El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bilbao sugiere que votará al PSOE

El PP en el País Vasco tiene problemas internos. La confección de las listas al Ayuntamiento de Bilbao ha abierto una vía de agua en la nave popular. La eliminación de las listas al Ayuntamiento de Bilbao de la cabeza de lista, Beatriz Marcos, que llevaba 20 años en el Ayuntamiento, provocó su marcha hace dos semanas. Este jueves el portavoz del PP, Luis Eguiluz, que también ha sido laminado, ha criticado con dureza a la dirección que encabeza el exministro de Sanidad y exalcalde de Vitoria, Alfonso Alonso. De hecho, ha insinuado que votará al PSE-EE el 26M.

La crisis interna se ha desencadenado después de que el PP situara en la cabeza de la lista al Ayuntamiento de Bilbao a la presidenta del partido en Bizkaia, Raquel González, quien apoyó a Pablo Casado en el último relevo en la dirección nacional de los 'populares'. Fruto de ese movimiento se ha quedado fuera quien ha sido portavoz del PP en el Consistorio bilbaíno en los últimos cuatro años, Luis Eguiluz, -respaldó a Soraya Sáenz de Santamaría-. Eguiluz ha venido explicando en las últimas semanas que tenía un compromiso con la dirección del partido para permanecer dos mandatos en el Ayuntamiento de Bilbao, pero ha dado igual.

En la última conferencia de prensa que ha ofrecido como portavoz municipal, Eguiluz, que no se ha mordido la lengua, ha dicho que Alfonso Alonso es "un magnífico orador", pero que eso no se puede confundir "con ser un líder". Eguiluz ha denunciado un "intento deliberado" de "desmontar" la estructura del PP de Bizkaia "desde dentro".

Como Eguiluz, Marcos dijo al anunciar su marcha, incluso del partido en que "no me gusta el rumbo del partido, no me representa". Carlos Iturgaiz dio el mismo paso hace varias semanas, aunque sin darse de baja del PP, al verse relegado en las listas para el Parlamento europeo a un puesto de no salida, el 17.

En Gipuzkoa Pablo Casado designó directamente a Íñigo Arcauz como cabeza de lista del PP por Gipuzkoa al Congreso sin consultar ni informar a la dirección provincial, que no ocultó su malestar y no arropó al candidato durante la campaña electoral del 28A. Borja Sémper no asistió a un solo acto de campaña de Arcauz. En Gipuzkoa, la dirección provincial también apoyó a Soraya Sáenz de Santamaría en el proceso interno que aupó a Casado a la presidencia del PP.

En Álava la confección de las candidaturas no ha causado malestar. De cara al 26M, la candidata a la Alcaldía de Vitoria es otra partidaria de Casado, Leticia Comerón, cuya elección era esperada después de que asumiera la portavocía municipal cuando Maroto dejó el Ayuntamiento para ser diputado en el Congreso.