Elecciones Generales: la campaña electoral en directo

EL PAÍS "Vergüenza os tendría que dar". La candidata al Parlamento Europeo, Maite Pagazurtundúa, de UPyD que tiene un pacto con Ciudadanos acaba de abroncar a los radicales desde la tribuna: "Vosotros no sois antifascistas, sois matones abertzales". Informa Pedro Gorospe https://twitter.com/el_pais/status/1117377619895308289 14/04/2019 12:45

EL PAÍS Tensión en Errentería. Centenares de radicales que ocupan todos los accesos a la plaza de los Fueros de Errentería están coreando gritos de "fascista" a la espera de que llegue el líder de Ciudadanos Albert Rivera que lleva ya casi media hora de retraso. Un grupo de seguidores de Ciudadanos ondea banderas españolas y europeas en medio de un considerable despliegue policial que impide el acceso de quienes intentan boicoetar el acto. La plaza ha sido decorada con enormes lazos amarillos, y a la espera de que Rivera acceda a la plaza los radicales siguen coreando todo tipo de consignas e insultos contra “los españoles”, las demandas de Amnistía y las reclamaciones para liberar a los presos de Alsasua, encarcelados por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas. Información y foto de Pedro Gorospe 14/04/2019 12:26

EL PAÍS Pablo Iglesias se rodea de 14 miembros de Unidas Podemos en el acto de Eibar. Su primera parada en País Vasco coincide con la celebración del 14 de abril, fecha de la proclamación de la II República de 1931. El Ayuntamiento de Eibar fue el primero de España en izar en el balcón la bandera republicana. No se sabe a ciencia cierta si fue por un error de comprensión, las ganas de sus habitantes por recuperar la democracia o la rapidez de unos transportistas que pasaban por el pueblo y difundieron la noticia En el acto participan Alberto Garzón, líder de IU, y Juan López Uralde, responsable de Equo, los dos partidos que con Podemos forman la coalición Unidas Podemos. Informa Ana marcos. 14/04/2019 12:12

EL PAÍS Lazos amarillos y pancartas contra Rivera en Errentería. Lazos gigantes amarillos colgados en los edificios y pancartas contra Albert Rivera han sido colocados en las inmediaciones de la Plaza de Los Fueros de Errentería (Guipúzcoa), donde este domingo Cs tiene previsto celebrar un mitin. El acto comenzará con retraso por cuestiones ajenas a la organización del partido. Informa Elsa García de Blas. https://twitter.com/Albert_Rivera/status/1117367350255325184 14/04/2019 12:10

EL PAÍS Cinco varones, cinco La relevancia que se le conceda a RTVE está conectada íntimamente con la salud democrática. Por Elvira Lindo 14/04/2019 11:56

EL PAÍS Pablo Casado visita Galicia. En Santiago de Compostela, el líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, participa en un mitin junto al presidente del PP, Pablo Casado, y otros dirigentes del PPdeG. Pista Paradelas de Arriba. Nemenzo. Foto: Pablo Casado este sábado en Ávila. Raúl Sanchidrián 14/04/2019 11:52

EL PAÍS Ciudadanos en Rentería. El candidato de Ciudadanos a la Presidencia del Gobierno, Albert Rivera, y la dirigente de la formación naranja Inés Arrimadas ofrecen un mitin electoral en Errenteria (Gipuzkoa) acompañados por la europarlamentaria Maite Pagazaurtundua y el filósofo Fernando Savater. https://twitter.com/CiudadanosCs/status/1117359786209812480 14/04/2019 11:41

EL PAÍS Acto de Podemos en Eibar. El secretario General de Podemos, Pablo Iglesias y el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, participan en un acto de campaña en Eibar (Guipúzcoa). https://twitter.com/ahorapodemos/status/1117354526921711617 14/04/2019 11:34

EL PAÍS Pedro Sanchez continúa en las islas Canarias. El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, participará este domingo en un mitin que tendrá lugar a partir de las 11.30 (hora local) en el Gran Canaria Arena de Las Palmas de Gran Canaria. https://twitter.com/PSOE/status/1117343856738091008 14/04/2019 11:27

EL PAÍS Buenos días. Reanudamos el seguimiento en directo de la campaña electoral para las elecciones generales. Este domingo tres de los candidatos comienzan la jornada en el País Vasco: Albert Rivera, Pablo Iglesias y Santiago Abascal. Pablo Casado se encuentra en Galicia y Pedro Sánchez continúa en las islas Canarias. 14/04/2019 11:19

EL PAÍS Unidos Podemos: Eibar (Gipuzkoa). El secretario General de Podemos, Pablo Iglesias, y el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, participan en un acto. Ciudadanos: Errenteria (Gipuzkoa). El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera; el filósofo y escritor Fernando Savater; la candidata de Ciudadanos al Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundua; y el candidato al Congreso por Baleares, Joan Mesquida, participan en el acto En marcha por la libertad. 13/04/2019 22:49

PP: Madrid. La vicesecretaria de Estudio y Programas del PP, Andrea Levy, participa en un encuentro con representantes de la oposición venezolana. También participarán Pío García-Escudero, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida.

La vicesecretaria de Estudio y Programas del PP, participa en un encuentro con representantes de la oposición venezolana. También participarán y Santiago de Compostela. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, clausura una comida-mitin. Al acto también asiste el presidente regional, Alberto Núñez Feijóo. 13/04/2019 22:45

Estos son los principales actos electorales de este domingo. PSOE: Las Palmas de Gran Canaria. Pedro Sánchez interviene en un acto con cargos de su partido en Canarias.

interviene en un acto con cargos de su partido en Canarias. Pamplona. La portavoz en el Congreso y cabeza de lista por Asturias, Adriana Lastra, participa en un acto de homenaje a concejales represaliados.

La portavoz en el Congreso y cabeza de lista por Asturias, participa en un acto de homenaje a concejales represaliados. Arganda del Rey (Madrid). La vicepresidenta del Gobierno y candidata número dos al Congreso por Madrid, Carmen Calvo, interviene en un acto en Arganda del Rey, en el que también participar el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo.

La vicepresidenta del Gobierno y candidata número dos al Congreso por Madrid, interviene en un acto en Arganda del Rey, en el que también participar el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, El Franco (Asturias). La ministra de Sanidad y candidata al Congreso por Asturias, Luisa Carcedo, interviene en un acto sobre políticas sociales.

La ministra de Sanidad y candidata al Congreso por Asturias, interviene en un acto sobre políticas sociales. Elda (Alicante). El ministro de Fomento y cabeza de lista por Valencia, José Luis Ábalos, visita la feria medieval.

El ministro de Fomento y cabeza de lista por Valencia, José Luis Ábalos, visita la feria medieval. Villafranca de los Barros (Badajoz). La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, y cabeza de lista al Congreso por Guadalajara, Magdalena Valerio, interviene en un acto. 13/04/2019 22:42

EL PAÍS Batet (PSC): "Aznar se fue mintiendo y ha vuelto crispando". La candidata del PSC a las elecciones generales por Barcelona, Meritxell Batet, ha acusado este sábado al PP de no hacer propuestas y centrar su campaña en los insultos, y ha cargado contra el expresidente del Gobierno José María Aznar: "El problema del señor Aznar es que se fue mintiendo y ha vuelto crispando". Lo ha dicho en un acto de campaña en Lleida en el que se ha presentado la candidatura del PSC en esta provincia, después de que Aznar participara el viernes en un acto de campaña en Barcelona donde dijo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es el "candidato secesionista". (EP) 13/04/2019 18:51

EL PAÍS ¿Debemos decir "recuento" o "escrutinio"? Un repaso útil al léxico electoral, de Álex Grijelmo. Escrutinio del lenguaje electoral Una guía para no perderse en el léxico que han generado los comicios, que se repetirá hasta la saciedad durante las próximas semanas. Foto: Carteles alusivos a los papeles de Bárcenas con motivo de la campaña electoral en una valla, este viernes, en Sevilla. (Paco Puentes) 13/04/2019 18:50

EL PAÍS Concluye Casado."Somos un partido antídoto contra el radicalismo", termina su discurso Casado. "Con estas palabras rompemos filas y vamos a procesionar", comenta. Se refiere a la procesión de la Hermandad del Cristo de los Estudiantes, en la que va a participar el líder del PP junto a Adolfo Suárez Illana. 13/04/2019 18:26

EL PAÍS Pablo Casado en Ávila: "Para nosotros nuestra principal obligación es mantener la concordia constitucional", comenta el presidente del PP, en un tono pausado. 13/04/2019 18:20

EL PAÍS Comienza la intervención de Pablo Casado, diputado por Ávila, junto a Adolfo Suárez Illana, en la ciudad castellana. Apenas hay simpatizantes en el acto, un centenar, informa Natalia Junquera. "Adolfo Suárez es patrimonio de todos los españoles, pero sí es cierto que hay partidos que queremos mantener su legado", ha comentado Casado. 13/04/2019 18:14

EL PAÍS Adolfo Suárez Illana apuesta por reducir la Administración, y emprender una "revolución fiscal que permita sostener el Estado del bienestar". Dice que estamos en riesgo de perder la "concordia territorial y social" que, dice, "tanto nos ha hecho progresar a los españoles en estos 40 años". 13/04/2019 18:11

EL PAÍS Adolfo Suárez Illana interviene junto a la estatua de su padre en Ávila. El número dos por Madrid por el PP participa en un acto electoral junto al presidente del partido, Pablo Casado. 13/04/2019 18:10

EL PAÍS En Bilbao, se han producido cargas y detenciones en el entorno del mitin de Vox, en el parque de Doña Casilda, informa Miguel González. https://twitter.com/mgonzalezelpais/status/1117093973741457408 13/04/2019 18:03

EL PAÍS Rivera con Fernando Savater. El líder de Ciudadanos intervien mañana en Errenteria (Gipuzkoa) con el filósofo Fernando Savater, y dos de sus candidatos: la eurodiputada Maite Pagazaurtundua y el ex director general de la Policía Nacional y la Guardia Civil, Joan Mesquida. https://twitter.com/Albert_Rivera/status/1117082258022785024 13/04/2019 17:49

Algunas citas de esta tarde: A las seis, el presidente del PP, Pablo Casado, interviene en Ávila en un acto ante la estatua de Adolfo Suárez.

interviene en Ávila en un acto ante la estatua de Adolfo Suárez. A las seis y media, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, interviene en Llodio (Álava).

interviene en Llodio (Álava). A las siete, en El Paso (isla de La Palma), el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en un acto de campaña electoral del PSOE. 13/04/2019 17:31

