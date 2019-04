Las contradicciones del inspector jefe de la ‘brigada política’ en la comisión del Congreso

El ex inspector jefe de la Policía José Ángel Fuentes Gago comparece en la comisión parlamentaria que investigaba la 'policía patriótica', en julio de 2017.

Señalado como un integrante clave de la brigada patriótica, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago siempre ha negado pertenecer a este grupo de la Policía Nacional creado para investigar supuestamente a adversarios políticos del PP. Pese a ello, en la comisión de investigación del Congreso, que dictaminó la existencia de este grupo, Gago admitió que viajó a Suiza para investigar una supuesta cuenta del exdirigente de CiU Xavier Trias. Eso sí, se presentó como un mandado. "Yo soy un inspector jefe. Aquí soy un soldado. No puedo desplazarme de mi plantilla ni de mi puesto de trabajo sin una orden superior. Todos esos viajes tienen una correspondiente orden de servicio, generan unos billetes del tipo que sea —avión, tren, barco o lo que sea— para desplazarme y generan el derecho al percibo de una dieta", aseguró a los diputados.

En esa cita en la Cámara Baja, celebrada el 5 de julio de 2017, el policía también aprovecho para insistir en que desconocía que se estaba haciendo el Informe PISA. Sin embargo, fuentes fiscales afirman que fue Fuentes Gago y otro policía quienes acudieron a la Audiencia Nacional con ese documento, pero que, tras comprobar que no tenía fundamento, se les dijo que no se abrían diligencias de investigación. Fuentes Gago no quiso este miércoles ofrecer su versión a este periódico.

No es la única endeblez de su discurso. El inspector jefe mintió supuestamente al rechazar cualquier relación con investigaciones sobre Podemos. Gloria Elizo, diputada de la formación, le preguntó directamente si conocía viajes para investigar a Iglesias o si hubo contactos con testigos venezolanos. Fuentes Gago respondió que no sabía "nada". "¿Existió alguna investigación, nota, documento o informe más, aparte del Informe PISA, relacionado con el señor Iglesias?", insistió entonces la parlamentaria. "Lo desconozco completamente. Desde luego, yo no participé en ninguno", contestó el policía, al que se escucha en el audio difundido este miércoles ofrecer protección a un exministro venezolano que ofrecía datos sobre Podemos. El artículo 502.3 del Código Penal castiga con penas de entre seis meses y un año de cárcel "el que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio".

Ante los parlamentarios, el mando policial también añadió que solo tenía una relación profesional con el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez; quien, justo en las fechas en las que Gago viajaba a Nueva York para ofrecer protección a un exministro venezolano, firmó un permiso de residencia extraordinario a otro venezolano que fue confidente en la guerra sucia contra Podemos. "Más cercana" y "personal" era, según dijo, su relación con el director general de la Policía, Ignacio Cosidó.

En esa comisión, Fuentes Gago aseveró que nunca se reunió ni con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, ni con el presidente Mariano Rajoy. Sobre Fernández Díaz, afirmó: "Con él no me reunía para nada. Nos saludábamos en los actos públicos". Pese a ello, en el audio difundido este miércoles, se le escucha decir que es un "mandado" del exdirigente del PP.