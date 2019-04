Elecciones generales: el quinto día de campaña electoral en directo

EL PAÍS

Apoyo a Oriol Junqueras. Eugenia Parejo se hizo famosa después de participar en Salvados en un programa en el que Oriol Junqueras debatió con la familia de esa ciudadana andaluza defendiendo la independencia. El líder de ERC la he pedido que participe en la campaña y esta mañana ha hablado en el mitin. "Es un disparate pero me lo pidió y estoy aquí porque es mi amigo. No soy política pero soy demócrata y republicana. Y por los años que tengo se valorar la gente que vale la pena. Y Oriol lo vale: es el mejor político que tenéis. Es honrado, normal, súper inteligente, conciliador y saber poner a trabajar en un mismo proyecto. No soy de ERC. No quiero que ganéis ni os vayáis. Pero si ganáis la primera que os va a felicitar soy yo. Cree en un Dios que yo no creo pero que Dios reparta suerte". Informa Àngels Piñol.