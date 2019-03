Borrell interrumpe una entrevista con una televisión alemana indignado con las preguntas sobre Cataluña

“Pare, usted está mintiendo todo el rato. […] Pare la grabación. No quiero seguir con esto”. Josep Borrell, ministro de Exteriores español, amenaza con levantarse de una entrevista con la televisión pública alemana Deutsche Welle. Lo sucedido en el minuto 10, segundo 50 fue solo uno de los momentos de tensión de una entrevista de casi media hora, en la que Borrell perdió los papeles, ante lo que consideró una falta de información y de parcialidad del entrevistador sobre el conflicto catalán.

La entrevista no tiene desperdicio. Me cuesta creer que Borrell conociese el formato del programa, porque se le ve bastante fuera de sí. No sale demasiado bien parado de la charla pic.twitter.com/skTcaJ4K9r — Andreu Jerez (@AndreuJerez) 27 de marzo de 2019

La conversación entre Borrell y el entrevistador, Tim Sebastian, se desarrolla en inglés y se emitió anoche en un programa llamado Zona de Conflicto, del servicio en inglés de la cadena alemana. La entrevista fue grabada la semana pasada, según explica un portavoz de Exteriores, que interpreta que “fue evidente que el periodista solo se hacía eco de las tesis contrarias al Gobierno de España, cualquiera que fuese la materia". Consideran además que “algunos medios de comunicación europeos reciben y transmiten en ocasiones planteamientos inadmisibles desde el punto de vista de la democracia española”, como consecuencia de “la manipulación política y de una intensa campaña de desinformación”.

La entrevista arranca tensa desde un primer momento, en el que el entrevistador pregunta por la situación de los presos catalanes. El periodista insiste en que están en la cárcel sin haber hecho nada y pregunta por qué en España no se respeta la presunción de inocencia. Borrell explica que la prisión preventiva no es incompatible con la presunción de inocencia. “En España, los jueces son independientes”, repite Borrell varias veces.

El entrevistador insiste una y otra vez sobre la misma cuestión. “Su Gobierno llegó al poder prometiendo modernizar”, le dice. “Empiezo a pensar que usted no sabe nada de este caso”, le responde Borrell. Al poco tiempo, en el minuto cuatro, el ministro de Exteriores da su primer ultimátum. “Pare, si continúa así, paramos esta entrevista. ¿Me entiende? Usted no me está entrevistando, me está interrogando”, protesta.

El tono sigue subiendo. Borrell defiende que España es una democracia en la que hay que dejar a los jueces trabajar, pero es evidente que el encuentro se ha torcido irremediablemente. En el minuto 10.50, según el corte del programa emitido por la cadena, es cuando Borrell pide que paren la grabación. “No quiero seguir con esto”. Se quita el micrófono y se levanta. El programa entonces emite un mensaje en el que se lee: “Tras una discusión con sus asesores, el ministro regresa para terminar la entrevista”.

Pero luego llega el tema de Gibraltar y la tensión vuelva a escalar. “Es increíble lo ignorante que es usted”, le espeta Borrell al entrevistador. En el minuto 26, la entrevista termina. El ministro tiene un último requerimiento. “La próxima vez, apreciaría que usted hiciese preguntas menos parciales”. El entrevistador mantiene la ofensiva hasta el final: “No estoy aquí para hacerle las preguntas que usted quiere”, termina.

Ante la polémica entrevista, en Exteriores sostienen que “Borrell se mostró firme en su defensa de nuestro sistema de valores, de la independencia del sistema judicial y en su rechazo contra la manipulación política de los acontecimientos vividos en 2017 en Cataluña” y que “entre esos derechos está la libertad de expresión. El gobierno reconoce y defiende expresamente el trabajo de la prensa”.