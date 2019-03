Rivera arriesga a dirigentes de peso por el encaje de los fichajes

Silvia Clemente no irá en ninguna lista

Ciudadanos no dará un puesto de compensación en las listas a las generales a su fichaje fallido, la exdirigente del PP Silvia Clemente, que no será candidata en Castilla y León tras el fraude en las primarias. El partido hizo ayer públicos los cabeza de lista al Congreso y Clemente no figura en ningún puesto.

En la lista por Barcelona, acompañarán a Inés Arrimadas Toni Roldán, Fernando De Páramo, José María Espejo y Carina Mejías.