EL PAÍS Rajoy apela al voto "útil". El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha insistido en reclamar el voto para el PP como "único útil", ya que Pablo Casado, su sucesor como cabeza del partido, es "la única alternativa de verdad" al Gobierno de Pedro Sánchez "apoyado por independentistas y extremistas". En un mitin-comida celebrado en Mos (Pontevedra), donde ha vuelto a aparecer en el segundo día de campaña electoral, Rajoy ha advertido que "cualquier otro voto es un voto inútil, que divide, que le quita escaños a las candidaturas de centroderecha, que no sirve para nada y que impide el cambio". (EP) 13/04/2019 17:20

EL PAÍS 300 radicales acosan a los asistentes a un mitin de Abascal en San Sebastián El líder de Vox achaca al miedo el escaso apoyo público a su partido en el País Vasco. Por Miguel González Foto: Manifestantes a las puertas del Kursaal donde se han celebrado un acto de Vox. Javier Hernández Juantegui 13/04/2019 16:01

EL PAÍS Iglesias propone una empresa pública de energía contra “el oligopolio de los poderosos” El candidato de Unidas Podemos apuesta por nacionalizar compañías para bajar la factura de la luz. Por Ana Marcos y Macame Mesa Foto: Pablo Iglesias y Victoria Rosell, candidata de Unidas Podemos, en Las Palmas. Dani Gago (Podemos) 13/04/2019 15:56

EL PAÍS Rivera promete la equiparación del paro de los autónomos con la de los trabajadores por cuenta ajena El líder de Ciudadanos presenta el decálogo de las medidas que aplicará en sus 100 primeros días de Gobierno con ataques al bipartidismo y a los nacionalistas. Por Eva Saiz Foto: Albert Rivera durante su intervención en un mitin en Sevilla. Paco Puentes 13/04/2019 15:43

EL PAÍS Sánchez alienta el voto al PSOE ante el “triple riesgo” de la derecha "Estamos muy cerca de tener un Gobierno que dependa de sus propias fuerzas", anima el presidente, que apela a la movilización. Por José Marcos Foto: Pedro Sánchez, en un mitin en Canarias. EP 13/04/2019 15:12

EL PAÍS Casado llama a los votantes huidos: Cs y Vox “no son más que tránsfugas y vendedores de humo” El líder del PP trata de levantar el ánimo de los suyos ante las perspectivas de su competencia también en las circunscripciones pequeñas. Por Natalia Junquera Foto: Pablo Casado este sábado en Valladolid junto a Isabel Garcia Tejerina y Alfonso Fernández Mañueco. Nacho Gallego 13/04/2019 14:53

EL PAÍS Los presos de JxCat se ofrecen a facilitar un Ejecutivo del PSOE que acepte la autodeterminación La exconsejera Borràs: "Si Pedro Sánchez quiere ser presidente del Gobierno y quiere nuestros votos, tendrá que escuchar nuestras exigencias". Por Josep Catà Foto: La candidata de Junts per Catalunya al Congreso de los Diputados, Laura Borràs (segunda por la izquierda), en un puesto del mercado. EP 13/04/2019 14:24

EL PAÍS Iglesias lanza una de las propuestas de su programa: "La solución al oligopolio energético y la privatización pasa por aplicar el artículo 128 de la Constitución y crear una gran empresa pública, la gran red de energía, que sea uno de los orgullos de este país". De esta manera, dice el líder de Podemos, se responderá a las reclamaciones de los jóvenes en su lucha contra el cambio climático. "Solamente la sociedad puede responder a ese desafío, hay que retomar el control de nuestro país. Es un derecho poder encender la luz y calentarse". Informa Ana Marcos 13/04/2019 14:15

EL PAÍS Iglesias mantiene su ataque al sistema eléctrico en Las Palmas: "El trío que controla el mercado energético recibió 10 sanciones en 2018, representan el 0,003% de sus beneficios, les sale gratis que les sancionen. Hasta que Unidas Podemos esté en el gobierno no va a haber un sistema racional de sanciones que les afecte. Por una sencilla razón: a nosotros no nos ha podido comprar un consejo de administración". Informa Ana Marcos 13/04/2019 14:12

EL PAÍS Iglesias: "Las eléctricas mandan más que los diputados". "Empezamos esta precampaña diciendo verdades que nadie puede cuestionar, que han levantado muchos ampollas por decir que las eléctricas mandan más que los diputados. ¿Sabéis que hacen las empresas eléctricas para tener más poder que los diputados, comprarse ministros?", ha dicho Pablo Iglesias. "Voy a leer una lista, a ver si sale en los telediarios", ha retado a los medios, otra de sus dianas de campaña. Después ha recitado una larga lista de nombres entre los que se encontraban De Guindos, Pizarro, Salgado, Pío Cabanillas, Miquel Roca, Felipe González, Narcís Serra, entre otros. Informa Ana Marcos 13/04/2019 14:06

EL PAÍS Pablo Iglesias reivindica la Constitución: "Os hago una propuesta, haceos con una Constitución. Han querido convertirla en papel mojado, os propongo un gesto democrático: leer los artículos que no se cumplen y se concibieron para proteger a la gente". El candidato de Unidas Podemos vuelve a apelar al texto como eje de su campaña. Informa Ana Marcos 13/04/2019 13:59

EL PAÍS Rivera presenta 10 medias para 100 días. https://twitter.com/elpaisandalucia/status/1117028976801742849 13/04/2019 13:51

EL PAÍS Mitin de Podemos en Las Palmas. En la isla canaria se celebra el primer gran acto en el que participa Pablo Iglesias, candidato a La Moncloa de Unidas Podemos. Comparte escenario con Alberto Rodríguez, Meri Pita y y la jueza Victoria Rosell. Esta circunscripción es muy importante para la coalición. Aquí consiguieron tres escaños en 2016 y necesitan que se repita el resultado porque pertenecen a tres de las caras más visibles del partido. Informa Ana Marcos 13/04/2019 13:44

EL PAÍS Sánchez concluye su mitin llamando al voto. "Las urnas no se llenan de buenos datos, se llenan de votos. No podemos fallar a nuestra cita con las urnas". El presidente del Gobierno y candidato socialista ha terminado su intervención en el acto de Tenerife. 13/04/2019 13:39

EL PAÍS Manifestantes en favor de la república interrumpen el mitin de Ciudadanos. La manifestación a favor de la República promovida por IU Andalucía y Adelante Andalucía coincide con la intervención de Juan Marín. Los asistentes gritan "Vamos Ciudadanos" para silenciar las proclamas de los manifestantes. Informa Eva Saiz https://twitter.com/elpaisandalucia/status/1117025942130626560 13/04/2019 13:35

EL PAÍS Sánchez sobre las pensiones: "Nosotros en la próxima legislatura vamos a impulsar una reforma de la Constitución para blindar el carácter público, la dignidad y la sostenibilidad financiera de las pensiones". 13/04/2019 13:33

EL PAÍS La ertzaintza despeja la salida del acto de Vox en San Sebastián. Los asistentes ya han podido marcharse. Información y foto: Miguel González 13/04/2019 13:27

EL PAÍS García-Albiol pronostica buenos resultados. Albiol ha hecho un llamamiento a los votantes del área metropolitana para el 28-A: “Espero que tomen conciencia de lo que está en juego, que es el futuro de los catalanes y especialmente de aquellos que se encuentran en una situación más vulnerable”, y ha insistido en que “la única garantía de mantener las prestaciones de los servicios sociales que conocemos hasta ahora es con un gobierno de Pablo Casado”. Por otro lado, el dirigente se ha mostrado confiado de cara a su posible reelección el 26-M distanciándose del hecho que el resultado de su partido en las elecciones generales pueda mermar sus opciones a la alcaldía de Badalona: “No quiero mezclar elecciones generales y municipales, pero estoy convencido de que los resultados aquí serán muy positivos para el Partido Popular”. Informa Clara Julià 13/04/2019 13:24

EL PAÍS García-Albiol critica a JxCat. El alcaldable de la ciudad de Badalona, Xavier García-Albiol, ha criticado a los políticos independentistas de JxCat que se encuentran en prisión por la publicación de una carta en La Vanguardia dónde aseguran que pactarán con los socialistas si estos abrazan la opción del referéndum: “Prefieren a Pedro Sánchez para conseguir uno de sus objetivos, el indulto, porque saben que con Casado acabaran cumpliendo su condena”. El segundo día de campaña electoral del PPC, que se ha celebrado en el barrio de la Salut de Badalona, ha estado marcado por la indisposición de la candidata Cayetana Álvarez de Toledo, que no ha acudido a al mitin celebrado al lado del mercado de la Salut. Informa Clara Julià 13/04/2019 13:22

EL PAÍS Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y candidato del PSOE: "Para nosotros ser patriota es luchar todos los días porque en España se viva mejor". https://twitter.com/PSOE/status/1117023310536151040 13/04/2019 13:19

EL PAÍS El PP llama a los fugados a Ciudadanos y Vox https://twitter.com/nataliajunquera/status/1117021255385874438 13/04/2019 13:12

EL PAÍS 400 asistentes al mitin de Abascal cercados en el Kursaal. Unos 200 manifestantes se concentran frente al Kursaal al grito de "fascistas". La ertzaintza ha impedido que entren pero no los disuelve. El mitin ha concluido pero los 400 asistentes no pueden salir. Informa el periodista de EL PAÍS Miguel González. https://twitter.com/mgonzalezelpais/status/1117020123280433152 13/04/2019 13:05

EL PAÍS Pablo Casado, líder del PP: "Pedro Sánchez es un peligro público para España". "Es el presidente más radical que ha tenido la historia democrática de España". Casado critica que Sánchez "se esconde" y no quiere celebrar un cara a cara. 13/04/2019 12:59

EL PAÍS Mitin de Ciudadanos en Sevilla. Interviene Edmundo Bal, número cuatro del partido por Madrid https://twitter.com/elpaisandalucia/status/1117017307279130624 13/04/2019 12:54

EL PAÍS Mañueco sobre el impuesto de sucesiones. Alfonso Fernández Mañueco, candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, ha anunciado que si llega a gobernar eliminará el impuesto de sucesiones: "Es apostar por el crecimiento económico y la creación de empleo". 13/04/2019 12:47

EL PAÍS Comienza el acto del PSOE en Tenerife https://twitter.com/PSOETenerife/status/1117001845006794752 13/04/2019 12:45

EL PAÍS Tejerina ante la fuga de votos. La periodista de EL PAÍS Natalia Junquera se encuentra en el mitin que el PP está celebrando en Valladolid. https://twitter.com/nataliajunquera/status/1117013681609560064 13/04/2019 12:39

