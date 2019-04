Elecciones generales: la jornada de reflexión en directo

El PP pide no tener “miedo al trifachito” y que los futuros socios no se pisen “la manguera”. Por Natalia Junquera

"Las tres siglas de la derecha no atancan a otros que no sea el partido de la derecha", dice Sánchez. Y pide a los que dudan que voten socialistas"para garantizar el futuro".

"No hemos llegado hasta aquí para callarnos, para ir con miedo, hay que llenar las urnas, convencer a cada amigo, cada vecino", dice Irene Montero en el cierre de la campaña. "Las personas indecisas que se preguntan para qué ir votar. Si gobernamos no lo vamos a poder cambiar todo de golpe, pero la política puede cambiar cosas como la subida del SMI. Ser padres nos ha hecho creer en que la luna tiene que bajar ya. Lo necesitamos. Que la esperanza venza al miedo. A la derecha se la vence blindando derechos sociales. Informa Ana Marcos.

"Amo a España y no tengo ningún complejo de decirlo", proclama Arrimadas . "Y estoy deseando que llegue un presidente que no se acompleje de ser español"

"Ganar no significa gobernar". Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y candidato del PSOE, se encuentra en el penúltimo acto de campaña en Entrevías, Madrid. Sánchez ha recordado que "ganar no significa gobernar" y ha presentado al PSOE como la mejor alternativa a la derecha: "Este es el único partido que puede garantizar que España mire al futuro".

Pablo Iglesias en León. El líder de Unidas Podemos celebra un acto en León antes del cierre de campaña del partido que será a partir de las 20.00 en el Auditorio del Parque Lineal del Manzanares en Madrid. "Si la política no sirve para nada, ¿por qué los consejos de administración de las grandes eléctricas se gastan dinero en comprar políticos? Porque se compran a sus propios representantes. Nosotros habremos hecho algunas cosas mal pero creo que hemos demostrado que a nosotros no nos compra nadie", ha defendido Iglesias en León.

Cristina Narbona, presidenta del PSOE, en Al rojo vivo (La Sexta): "Estas elecciones son importantes porque nos jugamos un cambio en el modelo de convivencia de este país. No hay más que ver cómo Vox está condicionando las políticas de la Junta de Andalucía. Quizá, por desgracia, hay mucha gente joven que no entiende lo que nos jugamos porque siempre ha vivido en democracia".

García Egea, en Murcia. El secretario general del PP y candidato al Congreso por Murcia, Teodoro García Egea, ha pedido que los votantes no vayan el domingo a las urnas “con una lista de agravios” por los “errores del pasado del PP” y que no dividan el voto de derechas copiando lo que históricamente ha hecho la izquierda. “Seguro que hay gente que ha utilizado nuestras siglas en beneficio propio y nos ha traicionado, pero desde que Pablo Casado es presidente, aquí la palabra se cumple”, ha dicho en un desayuno con periodistas en Murcia, donde ha defendido también que el PP “tiene el músculo intacto” y es el partido que “más garantías ofrece”, “sólido y definido”, y alejado de los “cantos de sirena” de otras formaciones. Informa Virginia Vadillo .

Pablo Iglesias, sobre el voto a Podemos, en Al rojo vivo (La Sexta): "Mira que era fácil responder 'no pactaremos con Ciudadanos'. Pero lo que dijo [Pedro Sánchez] es 'no me ponga un cordón sanitario'. Se lo hemos preguntado tantas veces... ¿Por qué no contestan? Yo creo que la gente no es tonta. Cuando un político tiene claro algo dice sí o no".