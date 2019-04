Una mujer se entrega en Málaga dos semanas después de matar a su madre en A Coruña

Este lunes por la mañana, una mujer de 40 años se presentó en la Comisaría Provincial de Málaga. Se dirigió al primer agente que encontró. Le dijo que llevaba un tiempo sin recordar prácticamente nada, pero que se había reconocido en su DNI y tenía flashes de recuerdos en los que le daba la sensación de que la policía la estaba buscando. No sabía por qué, pero esa era la razón por la que, subrayó, se había acercado hasta el edificio policial. Acto seguido comprobaron su identidad, la introdujeron en el sistema y, efectivamente, había un requerimiento de un juzgado de A Coruña por un delito de homicidio. Tras declarar, fue detenida y pasó a disposición judicial.

Su historia había comenzado dos semanas antes. El 25 de marzo, tanto ella como su madre iban a sufrir el desahucio de su vivienda ubicada en el número 15 de la calle Perú de A Coruña. La comitiva judicial se dio cita en el domicilio y, tras llamar varias veces y no obtener respuesta, decidieron acceder al interior con la ayuda de un cerrajero. Abrieron la puerta con la seguridad de que no había nadie dentro. Pero en una de las habitaciones encontraron el cadáver de una mujer de 71 años tapado por una manta. También hallaron una carta, manuscrita, en la que la ahora detenida, confesaba haber matado a su madre. La Policía Nacional se hizo entonces cargo de la investigación.

En el texto relataba que atravesaban una situación económica muy compleja. Y que las circunstancias las habían sobrepasado. Subrayaba que no se explicaba cómo había sido capaz de hacerlo, pero confesaba haber acabado con la vida de su progenitora. “Empezamos a discutir por el desahucio y no sé cómo acabé asfixiándola con la almohada”, relató en la misiva según ha publicado La Voz de Galicia. “No sé qué me pasó. Ella tenía tanto miedo a quedarse sin casa que no dejaba de decir que tenía que morir. No sé cómo pudo pasar. Después intenté reanimarla, pero ya no respiraba”, dejó escrito en la carta de confesión.

Lo que relató concordaba con la autopsia que se realizó al cadáver, muerte por asfixia. Y entonces comenzó la investigación para determinar el paradero de la mujer, que fue declarada en busca y captura como consecuencia de su delito. Se le perdió la pista. Y la policía llegó a pensar que se habría suicidado, ya que en la nota también escribió que pronto se reuniría con su madre. “Volveré a casa y allí pondré fin a todos los problemas”, decía. 15 días después de los hechos ella misma se ha entregado a la Policía.

El caso, que está bajo secreto de sumario, debe aclarar ahora las circunstancias de lo ocurrido. También investigará qué ha pasado durante las dos semanas que han transcurrido desde que la mujer supuestamente asfixió a su madre en Galicia hasta su detención en Málaga. El juzgado de guardia que se hizo cargo del caso, el de instrucción número 9 de Málaga, se ha inhibido en favor del juzgado de instrucción número 1 de A Coruña, según han explicado fuentes judiciales. La Policía trasladará hasta allí a la detenida para que se le tome declaración y se resuelva su situación.