EL PAÍS Ciudadanos comienza su acto en Sevilla. La periodista de EL PAÍS Eva Saiz se encuentra en el mitin https://twitter.com/elpaisandalucia/status/1117011953824804864 13/04/2019 12:32

EL PAÍS Isabel García Tejerina, cabeza de lista del PP por Valladolid: "En el Partido Popular se han cometido errores, pero hay que reivindicar lo mucho que hemos hecho por España y los españoles". 13/04/2019 12:27

EL PAÍS Da comienzo el acto del PP en Valladolid. Pablo Casado está acompañado de la cabeza de lista de su formación en Valladolid, Isabel García Tejerina. https://twitter.com/populares/status/1117008036894314496 13/04/2019 12:19

EL PAÍS Tres mítines a las 12:00. En unos minutos darán comienzo los actos electorales de Pablo Casado, en Valladolid; Albert Rivera, en Sevilla; y Santiago Abascal, en San Sebastián. 13/04/2019 11:59

EL PAÍS JxCat ofrece estabilidad a un Gobierno que "no niegue el referéndum" como una opción. Los candidatos de JxCat a las elecciones generales, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, y el candidato a la Alcaldía de Barcelona, Joaquim Forn, han ofrecido estabilidad a un Gobierno que dialogue y "no niegue el referéndum" como una de las soluciones para Cataluña. En un artículo en La Vanguardia este sábado, los dirigentes independentistas presos han afirmado: "Si de nosotros depende, no miraremos hacia otro lado a la hora de hacer posible un gobierno estable, siempre y cuando el candidato se comprometa a abordar el camino del diálogo y no niegue el referéndum de autodeterminación como una de las opciones de solución". (EP) 13/04/2019 11:43

EL PAÍS El PSOE afirma que la campaña del PP es “ilícita” y pide su “retirada inmediata” Los populares se desvinculan del uso de una imagen de las hijas del presidente mientras los socialistas denuncian la "intromisión ilegítima" en su derecho al honor y la intimidad Foto: Fachada del local en Ferraz empleado por el PP para su campaña. Víctor J. Blanco 13/04/2019 11:28

EL PAÍS Los Mossos investigan el boicoteo a Álvarez de Toledo en la Autónoma La policía catalana abre diligencias por amenazas, coacciones y lesiones Foto: Foto: Álvarez de Toledo, a su llegada al acto del pasado jueves. Momento del boicot y declaraciones de la candidata del PP. D. Z. (EP) 13/04/2019 10:54

EL PAÍS Abascal arranca el primer sábado de campaña en San Sebastián. El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, interviene en un acto político en el Kursaal de San Sebastián que dará comienzo a las 12:00. Foto: Miguel Riopa 13/04/2019 10:25

EL PAÍS Iglesias se encuentra en Las Palmas. El secretario general de Podemos y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, participará este sábado, 13 de abril, en un encuentro con ciudadanos que tendrá lugar en la plaza del Pilar del barrio de Guarnarteme de Las Palmas de Gran Canaria, enclave tradicional de la formación morada en la ciudad. La cita, que comenzará a las 12.00 (hora canaria), contará con la participación de la número uno de Unidas Podemos al Congreso por Las Palmas, Victoria Rosell, y la segunda en la lista, Meri Pita, además de la secretaria general de Podemos Canarias y candidata a la Presidencia de Canarias, Noemí Santana. (EP) Foto: Victor J. Blanco 13/04/2019 10:17

EL PAÍS Rivera comienza la jornada en Sevilla. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, tiene previsto un acto en la capital andaluza a las 12 de la mañana junto al líder de Cs en Andalucía y vicepresidente de la Junta, Juan Marín en el Muelle de la Sal. Foto: Daniel Pérez García-Santos 13/04/2019 10:13

EL PAÍS Pablo Casado visita este sábado en Ávila y Valladolid. El presidente nacional del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, celebrará este sábado, 13 de abril, actos de campaña en Ávila y Valladolid. Casado celebrará un mitin a las 12.00 horas en la plaza de San Pablo en el que estará acompañado por el candidato popular a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco; la cabeza de lista de Valladolid al Congreso, Isabel García Tejerina; el presidente del PP vallisoletano, Jesús Julio Carnero, y la candidata del PP a la Alcaldía de la ciudad, Pilar del Olmo. Su recorrido concluirá con una visita a Ávila a las 18.00 horas para realizar un acto con visitantes junto a la estatua del ex presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, un evento en el que estará acompañado del candidato número dos del PP al Congreso de los Diputados por Madrid, Adolfo Suárez. (EP) Foto: Juan Manuel Serrano 13/04/2019 10:10

EL PAÍS Sánchez pasará el primer fin de semana de campaña en Canarias. El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, pasará el primer fin de semana de campaña electoral en Canarias, donde está previsto que entre los días 13 y 14 de abril visite las islas de Tenerife, La Palma y Gran Canaria. En concreto, el candidato a la Presidencia intervendrá a las 11.30 horas de este sábado (hora canaria) en un acto del partido en Arona (Tenerife) junto al cabeza de lista al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, Héctor Gómez; la candidata al Senado por Tenerife, Olivia Delgado; y el secretario general del PSOE canario y candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. (EP) Foto: Paco Poyato 13/04/2019 10:04

EL PAÍS Escrutinio al lenguaje electoral Una guía para no perderse en el léxico que han generado los comicios, que se repetirá hasta la saciedad durante las próximas semanas Foto: Carteles de la campaña electoral en una valla, este viernes, en Sevilla. Paco Puentes 13/04/2019 09:44

EL PAÍS Buenos días. Retomamos la retransmisión en directo en el primer sábado de campaña electoral. Los principales líderes se encuentran repartidos por las islas Canarias, Castilla y León, Andalucía y el País Vasco. 13/04/2019 09:37

EL PAÍS Aznar acusa a Sánchez de ser el candidato de los “secesionistas” El expresidente pronuncia un mitin por primera vez en Barcelona en 16 años. Por Àngels Piñol Foto: l expresidente José María Aznar y Cayetana Álvarez de Toledo, en un momento del acto. Albert Garcia 12/04/2019 23:27

EL PAÍS Mariano blue eyes El PP gallego abre la campaña en Pontevedra homenajeando a Rajoy: "Has hecho las cosas a tu manera, como Sinatra". Por Manuel Jabois Foto: El expresidente del Gobierno, Maruai Rajoy, este viernes, en un mitin en Pontevedra. Óscar Corral 12/04/2019 23:18

EL PAÍS El PSOE defiende el Estado de las autonomías frente a la recentralización del PP El presidente del Gobierno refuerza el mensaje para atraer a los indecisos el 28-A. Por José Marcos Foto: Pedro Sánchez, a la derecha, junto a Ximo Puig, Susana Ros y Pedro Duque en Castellón. Ángel Sanchez 12/04/2019 23:05

EL PAÍS Rivera entra en el cuerpo a cuerpo contra Casado La campaña de Ciudadanos arranca en Málaga con ataques directos a los populares, por Inés Santaeulalia Foto: Albert Rivera en Málaga. (EP) 12/04/2019 22:52

EL PAÍS El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha subrayado el "valor" del voto a su partido porque, como al PSOE "le dé la suma con Ciudadanos", el líder socialista, Pedro Sánchez, "pactará" tras las elecciones generales del 28 de abril con Albert Rivera. En un acto electoral en Zumarraga (Gipuzkoa) Ortuzar ha subrayado "el valor doble del voto al PNV". "Voto por el autogobierno de Euskadi; y voto por la defensa de las libertades", ha subrayado. Ortuzar se ha dirigido a quienes "creen que para frenar una hipotética vuelta de la derechona piensan que el voto al PNV puede resultar menos útil que otros". (EP) 12/04/2019 22:51

EL PAÍS Irene Montero asume el protagonismo el primer día de campaña de Unidas Podemos Iglesias participa en un discreto acto sectorial, mientras que la dirigente se rodea de 500 personas en Toledo. Por Ana Marcos Foto: Montero, durante el mitin celebrado en Toledo, este viernes. (Podemos) 12/04/2019 22:30

EL PAÍS Cayetana Álvarez de Toledo, cabeza de lista del PP al Congreso por Barcelona, será la representante popular en el debate a seis que se celebrará en TVE el próximo martes. http://cort.as/-GmyO 12/04/2019 22:17

EL PAÍS Javier Maroto y Alfonso Alonso, ambos exalcaldes de Vitoria, han arropado a lider popular, Pablos Casado en la cena electoral celebrada en la capital alavesa. https://twitter.com/populares/status/1116793702528106497 12/04/2019 22:08

EL PAÍS La periodista de El PAÍS Anabel Díez destaca la petición de voto progresista sin mencionar partidos de sindicatos y sectores de la cultura. https://twitter.com/anabeldn/status/1116790056025354240 12/04/2019 22:05

EL PAÍS Televisión Española organiza un debate el próximo martes con representantes de los partidos que tienen grupo parlamentario propio: PP, PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, ERC y PNV. Debate electoral a seis en TVE el martes La televisión programa un encuentro entre representantes de las formaciones con grupo propio en el Congreso. Por Rosario G. Gómez Foto: Albert Rivera, proyectado mediante un holograma, en el acto de arranque de la campaña electoral. (Efe) 12/04/2019 22:00

EL PAÍS Casado, en su acto electoral de esta mañana en Oviedo. http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/elpais/video/113/20190412175021996 12/04/2019 21:30

EL PAÍS Pablo Casado ha instado este viernes a ir a votar el 28 de abril para evitar que los "proetarras" piensen "que su historia criminal les ha servido para algo" y para que sus votos nunca sean "imprescindibles" para el Gobierno. En una cena-mitin, en la plaza de toros de Vitoria, ha vuelto a referirse de esta manera al apoyo de EH Bildu a los decretos leyes aprobados por el Ejecutivo, y ha pedido el voto para que nunca un Gobierno "tenga que levantar el teléfono para plegarse a los votos de los proetarras de Bildu". Ha afirmado que eso con el PP "no va a pasar" y menos aún dejarán los populares que el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, se "vanaglorie" de ello. "Deberíamos ir juntos para no permitir nunca que un batasuno ridiculizara al Gobierno de España", ha reclamado. (EFE) https://twitter.com/pablocasado_/status/1116795388021940224 12/04/2019 21:27

EL PAÍS Aznar en campaña. El expresidente del Gobierno José María Aznar ha tildado este viernes al líder del PSOE, Pedro Sánchez, de "candidato secesionista" y ha pedido concentrar el "voto útil" en el PP en estas elecciones generales. Aznar, que no participaba en un acto de su partido en Cataluña desde noviembre de 2003, ha lanzado este mensaje en un mitin en Barcelona ante unas 600 personas, con el que ha respaldado a la cabeza de lista del PP por esa circunscripción, Cayetana Álvarez de Toledo. "El candidato Sánchez es el candidato secesionista, y los independentistas y los golpistas, los que no condenan a ETA ni sus crímenes, los que aprueban los decretos electorales de los viernes, todos esos, no quieren que Pablo Casado y el PP estén en el Gobierno, y su candidato se llama Sánchez", ha sentenciado Aznar. (EFE) 12/04/2019 21:13

