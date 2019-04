El INE envía a Yéremi Vargas la tarjeta censal para votar en las elecciones generales

Ithaisa Suárez reconoce que se “llenó de tristeza” cuando hace unos días recibió la tarjeta censal de su hijo Yéremi Vargas para votar en las elecciones generales del próximo 28 de abril. El niño, que hoy sería un joven de 19 años, continúa desaparecido desde que en 2007 se le perdió el rastro cuando jugaba en la calle cerca de la vivienda de su abuela en la localidad de Vecindario (Gran Canaria).

“Hay una carta del niño aquí”, le dijo su madre a Ithaisa cuando esta llegó a casa. Recuerda que se la dio con pena, casi sin querer hacerlo para que no se sintiera mal. Ella la miró y se dio cuenta inmediatamente de que era la tarjeta de Yéremi. “Nos quedamos impactados porque sabemos que es mayor de edad. Cuando desapareció era un niño, era pequeñito, y esto te recuerda que ya es mayor”, señala Ithaisa, quien no reprocha al Instituto Nacional de Estadística (INE) el envío de la misiva. “En ningún momento me enfadé con el censo electoral”.

Desde la Delegación Provincial del INE indican que se remitió la tarjeta electoral “como es el procedimiento habitual, puesto que Yéremi José Vargas Suárez figura registrado en el censo electoral de la provincia de Las Palmas”. Este se actualiza a partir de la información que se recibe sobre el padrón municipal por parte de los Ayuntamientos, en este caso el de Santa Lucía de Tirajana. “No habiéndose producido ninguna alta, baja o modificación respecto a él, la Oficina del Censo Electoral mantiene su inscripción”, apuntan.

Ithaisa Suárez, madre de Yéremi, con la tarjeta censal.

La mujer explica que ha plastificado la carta del censo y que la ha guardado en la habitación de Yéremi con todas sus cosas, un cuarto que sigue estando exactamente igual que cuando el niño desapareció. “Ese día se paró el reloj para nosotros”, admite.

Aunque sí es la que más impacto le ha producido, no es la primera vez que Ithaisa recibe alguna carta o documento que vuelve a agrandar el doloroso recuerdo de la ausencia de Yéremi. Relata que le ha ocurrido lo mismo cuando, después del nacimiento de otros dos niños más, que ahora tienen siete y tres años, recibe cartas de la Seguridad Social en las que aparece el nombre de su hijo desaparecido junto al de sus tres hermanos (los dos indicados y otro de 13 años).

El de la tarjeta es un capítulo nuevo de un calvario que no cesa en la vida de Ithaisa, quien lo único que desea a estas alturas es conocer el paradero de los restos mortales de Yéremi y “darles sepultura”, señala. “Sabemos cien por cien que no vive, nos hemos hecho esa idea. Pero no podemos cerrar ese capítulo si no tenemos al niño donde tiene que estar”.

Ella y su familia están convencidas de que el preso Antonio Ojeda, apodado El rubio, quien cumple condena por agredir sexualmente en 2012 a un menor en El Doctoral (localidad grancanaria muy próxima a Vecindario), es el responsable de su desaparición y, por ello, el único que podría señalar dónde se encuentra Yéremi. Sin embargo, el juez Juan Manuel Hermo Costoya, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana, consideró en 2017 que no había pruebas suficientes para su imputación. Una decisión que Ithaisa no comparte: “Fue él, sin lugar a dudas. La Guardia Civil y la Policía están también seguros”, manifiesta impotente a la vez que temerosa de encontrarse a Antonio Ojeda por la calle una vez salga de prisión el año que viene.