso. La intención del grupo socialista, ahora mismo dirigido por la vicesecretaria general socialista, Adriana Lastra, que probablemente repetirá en el puesto de portavoz, cuando se constituya los grupos y sus direcciones, es hablar con los grupos nacionalistas, singularmente con el PNV, pero no para estar en la Mesa del Congreso.

Las mesas de la comisiones de las cámaras es otro paquete a negociar en el que sí estarán los nacionalistas. La dirigente socialista, vicesecretaria general del PSOE ha mantenido ya conversaciones con el próximo portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y con la portavoz por ahora del PdECAT, Miriam Nogueras. El diálogo con el PNV es con su portavoz, Aitor Esteban .

La Mesa está prácticamente hecha, según ha reconocido la vicepresidenta el gobierno en funciones, Carmen Calvo en el Congreso. “En la Mesa no tienen que estar representados todos los grupos parlamentarios. Es en la Junta de Portavoces donde tienen que estar todos”, ha señalado Calvo. La portavoz de Unidas Podemos, Irene Montero, sigue la línea de discreción de esa fuerza política para no hablar de las negociaciones en curso hasta que no estén cerradas. El líder de la formación, Pablo Iglesias, ha expresado su convicción de que el PSOE y ellos van a “gobernar juntos”. “Habrá que hacer muchos esfuerzos, habrá momentos peores y mejores, habrá presiones, pero gobernaremos juntos!, ha augurado Mesa.