EL PAÍS Abascal lanza desde Covadonga su cruzada contra separatistas y “progres” El líder de Vox congrega a varios cientos de personas bajo la estatua de don Pelayo. Por Miguel González Foto: El candidato de Vox a la presidencia, Santiago Abascal, y el líder del partido de ultraderecha en Asturias, Rodolfo Espina, en la Ermita de la Virgen de Covadonga. (EP) 12/04/2019 21:03

EL PAÍS Acaba la intervención de Pedro Sánchez en Castellón. 12/04/2019 20:49

EL PAÍS Pedro Sánchez, en Castellón. "No me preocupa la representación parlamentaria de la ultraderecha", añade el líder del PSOE. El líder socialista dice que entran en el Parlamento con los programas de otros partidos. "Hay que reprochar al PP y a Ciudadanos que hayan abrazado sin ningún pudor sus planteamientos", defiende. 12/04/2019 20:46

EL PAÍS Pedro Sánchez, en Castellón. En la ultraderecha, dice el líder del PSOE, solo han cambiado las caras, no los planteamientos. 12/04/2019 20:44

EL PAÍS El candidato socialista, Pedro Sánchez, reivindica en Castellón el Estado de la autonomías. Y promete mejorar la financiación de la Comunidad Valenciana. 12/04/2019 20:43

EL PAÍS Sánchez, en Castellón El líder del PSOE recuerda la polémica sobre pensiones. "El debate para el PP no es revalorizar las pensiones, sino recortarlas", dice. Y asegurá que propondrá blindar las pensiones en la Constitución. 12/04/2019 20:40

EL PAÍS Sánchez, en Castellón Pedro Sánchez habla ahora de Cataluña. Pide valentía a los lideres independentistas para que reconozcan que no habrá independencia y que la solución es la convivencia, "el diálogo en el marco de la Constitución". 12/04/2019 20:35

EL PAÍS Sánchez, en Castellón. "La Constitución no es patrimonio de nadie", destaca el líder socialista. Y frente a "la España que se manifestó en la plaza de Colón", dice que los socialistas quieren representar a la España del 8 de marzo, del 1 de mayo y de los jóvenes que cada viernes se manifiestan para exigir a los gobiernos medidas contra el cambio climático. 12/04/2019 20:29

EL PAÍS Sánchez, en Castellón. "Avanzar o retroceder". Así resume el candidato socialista lo que se juega el 28-A en el acto de Castellón. 12/04/2019 20:21

EL PAÍS Pedro Sánchez habla en un acto del PSOE en Castellón y recuerda lo que ha hecho su Gobierno, "en diez meses y con 84 diputados". 12/04/2019 20:16

EL PAÍS Albert Rivera, en Málaga El líder de Ciudadanos dice que cada día está tendiendo la mano a Casado. "Me preocupa que Casado haya tirado la toalla, esta más preocupado por cuestiones internas", añade. "Es el momento de sumar y creer en la víctoria. Le tengo ganas a las urnas". 12/04/2019 20:14

EL PAÍS Albert Rivera, en Málaga."Nos estamos jugando si este es el país del privilegio o de la igualdad", dice el líder de Ciudadanos. "Si soy presidente les prometo que voy a respetar lo que diga el Tribunal Supreomo", asegura respecto a un indulto a los políticos independentistas del procés. 12/04/2019 20:12

EL PAÍS Albert Rivera, en Málaga. El líder de Ciudadanos recuerda las medidas aplicadas por la Junta de Andalucía, que dice serán una pista de lo que hará si llega a La Moncloa y critica el papel del PSOE en la oposición en el acto que está celebrando en Málaga. "Hay un sentido patrimonial de los políticos de su tierra que yo no comparto", dice. "Habéis hecho más que el PSOE en 37 años", dice. 12/04/2019 20:09

EL PAÍS Casado recuerda el corralito y la crisis griega para criticar la política económica de Sánchez El candidato del PP ha acusado al presidente de endeudarse solo para "darle a la manivela de las promesas electorales". Por Natalia Junquera Foto: Casado, durante su intervención en Oviedo. (EP) 12/04/2019 20:01

EL PAÍS Aznar con Álvarez de Toledo. El expresidente del Gobierno y presidente de la Fundación FAES, José María Aznar, participa en un acto de campaña junto a Cayetana Álvarez de Toledo en el Hotel Grand Marina, en Barcelona. Albert Garcia 12/04/2019 19:48

EL PAÍS Podemos y el salario mínimo de 1.200 euros. "¿Por qué no podemos tener una jornada de 34 horas laborables? ¿Por qué no podemos hablar de subir el SMI a 1.200 euros? ¿Por qué no podemos hablar de los falsos autónomos? Estas cosas se pueden hacer, aunque no les gusten a los empresarios. Son viables y son mejores para la economía", ha planteado Montero enumerando las propuestas que contiene su programa. Informa Ana Torres. 12/04/2019 19:39

EL PAÍS Irene Montero vuelve a defender el contrato indefinido como modelo ordinario recogido en el Estatuto de los trabajadores y la jornada laboral de 34 horas. https://twitter.com/ahorapodemos/status/1116761133602361345 12/04/2019 19:35

EL PAÍS Irene Montero, en Toledo. “Vivimos en uno de los momentos más democráticos de la historia de España y sin embargo es uno de los momentos en los que menos capacidad de decisión tenemos sobre nuestras vidas”, ha asegurado Irene Montero. Y ha puesto de ejemplo lo que considera el oligopolio de las empresas eléctricas que “deciden el precio de la energía, cómo se genera y las consecuencias que tiene para el planeta”. Informa Ana Marcos. 12/04/2019 19:31

EL PAÍS Montero en Toledo. “No es de recibo que no podamos decidir casi nada de lo más importante sobre nuestro modo de vida. Estamos en un sistema político totalmente descontrolado. La confianza de la gente ha sido traicionada por los que toman las decisiones. Un puñado de políticos que han acabado en consejos de administración”, ha dicho Irene Montero en el acto de Toledo, informa Ana Torres. El último barómetro del CIS no le otorga ningún diputado a Unidas Podemos en Castilla La Mancha. 12/04/2019 19:31

EL PAÍS Pablo Casado, ha anunciado en Santander que, si llega a La Moncloa, promoverá una nueva ley contra los okupas. "En 24 horas, los okupas a la calle y si reinciden de 1 a 3 años a la cárcel", ha dicho. "Ya está bien de ese complejo de la izquierda que siempre está hablando de cómo contentar a los delicuentes, en vez de decir cómo puede respetar a la gente de bien y protegerla", ha aseverado Casado en un acto público en Santander en el primer día de campaña electoral para las elecciones generales del 28 de abril. (EP) 12/04/2019 19:14

EL PAÍS Irene Montero, número dos de Podemos, y Alberto Garzón, líder de IU, protagonizan en Toledo el segundo acto de la campaña de Unidas Podemos. Montero se centrará en defender el contrato indefinido como único modelo. En el caso de los temporales, proponen en su programa que tengan una duración mínima de un mes y que la indemnización por despido se equipare con la de los contratos indefinidos, informa Ana Marcos. En una de las salas del Palacio de Congresos del Greco se concentran más de 300 personas para escuchar a los dos dirigentes. Forman un círculo para rodear a los políticos que no se suben a una tarima, están a la altura de “la gente”, como señalan en la coalición. 12/04/2019 19:12

EL PAÍS El candidato de Nueva Canarias (NC) en las próximas elecciones generales, Pedro Quevedo, ha abogado este viernes por una ley de muerte digna en España con la que se "posibilite, con las pertinentes garantías, el final anticipado" de la vida para "evitar alargar el sufrimiento" de los enfermos en contra de su voluntad. Quevedo aseguró que apoyará una ley de muerte digna si consigue un escaño en el Congreso, ya que consideró que de lo que se trata es de "despenalizar a quienes ayudan a morir de manera segura, pacífica y sin dolor a una persona que lo pida de forma libre, expresa e inequívoca". (EP) 12/04/2019 19:00

EL PAÍS Dispositivo de seguridad en Madrid. La subdelegada del Gobierno en Madrid, María Paz García Vera, ha presidido esta mañana la reunión de coordinación del dispositivo de seguridad que se va a desplegar durante el proceso electoral del próximo 28 de abril. El dispositivo estará compuesto por 8.500 efectivos de los diferentes cuerpos de seguridad. De ellos, 4.500 son policías nacionales, 2.500 efectivos de Guardia Civil y 1.500 policías municipales de Madrid, además de miembros del Samur-Protección Civil junto a los retenes del Cuerpo de Bomberos. Todos ellos colaborarán en el plan de seguridad ante las elecciones del 28-A para proteger los colegios electorales y garantizar el traslado y la transmisión de los resultados del proceso electoral, teniendo en cuenta de que seguridad en Madrid ya está reforzada por el nivel 4 de alerta antiterrorista, vigente desde el mes de junio de 2015. (EP) 12/04/2019 18:59

EL PAÍS Inés Arrimadas vuelve a acusar a TV-3 de manipulación informativa a favor de las tesis independentistas. Y lo denuncia ante la Junta Electoral https://twitter.com/InesArrimadas/status/1116742425354153985 12/04/2019 18:46

EL PAÍS Opinión | José Félix Tezanos, el druida de la Moncloa. El presidente del CIS, contrario a cocinar encuestas, enfrenta ahora críticas por instrumentalizarlas. Por Rubén Amón 12/04/2019 18:34

EL PAÍS "Guerra sucia contra Vox". El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha asegurado este viernes que "cuánto más insultan" el resto de fuerzas políticas "más actos llenamos" y se ha mostrado convencido de que "están fracasando en la estigmatización de Vox". "Les animo a que sigan por ese camino porque no vamos a perder un minuto entrando en lo que se puede llamar guerra sucia", ha trasladado antes de participar en un almuerzo con militantes y con simpatizantes en El Ejido (Almería). (EP) 12/04/2019 18:01

EL PAÍS Así llegan los partidos a la cita electoral del 28 de abril Estos gráficos muestras la media de los sondeos, la evolución de la participación y del voto 12/04/2019 17:55

