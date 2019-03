La dirección federal del PSOE avisa de que ejercerá su responsabilidad y que los ministros andaluces “encabezarán listas”

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, saluda a su llegada al desayuno informativo, este lunes en Almería. En vídeo, Susana Díaz habla sobre la polémica. EFE

El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha sostenido este jueves que todos los ministros procedentes de Andalucía "encabezarán listas" para las próximas elecciones generales y que "no habrá que recolocarlas" a pesar del rechazo de los militantes andaluces a que las encabecen los ministros María Jesús Montero, José Guirao o Luis Planas. Una "dirección tiene que ejercer un nivel de responsabilidad que no es la expresión de las asambleas", ha asegurado durante un desayuno informativo en Almería en el que ha insistido, a continuación, que estas no se han pronunciado aún, así como que tampoco han sido convocados los comités regionales. La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha pedido que haya "acuerdo y entendimiento" y que el proceso refleje "la realidad del talento enorme" del partido en Andalucía.

Las direcciones provinciales y la ejecutiva regional que lidera Susana Díaz han querido que se sepa lo que opinan los militantes, para luego poder negociar con más fuerza con la ejecutiva federal. El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intenta que cuatro de sus ministros encabecen otras tantas listas al Congreso de los Diputados por Andalucía, pero en las votaciones celebradas en las asambleas, de las que informó EL PAÍS este miércoles, los miembros del Ejecutivo socialista aparecen relegados en los últimos puestos. Ha ocurrido con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por Sevilla; del de Agricultura, Luis Planas, por Córdoba; del de Cultura, José Guirao, por Almería; y del responsable de Interior, Fernando Grande-Marlaska, por Cádiz.

"No se trata de consentir o no consentir. Cada uno tiene una actuación, una función, sus competencias y atribuciones", ha dicho Ábalos, señalando que las asambleas han propuesto a sus candidatos pero que las ejecutivas provinciales no se han reunido aún. Ábalos ha indicado que todas las propuestas tendrán que ser remitidas a la Comisión Federal de Listas del PSOE, que "actuará según el reglamento" revisando en función de la "oportunidad, idoneidad y justeza de las candidaturas". Las ejecutivas, los comités regionales y la Comisión Federal de Listas "no van a renunciar a su responsabilidad", ha considerado.

"Horror político" por el fichaje de Soraya Rodríguez

Durante su intervención, Ábalos también se ha pronunciado sobre la marcha de la exportavoz parlamentaria Soraya Rodríguez del PSOE, y la oferta que ha recibido de Ciudadanos para concurrir en las listas europeas. "Me produce tristeza por un lado en lo personal y horror político por otro", ha valorado. "Yo no podría reconocerme en un partido de derechas estando toda mi vida en uno de izquierdas. Me traiciono a mí mismo, me quedo sin memoria que reivindicar. Me duele en todos los sentidos esa forma de actuar", ha añadido.

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, también se ha mostrado dolida y triste. "Estas cosas me parecen horribles", según ha indicado Díaz a los periodistas en el Parlamento, donde también ha añadido que la oferta de Ciudadanos (Cs) es de "traca", porque han venido de nuevo a la política y se está dedicando "a fichar a gente que lleva 30 y 40 años en otros partidos". "Es para hacérselo mirar", ha añadido, informa Europa Press.