Interior costeó con dinero público el viaje de la ‘policía patriótica’ a EE UU para recabar datos contra Podemos

En el encuentro, celebrado el 12 de abril en el consulado de España en Nueva York, Gago asegura al exministro chavista Rafael Isea —que se encontraba en EE UU bajo protección de la DEA, la agencia norteamericana antidroga— que había acudido para ofrecerle una identidad nueva y protección en España tanto a él como a su familia, según la grabación difundida este miércoles por los diarios digitales Moncloa.com y El Confidencial. "Yo he hablado con el ministro del Interior español [Jorge Fernández Díaz] y el ministro del Interior español habló con el presidente español [Mariano Rajoy]", aseguró. A cambio, el exdirigente chavista debía declarar sobre un supuesto pago de siete millones de euros a la fundación CEPS, a la que habían pertenecido miembros de Podemos. Tras este encuentro con Fuentes Gago, Isea fue interrogado ese día en el consulado por dos agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) desplazados a la ciudad estadounidense.

Este miércoles, tras conocerse el contenido de la grabación, el equipo de Interior de la etapa de Fernández Díaz distribuyó un argumentario en el que aseguraba que aquel viaje se hizo "con conocimiento previo de la Fiscalía" y que una copia del acta fue entregado a la misma. Fuentes fiscales afirman que Gago y otro policía acudieron a la Audiencia Nacional con el Informe PISA y que, tras comprobar que no tenía fundamento, se les dijo que no se abrían diligencias de investigación. En el curso de la conversación, los policías informaron del viaje a Nueva York y pidieron que un fiscal les acompañara. El entonces fiscal jefe, Javier Zaragoza, se negó a que un miembro del ministerio público viajara con los policías. "Si ellos querían viajar, la fiscalía no era nadie para autorizar ni prohibir el viaje, pero la fiscalía no avaló ese traslado ni ninguna diligencia referida al Informe PISA", afirman fuentes fiscales.

Billetes de avión y dietas

El escrito de la antigua cúpula de Interior recalca que en aquella operación participaron "funcionarios de la Comisaría General de la Policía Judicial", en referencia a los dos agentes de la UDEF que formalmente interrogaron al exministro venezolano, pero no hace ninguna referencia a Fuentes Gago, que entonces estaba destinado como agregado de Interior en la Embajada de España ante los Países Bajos y, anteriormente, en la Dirección Adjunta Operativa (DAO), dirigida por el número dos de la Policía, el comisario Eugenio Pino, señalado como el muñidor de la brigada patriótica.

De hecho, el viaje de Fuentes Gago fue autorizado por la DAO y costeado con dinero público, según consta en la documentación emitida por Interior a la comisión del Congreso que investigó el supuesto uso partidista de la Policía.

En esa información se detalla que Fuentes Gago, que declinó responder a este diario, salió de Madrid rumbo a Nueva York el 10 de abril de 2016 y regresó el 14 del mismo mes. También que pasó dietas de manutención por los dos días que estuvo en la ciudad estadounidense (139,44 euros) y el coste del alojamiento (266,08 euros). También incluyó su estancia en Madrid, tras desplazarse desde La Haya. En total, 566,29 euros, a los que sumar el precio de los billetes de avión, que no aparece detallado. Justo en esas mismas fechas, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, firmó un permiso extraordinario de residencia a otro confidente venezolano clave en la guerra sucia contra Podemos.

El viaje a Nueva York no fue el único desplazamiento bajo sospecha de este policía costeado con fondos públicos. Entre julio de 2014 y abril de 2016, durante los años en los que se desarrolló la supuesta Operación Cataluña contra el soberanismo, Gago viajó en 19 ocasiones a Barcelona y otra a Lleida. El policía fue la persona que puso en contacto a Fernández Díaz con el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, y propició los encuentros en los que ambos hablaron sobre casos de corrupción en los que involucrar a soberanistas.

En la documentación también figura un desplazamiento a Ginebra (Suiza) el 15 de diciembre de 2014, poco después de que se publicara la supuesta existencia de una cuenta bancaria en este país del entonces candidato convergente a la alcaldía de Barcelona, Xavier Trias. Fuentes Gago reconoció en el Congreso que aquel viaje tenía como objetivo recabar datos bancarios del político.

El comisario Pino, jefe de la policía durante la etapa del PP, también admitió en el Congreso que envío agentes a Cuba y Venezuela para investigar a Podemos.