EL PAÍS Primavera Republicana. La Junta Electoral de Zona de Barcelona ha desestimado una petición del líder municipal del PP, Alberto Fernández, contra la presentación y la celebración de la IV Primavera Republicana de Barcelona, ya que se celebra anualmente, es de carácter cultural y no evidencia que las autoridades públicas vayan a inducir el sentido del voto de los ciudadanos en sus posibles intervenciones. La resolución de la Junta Electoral recuerda que no están prohibidas las inauguraciones institucionales de eventos como congresos, ferias de muestras, festivales y fiestas populares de varios ámbitos --incluido el cultural-- que se celebren de forma regular y periódica, en fechas coincidentes con el periodo electoral, como ocurre en este caso. (EP) 12/04/2019 17:47

EL PAÍS Los refererendos de ERC. El número dos de ERC a las elecciones generales, Gabriel Rufián, ha anunciado este viernes que su partido buscará en la próxima legislatura en el Congreso defender e impulsar la celebración de dos referéndums: uno sobre la independencia de Cataluña y otro sobre monarquía o república. http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/elpais/video/113/2019041217144996 12/04/2019 17:44

EL PAÍS Asturias aporta siete diputados al Congreso. Actualmente, el PP tiene tres; el PSOE, dos; Unidos Podemos, otros dos; y Ciudadanos, uno. El macrosondeo del CIS atribuye ahora tres a los socialistas, dos a los populares, uno al partido de Pablo Iglesias y otro al de Albert Rivera. Casado promete a los asturianos línea de AVE, lucha contra la despoblación y apoyo a la industria. Actualmente, el PP tiene tres; el PSOE, dos; Unidos Podemos, otros dos; y Ciudadanos, uno. El macrosondeo del CIS atribuye ahora tres a los socialistas, dos a los populares, uno al partido de Pablo Iglesias y otro al de Albert Rivera. Casado promete a los asturianos línea de AVE, lucha contra la despoblación y apoyo a la industria. https://twitter.com/pablocasado_/status/1116726306815860742 12/04/2019 17:38

EL PAÍS Pablo Casado y Santiago Abascal han pedido este viernes el voto en Asturias, donde se disputan siete escaños del Congreso de los Diputados. Natalia Junquera ha visto así el acto de Casado en Oviedo. Casado: “Abascal debería estar agradecido al PP” El presidente popular asegura son "monjas clarisas" comparados con "la radicalidad de Sánchez" Foto: El líder del PP, Pablo Casado, y la candidata popular a la presidencia de Asturias, Teresa Mallada, este viernes en un acto en Oviedo. (EP) 12/04/2019 17:31

EL PAÍS El líder de Vox, Santiago Abascal, reúne fotos de la noche de apertura de campaña. https://twitter.com/Santi_ABASCAL/status/1116722840198369281 12/04/2019 17:22

EL PAÍS Ciudadanos ve en la caza "un sector que permita fijar población en las zonas rurales". Girauta lo defiende en este tuit. https://twitter.com/GirautaOficial/status/1116720331480338434 12/04/2019 17:20

EL PAÍS El Partido Popular proyectó este jueves esta imagen electoral de Pablo Casado sobre el Arco de Santa María, en Burgos. 12/04/2019 17:14

EL PAÍS Santiago Abascal en Covadonga. El líder de Vox y candidato a la presidencia del Gobierno abre la campaña de su partido en Covadonga. Miguel González, periodista de EL PAÍS, está siguiendo la caravana de Vox y ha tomado esta fotografía. https://twitter.com/mgonzalezelpais/status/1116708484798611457 12/04/2019 16:31

EL PAÍS Podemos en "la España vaciada". Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos, ha acudido a Aladrén (Zaragoza), localidad de medio centenar de habitantes. En estas elecciones generales, el voto de las provincias más despobladas se antoja clave debido al reparto de escaños de la ley electoral. Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos, ha acudido a Aladrén (Zaragoza), localidad de medio centenar de habitantes. En estas elecciones generales, el voto de las provincias más despobladas se antoja clave debido al reparto de escaños de la ley electoral. https://twitter.com/pnique/status/1116690516601651201 12/04/2019 15:54

EL PAÍS Turull, Rull y Sànchez piden al Supremo dar ruedas de prensa en los recesos del juicio del procés. La defensa de los exconsejeros catalanes Jordi Turull y Josep Rull y del expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez ha solicitado al tribunal que juzga el proceso independentista en Cataluña poder hacer campaña electoral y ruedas de prensa en los recesos o antes de las sesiones diarias del juicio en el Tribunal Supremo. Dado que el tribunal que preside Manuel Marchena les denegó ayer la libertad provisional para poder participar en la campaña de las elecciones generales del 28 de abril, ahora Turull, Rull y Sànchez plantean poder "atender durante el referido período electoral a los medios de comunicación concediendo las entrevistas que les sean solicitadas, grabar spots electorales y conceder ruedas de prensa durante los recesos del mediodía o antes del inicio de las sesiones". (EP) 12/04/2019 15:43

EL PAÍS Ciudadanos carga contra el PP en redes. La cuenta de Twitter de Ciudadanos ha cargado contra el líder y candidato del PP Pablo Casado. "Regeneración, Cataluña y libertades" son los tres ejes de confrontación con Casado. Bajo el hashtag #VamosConAlbert, el partido naranja entra por primera vez en el cuerpo a cuerpo con el PP. https://twitter.com/CiudadanosCs/status/1116671463598194688 12/04/2019 15:15

EL PAÍS Abascal, en Covadonga. El líder de Vox, Santiago Abascal, arranca en la tarde de este viernes la campaña de su partido en Covadonga (Asturias). El partido ultra habla de la "reconquista" de España, tratando de establecer un paralelismo con los acontecimientos sucedidos en el año 722, cuando el ejército astur de don Pelayo venció al de Al Andalus, un triunfo que se considera como el inicio de la Reconquista o “recuperación del territorio hispano que invadieron los musulmanes en 711 y que terminó con la toma de Granada en 1492”. Pero los expertos difieren de esta versión de la historia. El líder de Vox, Santiago Abascal, arranca en la tarde de este viernes la campaña de su partido en Covadonga (Asturias). El partido ultra habla de la "reconquista" de España, tratando de establecer un paralelismo con los acontecimientos sucedidos en el año 722, cuando el ejército astur de don Pelayo venció al de Al Andalus, un triunfo que se considera como el inicio de la Reconquista o “recuperación del territorio hispano que invadieron los musulmanes en 711 y que terminó con la toma de Granada en 1492”. Pero los expertos difieren de esta versión de la historia. https://twitter.com/el_pais/status/1116628232705437696 12/04/2019 15:01

EL PAÍS Rufián y la carta de Romeva. Gabriel Rufián, candidato de Esquerra Republicana, ha recibido una carta de Raül Romeva, preso en Soto del Real y uno de los acusados en el juicio del procés. "Ojalá pudiéramos ayudar más desde aquí", ha expresado Romeva. https://twitter.com/gabrielrufian/status/1116642713687003136 12/04/2019 14:57

EL PAÍS Ciudadanos denuncia el acoso este jueves en el inicio de la campaña en Cataluña. Inés Arrimadas, número dos de Ciudadanos en las elecciones generales, ha denunciado que un grupo de personas insultó a los miembros del partido que pegaban carteles en Santa Coloma de Cervelló (Barcelona). Inés Arrimadas, número dos de Ciudadanos en las elecciones generales, ha denunciado que un grupo de personas insultó a los miembros del partido que pegaban carteles en Santa Coloma de Cervelló (Barcelona). https://twitter.com/InesArrimadas/status/1116683890536669186 12/04/2019 14:51

EL PAÍS Unidas Podemos y la defensa del medio ambiente. Irene Montero, número dos de Podemos, defiende las movilizaciones en favor del medio ambiente. https://twitter.com/Irene_Montero_/status/1116681290084954119 12/04/2019 14:49

EL PAÍS Termina su acto Pablo Casado en Oviedo. El líder del PP y candidato de la formación conservadora a las elecciones generales del 28 de abril estará esta tarde en Vitoria en otro evento electoral. Será a las 20.00. 12/04/2019 14:26

EL PAÍS Casado dice lo que piensa. "Llevo ocho meses diciendo todo lo que creo", dice Pablo Casado, que señala que antes de ser presidente del PP no podía expresar todo lo que pensaba por respeto al partido. 12/04/2019 14:26

EL PAÍS Casado y la radicalidad del PP. Pablo Casado, presidente del PP y candidato de su partido en las elecciones generales del 28 de abril, niega que su partido sea radical. "Somos unas monjas clarisas sobre la radicalidad. ¿Pero qué dice el señor Sánchez que se ha sentado con el señor Torra en Pedralbes o que ha llamado a Otegi para que le salve un real decreto?", ha asegurado. 12/04/2019 14:21

EL PAÍS Casado y las fake news. "En esta precampaña hemos visto que dijeras lo que dijeras te hacen un fake news. Es la pura desinformación. Pero no pueden", ha asegurado Pablo Casado, presidente del PP y candidato de su partido en las elecciones generales del 28 de abril, en referencia al PSOE y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. 12/04/2019 14:21

EL PAÍS Casado no descansa. "He descansado seis días desde que soy presidente del PP. Cuatro en agosto y dos en navidad. No he tenido un solo domingo, una sola tarde. Agradezco a mi familia su apoyo", afirma el presidente del PP y candidato de su partido en las elecciones generales del 28 de abril. 12/04/2019 14:17

EL PAÍS Casado cree que Sánchez tiene miedo a debatir. "¿Cómo salía de los debates Pedro Sánchez? Yo he tenido tres debates con él en el Congreso". Pablo Casado, presidente del PP y candidato de su partido en las elecciones generales del 28 de abril, dice que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, siempre salió mal parado de los cara a cara con él. "Siento que no quiera debatir", ha dicho. 12/04/2019 14:16

EL PAÍS Casado cree que el PP es el más fiable. "¿De quién me fío? ¿De qué proyecto me fío? Eso es lo que los votantes piensan. Yo en eso humildemente creo que el PP no tiene competencia", ha asegurado Pablo Casado, presidente del PP y candidato de su partido en las elecciones generales del 28 de abril. 12/04/2019 14:13

EL PAÍS Casado defiende su juventud. Pablo Casado, presidente del PP y candidato de su partido en las elecciones generales del 28 de abril, asegura que su edad, 38 años, no es un obstáculo para gobernar. Casado ha mencionado que Felipe González tenía 40 cuando llegó al poder, y ha recitado una retahíla de líderes mundiales que accedieron a la presidencia con menos años. 12/04/2019 14:12

EL PAÍS Casado participará en la Semana Santa. "Que las elecciones coincidan con Semana Santa entiendo que en el laboratorio de Ferraz estaba en sus cálculos. A mí me da igual. Sí, creo que la Semana Santa cada español las tiene que vivir con sus creencias". El presidente del PP ha asegurado que va a participar en la Semana Santa en su cofradía en Ávila. 12/04/2019 14:10

