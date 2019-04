Elecciones generales: el octavo día de la campaña electoral en directo

EL PAÍS

Sànchez pide un referéndum. "Cataluña no necesita un nuevo Estatuto. Cataluña, lo que necesita, es que el Estado no bloquee los compromisos que hoy tiene. Lo que necesita es que el Estado español no bloquee las leyes avaladas por el Constitucional y un referéndum en el que los ciudadanos podamos decidir nuestro futuro", dice el candidato de JxCat, que no quiere hablar del juicio del procés, en el que está procesado: "No soy candidato de JxCat para plantear una solución hipotética a una sentencia hipotética. Hasta ahora, lo que se observa es que estamos en un juicio de faltas. Estoy convencido de que tendremos una sentencia absolutoria. Pero no quiero hablar hoy del juicio. Si tuviera otras oportunidades, lo haría con mucho gusto.