El PP vuelve a patinar con el aborto y obliga a Suárez Illana a rectificar

El PP quería que los titulares de este jueves giraran en torno a las declaraciones del líder del PSC, Miquel Iceta - “Si el 65% de los catalanes quiere la independencia, la democracia deberá encontrar un mecanismo para encauzar eso”, dijo, y que la imagen fuera la de la fotografía de familia de los candidatos al Congreso por Madrid en la Puerta de Alcalá. Pero el número dos en la lista, el primero por detrás de Pablo Casado, aplastó el discurso con unas incendiarias declaraciones sobre un debate que el partido asegura cada semana que quiere enterrar, y que siempre alguien resucita.

Suárez Illana mezcló en la misma frase el aborto, los accidentes de tráfico y los suicidios. "Dedicamos cada año 740 millones de euros para la seguridad vial, que se lleva la vida de entre 1.500 y 1.800 compatriotas cada año. Y curiosamente no estamos haciendo nada en dos apartados: uno que se lleva la vida de 8.000 personas cada año, el suicidio, y el aborto, que se lleva 100.000 vidas al año. Es una salvajada que no hagamos nada. Las mujeres tienen que decidir entre ser madres de un niño vivo o un niño muerto ", declaró en una entrevista en Onda cero. A continuación, dijo: "Lo que no es un embrión, es un tumor. Está claro. Si usted no toca ese embrión, termina siendo un señor con barba o una señora maravillosa". Y finalmente, añadió: "Los neandertales también lo usaban, pero esperaban a que naciera y le cortaban la cabeza.

Villalobos: "Se me revuelve el estómago al oírlo"

Estas declaraciones no sentaron nada bien en el PP. El aborto divide al partido y ya los comentarios de Casado hace unas semanas vinculando los abortos a las pensiones habían escocido internamente entre quienes consideran que es un debate superado y que no da votos. Casado escuchó esas voces y decidió no incluir en su programa electoral el compromiso de reformar la ley para volver a la de 1985 -de supuestos y la que él prefiere-, pero las palabras de Suárez Illana resucitaron la polémica y el malestar interno. El sector crítico, más moderado, desplazado de las listas, criticó el estrepitoso estreno del fichaje estrella de su líder. "Es un bochorno. Un despropósito", afirma un dirigente de ese sector."Vaya favor que le ha hecho a la izquierda. Me parece impresentable, una salvajada. Se me ha revuelto el estómago al oírlo", ha declarado la exdiputada Celia Villalobos a EL PAÍS.

La dirección del PP ha pedido a Suárez Illana, que tiene un acto esta tarde, que matizara sus declaraciones y que aclarase que el partido no va a tocar la ley sino a plantear ayudas a la maternidad. Mientras, tratando de minimizar daños, el vicesecretario de organización, Javier Maroto, recordó en un tuit que la postura oficial del partido es esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso que presentaron a la ley de 2010, de plazos, aprobada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Suárez Illana ya admitió, en la misma entrevista, que su posición es "minoritaria" en España y explicó que pertenece a Red madre, una asociación que ayuda a embarazadas en situaciones en riesgo y de la que también es patrón el exministro Alberto Ruiz-Gallardón, que dimitió tras tumbar Mariano Rajoy su propuesta de reforma de la ley del aborto. "No se trata de meter a nadie en la cárcel, si no de que cuando una mujer no sabe si tener o no un hijo, si tiene un problema porque piensa que su padre le va a decir algo o no tiene posibilidades económicas, el Estado debe estar ahí. Muchas veces se trata simplemente de cariño, de ayuda, de dinero".