EL PAÍS Casado: "En clave nacional". Pablo Casado, presidente del PP y candidato de este partido en las elecciones generales del 28 de abril: "Somos el único partido que hemos hecho siempre las campañas en clave nacional. La estrategia está coordinada". 12/04/2019 14:08

EL PAÍS Casado: "Mi rival es Sánchez". Pablo Casado presidente del PP y candidato de este partido a las elecciones generales del 28 de abril: "Yo lo que le he dicho a Santi Abascal es que sea un poco más agradecido con su partido", en referencia al PP, donde militó el líder de Vox antes de fundar la formación de extrema derecha. Además, ha dicho que como líder de la oposición su rival es el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Casado trata de mostrarse como el líder de la derecha, por delante de Ciudadanos y Vox. 12/04/2019 13:53

EL PAÍS Termina su discurso Casado. Pablo Casado presidente del PP y candidato de este partido a las elecciones generales del 28 de abril, responderá ahora a las preguntas que le hagan los asistentes al acto y el presentador. 12/04/2019 13:47

EL PAÍS "Se ciernen oscuras sombras en materia territorial". Pablo Casado, presidente del PP y candidato de este partido a las elecciones generales del 28 de abril, dice que Pedro Sánchez indultará a Oriol Junqueras [que aún está siendo juzgado en el Supremo por su papel en el procés] si gobierna. Según el líder del PP, la integridad de España corre peligro si el secretario general del PSOE vuelve a ser presidente del Gobierno. 12/04/2019 13:46

EL PAÍS Casado afea a Sánchez no aceptar un cara a cara con él. "Nuestro problema es que nos encontramos con un presidente del Gobierno que tiene miedo a debatir. Pero ese miedo se topa con el miedo de los españoles a que Sánchez siga gobernando. Si dejamos que Sánchez gane, quien pierde es España", ha dicho Pablo Casado, presidente del PP y candidato de este partido a las elecciones generales del 28 de abril. 12/04/2019 13:42

EL PAÍS Continúa el acto de Casado en Oviedo. Pablo Casado, presidente del PP y candidato de este partido a las elecciones generales del 28 de abril: "Sánchez se ha endeudado en 21.000 millones de euros para hacer promesas electorales", dice Casado, que compara a Sánchez, como es habitual en él, con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. 12/04/2019 13:40

EL PAÍS ÚLTIMA HORA | El PSOE va a recurrir a la Junta Electoral Central la campaña del Falcón Viajes del PP, en concreto por el uso de la imagen de las hijas del presidente en redes sociales, y está estudiando otras medidas legales. "Es un uso intolerable, una línea roja que no se puede traspasar", dicen fuentes del partido. Información de José Marcos. 12/04/2019 13:39

EL PAÍS Casado promete un "informe de claridad fiscal". Pablo Casado, presidente del PP y candidato de este partido a las elecciones generales del 28 de abril: "Queremos hacer un anuncio muy importante. Nos comprometemos a dar un informe de claridad fiscal a cada contribuyente todos los años. Cada contribuyente recibirá en su casa una carta que le diga cuántos impuestos ha pagado", dice Casado, que explica que en el documento se explicará cuánto ha correspondido a cada gravamen: IBI, IRPF... https://twitter.com/populares/status/1116674454271041536 12/04/2019 13:34

EL PAÍS Casado promete suprimir patrimonio, donaciones y actos jurídicos documentados. Como ya había adelantado en la precampaña, el presidente del PP y candidato de este partido a las elecciones generales del 28 de abril, promete suprimir el impuesto de "patrimonio, donaciones y actos jurídicos documentados". También ha apuntado que quiere bajar el IRPF. "Todo esto va a costar en recaudación. Sí, mucho. 16.100 millones de euros, que se devuelven a la sociedad. Ese fue mi lema cuando me presenté. Más sociedad, mejor gobierno", dice Casado, cuyo portavoz económico es el liberal Daniel Lacalle. 12/04/2019 13:28

EL PAÍS Casado habla de impulsar el sector servicios en Asturias. Pablo Casado, presidente del PP y candidato de este partido a las elecciones generales del 28 de abril: "Me comprometo también a impulsar el ámbito del sector servicios. Cultural, turístico, y la fijación de las nuevas tecnologías". "Nuestro compromiso es también del fomento del sector servicios a través de las nuevas tecnologías. Y, si se me permite, también el fomento del sector industrial", añade. 12/04/2019 13:21

EL PAÍS Casado promete mejorar las infraestructuras de Asturias si gobierna. Pablo Casado, presidente del PP y candidato de este partido a las elecciones generales del 28 de abril: "Habla aquí un amante de Asturias y una persona que está preocupada porque Asturias no despliegue toda su potencialidad". Y añade: "Mi compromiso con Asturias es con las infraestructuras. Queremos que llegue la alta velocidad ferroviaria". 12/04/2019 13:18

EL PAÍS Termina Mallada y es el turno ahora de Casado. Teresa Mallada, candidata del PP a presidir el Principado de Asturias, termina su intervención y da paso a Pablo Casado. 12/04/2019 13:13

EL PAÍS La candidata del PP en Asturias inicia el acto. Teresa Mallada, candidata del PP a presidir el Principado de Asturias, ha agradecido a Pablo Casado, presidente del PP y candidato de este partido a las elecciones generales del 28 de abril, que visite Oviedo en el primer día de campaña electoral. Mallada cree que los comicios del 28-A son importantes porque hay que rechazar "un Gobierno vendido a nacionalistas, populistas y herederos de Batasuna", en referencia al Ejecutivo de Pedro Sánchez. 12/04/2019 13:11

EL PAÍS Comienza el acto electoral de Casado en Oviedo. Pablo Casado, presidente del PP y candidato de este partido a las elecciones generales del 28 de abril, da un mitin tras reunirse con representantes del ámbito empresarial, social y cultural del Principado, organizado por Asturias punto de encuentro. 12/04/2019 13:03

EL PAÍS Pablo Casado, en Oviedo. En breve comienza el acto electoral del presidente del PP y candidato de este partido a las generales del 28 de abril, Pablo Casado, en Oviedo. 12/04/2019 12:36

EL PAÍS La Cofradía de Mena pide a Casado, Rivera y Absacal que no asistan al traslado del Cristo. La Cofradía de Mena, que cada Jueves Santo tiene a la Legión haciendo el traslado del Cristo, ha pedido a Rivera, Casado y Abascal que no vengan. Los tres se habían apuntado, pero les han pedido que no acudan para que no sea un acto político y sí religioso. El año pasado fueron muchos cargos del PP y tuvieron que dar 150 pases de prensa. Este año iban ya por 300. La Junta Directiva se ha reunido y por unanimidad han tomado esta decisión. Información de Nacho Sánchez. 12/04/2019 12:35

EL PAÍS Así han quedado las posiciones de los candidatos en el debate a cinco de Atresmedia. Pablo Casado, Santiago Abascal, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y Albert Rivera. Ese será el orden, de izquierda a derecha, en el que estará cada candidato en el debate electoral de Atresmedia el próximo 23 de abril. Estarán de pie, con atril y frente a los moderadores del espacio, Ana Pastor y Vicente Vallés. Además, el candidato del PSOE abrirá el turno de intervenciones, que cerrará el líder y candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, el último de los candidatos en intervenir. https://twitter.com/atresmediacom/status/1116647321612226563 12/04/2019 12:25

EL PAÍS Empieza el primar acto de campaña de Pablo Iglesias. El candidato de Unidas Podemos se reúne en Madrid con colectivos del sector sanitario. El lema del encuentro es: "la salud no es un negocio, es un derecho". Al lado de Iglesias, Isa Serra, candidata de Podemos en la Comunidad de Madrid. Esta noche, además, termina el plazo para que las coaliciones de partidos que se presentan a las elecciones autonómicas del 26 de mayo registren sus listas. Por el momento sigue siendo una incógnita si IU y Podemos concurrirán juntos. Este tipo de encuentros no responden al formato habitual de mitin. Iglesias escucha a 15 colectivos, toma notas en su cuaderno y, como es habitual en campaña, promete cumplir con sus exigencias una vez llegue al Gobierno. Información y fotografía de Ana Marcos. 12/04/2019 12:21

EL PAÍS Arrimadas quiere intervenir TV3 para que deje de ser una “máquina de propaganda y de incitación al odio”. La candidata de Ciudadanos eleva ante la Junta Electoral la emisión de un programa sobre los familiares de los presos. Una información de Àngels Piñol. 12/04/2019 12:11

EL PAÍS Consulta la media de sondeos de los partidos. Así llegan las formaciones a la cita electoral del 28 de abril: media de sondeos, evolución de la participación y electores en 2019. Una información de Kiko Llaneras, Yolanda Clemente y Antonio Alonso. 12/04/2019 12:08

EL PAÍS ERC dedenderá dos referéndums: independencia de Cataluña y monarquía. El número dos de ERC a las elecciones generales, Gabriel Rufián, ha anunciado este viernes que su partido buscará en la próxima legislatura en el Congreso defender e impulsar la celebración de dos referéndums: uno sobre la independencia de Cataluña y otro sobre monarquía o república. Rufián ha defendido que el referéndum sobre el Rey debe hacerse porque "si el CIS no pregunta por la monarquía es por alguna cosa", mientras que el de independencia es la apuesta que su partido ve más idónea para resolver la situación de Cataluña. El republicano considera que la consulta sobre el futuro político de Cataluña deben impulsarla los partidos soberanistas catalanes, mientras que la relativa a la monarquía no se ve tanto impulsándola, que también, si no sobre todo "apoyando" a Unidas Podemos en esta iniciativa. Rufián ha reivindicado el pactismo como mecanismo para cambiar las cosas y ha confiado en conseguir los referéndums a través de él: "Para cambiar las cosas se necesitan enormes pactos que conllevan enormes contradicciones pero también enormes victorias", ha dicho en un desayuno informativo en Fórum Europa. Información de Europa Press. 12/04/2019 12:02

