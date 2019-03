Desacuerdo por las listas de Aragón entre la dirección del PSOE y Lambán

La dirección del PSOE y la federación de Aragón no han llegado a un acuerdo este jueves en las listas electorales a las Cortes y el Ayuntamiento de Zaragoza. Como se esperaba, los socialistas maños no han modificado las candidaturas aprobadas en el comité regional pese a ser muy conscientes de que Pedro Sánchez no dará su visto bueno a parte de los nombres propuestos en los puestos de salida al Congreso. El desacuerdo está en que Óscar Galeano, diputado la última legislatura, repita como número dos por la circunscripción de Zaragoza. La comisión federal de listas, controlada por Sánchez, maneja como alternativa a Pau Marí-Klose, alto comisionado del Gobierno para la lucha contra la pobreza infantil.

Donde tampoco hay consenso es en la provincia de Teruel: el 90% de las agrupaciones locales propuso que Ignacio Urquizu, diputado las dos últimas legislaturas, fuera el cabeza de lista. Una opción que en Ferraz no contemplan por la actividad de este sociólogo durante los ocho meses de la gestora que dirigió el PSOE entre la dimisión de Sánchez en el comité federal del 1 de octubre de 2016 y su reelección en las primarias de mayo de 2017. La ejecutiva federal también respaldará a Pilar Alegría, candidata al Ayuntamiento de Zaragoza, que reclama una mayor presencia de personas de su confianza.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, estuvo el martes en Ferraz ante la falta de un acuerdo. En Ferraz sentaron muy mal sus palabras del lunes por la noche, después de que el comité regional ratificara las listas. "Estoy orgulloso del PSOE y de Pedro Sánchez. A los candidatos a diputados y concejales los eligen directamente los afiliados. No respetar eso no es ni socialista ni democrático", afirmó Lambán. El secretario de Organización del PSOE en Aragón, Dario Villagrasa, ha asegurado que “hoy no era el momento de hacer contrapropuestas. Hemos venido a hacer las propuestas y defender los perfiles, que es lo que mandan los estatutos”, ha dicho a su salida de Ferraz. Las listas de Andalucía, las que más conflicto han supuesto de toda España, se abordarán esta tarde.