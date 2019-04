La campaña electoral y las reacciones al debate de RTVE, en directo

EL PAÍS

"España no es el toro de Tordesillas". Pablo Iglesias, candidato de Unidas Podemos el 28-A, ha participado esta mañana en un acto en Madrid sobre bienestar animal: "Esta compañera es una leona, es una de los tres compañeras que viven con nosotras. La adoptamos con 13 meses, su dueña no podía tenerla más tiempo. Es importante que los derechos de los animales estén en la agenda. Antes, estos temas no estaban en campaña y no formaban parte de las prioridades. Tenemos que ser una referencia en el cuidado de los animales porque nos hace una sociedad mejor. Nos llena de vergüenza que nuestro país sea conocido a nivel internacional por burradas. España no es el toro de Tordesillas, hay muchas personas que quieren a los animales", ha dicho Iglesias, que no se ha referido a la polémica por los debates televisivos.

"En muchas ciudades donde unidas Podemos está no ha hecho falta prohibir estas prácticas, solo dejar de subvencionarlas. Nuestra propuesta es endurecer el Código Penal e incluir a los animales salvajes". Y ha añadido: "Es necesario perseguir el abandono. Esto solo se cambia desde el gobierno, esto no es solo una cuestión política, también es personal. Todos sabemos lo que es llegar a casa y que tu compañero no tenga sus derechos protegidos". El acto de Iglesias ya ha terminado.