EL PAÍS Ábalos también defiende la participación de Sánchez en el debate con Vox. El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha justificado este viernes como una estrategia electoral la participación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el debate a cinco de Atresmedia y no en el propuesto por RTVE, lo que ha provocado las críticas por parte del resto de formaciones y del Consejo de Informativos del ente público. En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Ábalos ha asumido como director de campaña socialista la decisión de no participar en el debate propuesto por el ente público entre los cuatro líderes de las principales formaciones, si bien ha defendido que pueden acudir otros representantes del partido. "Tengo que confesar que las estrategias electorales son siempre interesadas, las nuestras y las del resto de partidos y buscan la forma de competir más adecuadamente", ha afirmado Ábalos. La vicepresidenta del Ejecutivo y número dos del PSOE por Madrid a las generales, Carmen Calvo, también ha defendido esta mañana en una entrevista en la SER el no de Sánchez al debate a cuatro propuesto por la radiotelevisión pública: "Nuestro candidato a la presidencia quiere debatir con Vox, y eso no puede hacerlo en RTVE". 12/04/2019 11:58

EL PAÍS Hernando pide a los "socialistas de bien" que voten al PP. El diputado del PP Rafa Hernando ha estado este viernes en Motril y ha pedido a "los socialistas de bien que quieran devolver la dignidad al PSOE, que la ha perdido con el señor Sánchez", que voten al Partido Popular. Hernando, candidato por Almería al Senado, ha dicho que en estas elecciones se elige entre “Zpedro”, un presidente que llegó al cargo “apoyado por golpistas, filoetarras y comunistas y que ha gobernado arrodillado ante las demandas y pretensiones de aquellos que quieren destruir España”, o Casado, “que ha recorrido España metro a metro en coche, no en Falcon, conociendo los problemas de los españoles para hacer propuestas positivas”, informa Javier Arroyo. En Granada hay en juego siete escaños al Congreso , que en la legislatura recién acabada se han dividido así: tres PP, dos PSOE, uno Ciudadanos y uno Podemos. En el Senado se votan tres personas que servirán para elegir cuatro senadores. En 2016, el reparto de Senadores electos fue de tres para PP y uno para PSOE. 12/04/2019 11:47

EL PAÍS El PP advierte que Ciudadanos puede volver a votar a Sánchez. El secretario general del PP y su cabeza de lista al Congreso por Murcia, Teodoro García Egea, ha abierto este viernes la campaña electoral con un desayuno informativo en el que ha llamado a “aglutinar” todo el voto de centroderecha en el PP para contrarrestar la "estrategia" del PSOE de "dividir el voto" para que "la derecha vaya dividida a las urnas". Pablo Casado y Pedro Sánchez: "No hay más opciones", ha dicho, para la presidencia del Gobierno, y Albert Rivera y Ciudadanos “ya hicieron una vez presidente a Sánchez”, así que “no hay motivos para pensar que eso puede cambiar”, ha dicho. Y ha añadido: “Para que Pedro Sánchez no siga siendo presidente, la única opción es votar al PP”. Información de Virginia Vadillo. 12/04/2019 11:32

EL PAÍS Debate a cinco en Canal Sur. Los número uno a las listas de Congreso por Málaga, Pablo Montesinos (PP), Ignacio López (PSOE), Alberto Garzón (Unidas Podemos), Guillermo Díaz (Ciudadanos) y Patricia Rueda (Vox), participaron este jueves en un debate a cinco moderado por el director de Canal Sur, Manuel Castillo. El bloque de derechas abrió la puerta a un posible pacto a nivel nacional que siga el ejemplo del que han realizado en Andalucía. El representante socialista no dijo que no a un posible pacto con Ciudadanos, informa Nacho Sánchez. Entre las frases más destacadas, se encuentran las de Ignacio López: “En 10 meses no se puede cambiar un país pero sí marcar tendencias. En estos meses, el Gobierno de Sánchez ha hecho más política social que el PP en siete años”, y la de Patricia Rueda, que subrayó que VOX es la voz de “los humildes, los trabajadores, los niños, el mundo rural”. “La democracia está amenazada por los recortes, el racismo, la xenofobia, el machismo y el cambio climático y debe ser contrarrestada por un modelo de esperanza en el que se protejan las conquistas sociales. Somos la garantía de un Gobierno de izquierdas”, dijo, por su parte, Alberto Garzón, mientras que Guillermo Díaz aseguró que en estas elecciones se eligen “entre el plan de Sánchez de pactar con los independentistas o una España unida, moderna y de iguales». Finalmente, Pablo Montesinos insistió en que “un PP fuerte traerá más libertad, más igualdad y mayor crecimiento económico”. La encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicada hace dos días pronosticaba que el PSOE ganaría los comicios en la provincia de Málaga con entre tres y cuatro escaños, lo que significaría los mismos o uno más que en 2016 (obtuvo 3). El PP obtendría entre 2-3 (en 2016 fueron 4), Ciudadanos mantendría 2 y Unidas Podemos bajaría de 2 a 1. Vox irrumpiría, según las entrevistas realizadas por el CIS, con dos escaños. 12/04/2019 11:24

EL PAÍS Sánchez, Casado, Iglesias, Rivera y Abascal debatirán de pie y con atril. Los representantes políticos que participarán en el debate electoral de Atresmedia el próximo 23 de abril estarán de pie, con atril y frente a los moderadores del espacio, Ana Pastor y Vicente Vallés. Así lo han desvelado este viernes en una rueda de prensa en la que han participado los directores de Antena 3 Noticias y de La Sexta Noticias, Santiago González y César González Antón, respectivamente. Un triple sorteo a las 12.30 de este viernes determinará la posición en el plató, el orden de la primera y la última intervención de los cinco representantes políticos: Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Pablo Iglesias (Unidas Podemos), Albert Rivera (Ciudadanos) y Santiago Abascal (Vox), informa Europa Press. Según han detallado los moderadores, el debate electoral se inspirará en el modelo anglosajón, tendrá dos horas de duración y se articulará en torno a tres grandes bloques temáticos. Además, han avanzado que el encuentro dará comienzo con una ronda rápida en la que formularán una pregunta de actualidad a cada uno, sin posibilidad de debate. 12/04/2019 11:10

EL PAÍS Maroto dice que la fragmentación del voto de la derecha "pone en riesgo unos 30 o 40 escaños". El vicesecretario nacional de Organización del PP, Javier Maroto, ha avisado este viernes de que si se divide el voto de la derecha, se fragmentarán los escaños, perdiéndose entre 30 y 40 para este espectro. "El que se queda, al que más le interesa, el que más publicidad hace es Sánchez", ha señalado. En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Maroto ha abogado por unir el voto "de las derechas", ya que, a su juicio, si se divide el voto "no se podrá echar" al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de La Moncloa, lo que describe como el objetivo común que tiene el centroderecha. 12/04/2019 11:03

EL PAÍS Guirao dice que el PSOE quiere gobernar "sin hipotecas" que perjudiquen a la ciudadanía. El cabeza de lista del PSOE por Almería al Congreso de los Diputados y ministro de Cultura, José Guirao, ha manifestado este viernes que el PSOE aspira a gobernar en solitario tras las elecciones generales del día 28, "sin hipotecas que puedan ser problemáticas para el conjunto de la sociedad española". En declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, Guirao ha confiado en que el PSOE sea la opción que elija la mayoría de ese 40% de ciudadanos que están indecisos, de manera que hay hacer un esfuerzo por trasladar el proyecto político socialista en estos días de campaña electoral. Guirao ha defendido que el PSOE, con su gestión en estos meses en el Gobierno español, ha marcado claramente un camino de lucha contra la desigualdad social, con una agenda social que trata de devolver a las clases medias y trabajadoras, las perdedoras con la crisis, derechos y oportunidades de trabajo. Asimismo, ha añadido que el partido tiene una clara apuesta por agrandar el estado del bienestar para que la brecha de la desigualdad no siga creciendo. 12/04/2019 10:20

EL PAÍS "El CIS es más falso que la tesis de Pedro Sánchez". Teodoro García Egea, número uno del PP por Murcia para las elecciones generales del 28 de abril, ha dicho esta mañana en RTVE que "el CIS es más falso que la tesis de Pedro Sánchez". "Votar a Pedro Sánchez es votar a Tezanos. Votar a Pedro Sánchez es una mentira", ha dicho García Egea, que también ha pedido al 40% de indecisos que voten a Pablo Casado. "Si quieren que sean claves Otegi [inhabilitado para ser elegido como cargo público hasta el 28 de febrero de 2021], Puigdemont o Torra en el Gobierno de España, que voten al PSOE. Pero el PP ofrece garantías a los españoles en todo el territorio nacional". 12/04/2019 09:54

EL PAÍS García Egea pide a la derecha que no divida el voto. Teodoro García Egea, número uno del PP por Murcia para las elecciones generales del 28 de abril, en RTVE: "Nosotros, con toda la humildad, pero también con toda la responsabilidad, le queremos decir a los españoles que hemos vuelto. El mejor favor electoral que le podemos hacer a la izquierda es votar divididos". 12/04/2019 09:51

EL PAÍS Termina la entrevista a la vicepresidenta del Gobierno en Hoy por hoy. 12/04/2019 09:42

EL PAÍS Falcon Viajes. Carmen Calvo, vicepresidenta y número dos del PSOE por Madrid para el 28-A, sobre el local que el PP ha montado en la calle Ferraz que se llama Falcon Viajes: "Es increíble que el PP, con lo que ha representado para este país, haya bajado adonde ha bajado el nivel de lo que propone y lo que hace. El presidente Sánchez ha utilizado los medios públicos estrictamente para su trabajo como presidente, no como han hecho otros presidentes, como el señor Rajoy". 12/04/2019 09:39

EL PAÍS "Vox quiere salirse de la Constitución". Carmen Calvo, vicepresidenta y número dos del PSOE por Madrid para el 28-A: "Ojalá no tuviéramos que estar en esta tesitura en la que estamos si el PP hubiera hecho bien su trabajo para que Vox no estuviera en la situación en la que está. Si el presidente del Gobierno no hubiera decidido debatir con Vox, igual estaríamos alimentándolo más. Imagínese a la ultraderecha presentándose como víctima. Es mucho más democrático enfrentarse a ellos directamente y explicar lo que tú propones". Según Calvo, Vox quiere "salirse de la Constitución". 12/04/2019 09:37

EL PAÍS Discriminación salarial de la mujer. Carmen Calvo: "Decidimos el otro día que hay que publicar las tablas salariales, y ya está en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Una mujer sabe así si está discriminada, y puede activar los mecanismos posibles", dice Calvo. Las empresas deberán tener un registro de salarios para evitar la discriminación por sexo 12/04/2019 09:34

EL PAÍS La opinión de Carmen Calvo sobre Albert Rivera. Carmen Calvo, en Hoy por hoy: "Rivera es bastante rehén de errores encadenados. Cuando Rivera decide apoyar a Rajoy en la moción de censura se está inmolando, se inmola hacia la derecha. Rivera apoyó a un partido condenado por corrupción, ¿eso cómo se explica?". 12/04/2019 09:32

