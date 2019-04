Discurso de Maite Pagazaurtundúa en Rentería: “No sois antifascistas, sois matones ‘abertzales”

Maite Pagazaurtundúa, durante el acto de este domingo de Ciudadanos en Rentería (Guipúzcoa). Unanue - Europa Press / epv

La candidata de Ciudadanos al Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundúa, pronunció este domingo en Rentería (Guipúzcoa) un discurso en el que defendió la libertad democrática y denunció la cacerolada con la que algunos vecinos recibieron el acto: "No sois antifascistas, sois matones abertzales". La eurodiputada reprochó además la actitud de los ataques: "¿Por qué nos llamáis antifascistas? Otegi nos llama así porque quiere justificar su pasado. Y esa es la gran desgracia de este país: queréis justificar lo que no tiene justificación".

Pagaza, entre el sonido de la cacerolada y los gritos procedentes de los balcones, criticó que "el acoso es que en los días anteriores digáis por Rentería que no venga nadie por aquí, porque si no les vais a hacer como a nosotros" y señaló al presidente del Gobierno: "Cuando Sánchez alimenta la irresponsabilidad de aquellos [independentistas catalanes] y de vosotros está siendo irresponsable, es algo muy serio". La actual portavoz de UPyD en el Parlamento Europeo empezó su intervención recordando a José Baeza, funcionario de prisiones y militante del PSOE que sufrió un atentado de ETA en Rentería.

Ante los insultos y amenazas, Maite Pagaza subrayó la posición política de Ciudadanos y su defensa de la Constitución como nexo de unión. "La libertad de disentir, eso es lo que no habéis aprendido todavía [...]. Cuando condenéis la persecución, podremos hacer un Euskadi de futuro", concluyó la política mientras reivindicaba a la intelectual alemana Hanna Arendt.

"Para nosotros, el elemento central no es Covadonga, no es el 14 de abril, es el 6 de diciembre, es la Constitución que venimos a defender. El riesgo de la no España y el riesgo de la no Europa es la catástrofe", exclamó la activista vasca, que terminó recordando la relación familiar que le une con Rentería: "Son los escenarios de mi infancia y de la pena de haber perdido a mucha gente que he querido por vuestra mentalidad excluyente y asesina".