EL PAÍS La definición del PSOE. Carmen Calvo: "Somos una izquierda de gobierno. Bastante útil, bastante efectiva. Cubrimos un espectro de equilibrio en el centro izquierda bastante importante. Ciudadanos ha abandonado su posición. Ese colectivo de indecisos que quizás tenía pensado hace tiempo votar a Ciudadanos está viendo la verdadera cara de Ciudadanos". https://twitter.com/HoyPorHoy/status/1116604889751150593 12/04/2019 09:31

EL PAÍS Publicación de encuestas electorales. Carmen Calvo: "Hay una parte de esta normativa que habrá que revisar y habrá que planteárselo en esta legislatura, porque hay cosas que son obsoletas en nuestro modelo", dice Calvo sobre la publicación de encuestas electorales, que están prohibidas en España los días previos a las elecciones, pero que sí se publican en medios internacionales y se elaboran para consumo interno de partidos y medios de comunicación. "En esta legislatura tendremos que debatir una puesta al día de estos temas, porque no tiene ningún sentido". 12/04/2019 09:30

EL PAÍS Pedro Sánchez prefiere un debate a cinco. Carmen Calvo, en Hoy por Hoy: "Nuestro candidato a la presidencia del Gobierno quiere debatir con Vox, y eso no puede hacerlo en RTVE. No quiere rehuir el debate con Vox". 12/04/2019 09:27

EL PAÍS Sigue la entrevista. Pepa Bueno le pregunta a Carmen Calvo, vicepresidenta y número dos del PSOE por Madrid para el 28-A, por qué Sánchez no va al debate a cuatro propuesto por RTVE. Responde Calvo: "El presidente ha decidido debatir también con Vox. RTVE tiene la limitación legal que tiene, y en otro espacio que no es RTVE puede debatir con Vox y él lo ha decidido así". La televisión pública se queda sin debate por primera vez desde 1993 12/04/2019 09:26

EL PAÍS Pequeño descanso en la entrevista. Tras unos minutos de publicidad, Pepa Bueno seguirá entrevistando a Carmen Calvo, vicepresidenta y número dos del PSOE por Madrid para el 28-A. 12/04/2019 09:22

EL PAÍS La relación con Cataluña, a través de la Constitución. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en Hoy por hoy: "En el PSOE lo que hay absolutamente claro es que Cataluña forma parte de España. Hay otra salida para los socialistas, que es hablar en el marco de la Constitución para garantizar la unidad de España. ¿Cuál es la otra opción? ¿Un 155 perpetuo?". 12/04/2019 09:21

EL PAÍS PP y Ciudadanos. Carmen Calvo, en Hoy por hoy: "¿Por qué Ciudadanos y PP se dedican a hacer políticas contra dos territorios?, la pregunta es esta". 12/04/2019 09:20

EL PAÍS Los decretos aprobados del Gobierno. Carmen Calvo, vicepresidenta y número dos del PSOE por Madrid para el 28-A: "Nosotros hemos convalidado los reales decretos con todos los grupos de la Cámara baja. Casi dos tercios de los decretos los ha apoyado el PP. Ciudadanos, que nos dice de todo, ha votado con nosotros. El PDeCAT [antigua Convergencia] ha votado con nosotros. Y ERC ha votado con nosotros". 12/04/2019 09:19

EL PAÍS Un Gobierno que dialogue con Cataluña. Carmen Calvo: "Queremos gobernar con nuestra propia fuerza. Nosotros pensamos que la salida de Cataluña tiene que ser con diálogo en el marco de la Constitución. Si los independentistas mantienen su posición dentro de las reglas de juego... Nosotros queremos gobernar con nuestras propias fuerzas, nosotros queremos que la gente apoye lo que es un Gobierno socialista, con un contenido progresista, de estabilidad para este país pero de avance de los derechos, que han sido arrasados durante siete años". 12/04/2019 09:18

EL PAÍS La situación en Cataluña. Carmen Calvo, en Hoy por hoy: "Es evidente que estos extremos se repotencian", dice la vicepresidenta sobre el crecimiento de Vox como respuesta al crecimiento del independentismo en Cataluña. Según Calvo, el PP tiene que responder a dos cosas: "¿Por qué cuando llegó había un 10% de independentistas y cuando se fue un 47%? ¿Por qué permitió un referéndum de independencia?". https://twitter.com/HoyPorHoy/status/1116601601169321984 12/04/2019 09:17

EL PAÍS La situación en Cataluña. Carmen Calvo: "Al Gobierno del PP se le hizo un referéndum, el 1 de octubre (de 2017). Durante siete años hubo un Gobierno incapaz de controlar la situación en Cataluña, y ahora resulta que es a este Gobierno [del PSOE] al que hay que preguntarle qué es lo que pasó en Cataluña". 12/04/2019 09:15

EL PAÍS Vox marca la agenda de PP y Ciudadanos. Carmen Calvo: "Ahora es Vox, en realidad, quien tira de ellos", dice Calvo en referencia a PP y Ciudadanos, a los que acusa de seguir la agenda política de Vox. 12/04/2019 09:14

EL PAÍS El ascenso de Vox. Carmen Calvo, preguntada sobre el crecimiento de Vox: "Es un fenómeno que trasciende a nuestro país. Es un fenómeno que ya estaba presente en otros países. La ultraderecha no tenía un perfil propio y diferente, pero ahora se le desmembra al PP". 12/04/2019 09:14

EL PAÍS Caso Carrasco. Carmen Calvo, vicepresidenta y número dos del PSOE por Madrid para el 28-A, dice que "no ayuda nada" que un juzgado de violencia machista vaya a investigar el caso del suicidio asistido a María José Carrasco, la mujer con esclerósis múltiple que se suicidó la semana pasada con la ayuda de su pareja, Ángel Hernández. El ‘caso Carrasco’ desata las críticas del Gobierno y la judicatura 12/04/2019 09:13

EL PAÍS La violencia de género, entendida por la ultraderecha. Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno: "Desgraciadamente, la ultraderecha ha venido a cuestionar esto, y a negarlo. El otro día vimos una noticia en la que se decía que la Junta de Andalucía se estaba planteando el concepto de violencia de género". Y añade: "Por ahí no vamos a pasar, porque significa negar una realidad". 12/04/2019 09:11

EL PAÍS Violencia de género. Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno:: "Estamos hablando de una cultura sexista, machista, donde muchas mujeres piensan que esa es la fórmula en la que se tienen que relacionar". 12/04/2019 09:10

EL PAÍS Violencia de género. Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno: "Da la medida de la tragedia. Y de algo que dije hace tiempo, que este es el problema más grave de este país", dice Calvo sobre la violencia machista después de que un mujer fuese asesinada en estas últimas horas en Gran Canaria por su pareja. "Por esta razón tardó este Gobierno unos 30 días en devolverle a los Ayuntamientos las competencias en igualdad que se le habían retirado". 12/04/2019 09:09

EL PAÍS Comienza la entrevista en la cadena SER a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que también es la número dos del PSOE por Madrid a las elecciones generales del 28 de abril. 12/04/2019 09:07

EL PAÍS Líderes madrileños de Podemos, IU y Equo harán hoy un acto conjunto en Arganda. Líderes madrileños de Podemos, IU y Equo participan este viernes en un acto conjunto en Arganda del Rey con motivo de las elecciones generales del 28 de abril, en el que firmarán el acuerdo local por el que también se presentan unidos a las elecciones locales. En la cita intervendrán la diputada de Unidos Podemos en el Congreso y candidata de Madrid en Pie Comunidad (IU y Anticapitalistas), la diputada regional de Podemos Elena Sevillano, la secretaria de Finanzas de Podemos Carolina Alonso y el miembro de la Mesa de Coordinación de Equo Madrid, Luis de Miguel. Información de Europa Press. 12/04/2019 08:19

EL PAÍS Rajoy arropa este viernes a Pastor como candidata por Pontevedra. El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy arropará en el primer día de campaña electoral para las generales del 28 de abril a la cabeza de lista del Partido Popular por la provincia de Pontevedra, Ana Pastor, en un acto en el que los populares gallegos, liderados por Alberto Núñez Feijóo, quieren reconocer la figura de quien fue desalojado de La Moncloa por la moción de censura. En concreto, este encuentro de militantes, simpatizantes y amigos del expresidente se celebrará a partir de las 20.30 en el auditorio de Afundación de A Boa Vila, donde está arraigado el político popular que en 2015 logró ser investido en segunda vuelta como presidente del Gobierno en minoría. Tal y como aseguraron fuentes del partido a Europa Press, este acto, que estará presidido por el presidente del PP de Pontevedra, Alfonso Rueda, "no es un mitin más en campaña". 12/04/2019 08:08

EL PAÍS Buenos días. Empeiza aquí la retransmisión de EL PAÍS del primer día de campaña electoral, que ha comenzado oficialmente esta medianoche. 12/04/2019 08:04

EL PAÍS Arranca la campaña interminable A diferencia de lo que ocurre en otros países, aquí el enemigo no es exterior. Cataluña, y últimamente España, viven en un estado de exaltación nacional permanente. Por Claudi Pérez Foto: Decenas de estudiantes de la UAB tratan de impedir por la fuerza un acto de Álvarez de Toledo 12/04/2019 00:56

EL PAÍS La televisión pública se queda sin debate por primera vez La decisión de Pedro Sánchez de dejar fuera a RTVE causó un fuerte malestar en la corporación pública y recibió las críticas generalizadas de todos los partidos. Por Anabel Díez y José Marcos Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el acto electoral previo al comienzo de la campaña de las elecciones en Dos Hermanas (Sevilla). (EFE) 12/04/2019 00:54

EL PAÍS Sánchez busca fracturar a la derecha con otra ‘foto de Colón’ El PSOE intenta movilizar a los suyos con el miedo a Vox y ahondar en la fragmentación del voto conservador. Por eso acepta un debate que incluye a Abascal. Por Carlos E. Cué Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto en Dos Hermanas (Sevilla). Alejandro Ruesga 12/04/2019 00:50

EL PAÍS Sánchez recupera la corrupción del PP para movilizar al PSOE “Si suman la confrontación territorial está garantizada y regresarán los recortes”, afirma el presidente del Gobierno sobre un pacto del partido de Casado con Ciudadanos y Vox. Por José Marcos Foto: Arranque de campaña de Pedro Sánchez en Dos Hermanas (Sevilla) junto a Susana Díaz y María Jesús Montero. Alejandro Ruesga 12/04/2019 00:47

EL PAÍS “Solo Unidas Podemos limpiará las cloacas del Estado” La 'número dos' de Podemos, Irene Montero, asegura que el objetivo de su formación es gobernar. Por Ana Marcos y Lucía Abellán 12/04/2019 00:44