Rivera ultima el salto de Arrimadas a Madrid y provoca una sacudida en Ciudadanos

Apostar con todo implica no guardarse ningún as en la manga. Albert Rivera ultima el desembarco de Inés Arrimadas en Madrid para hacer tándem en las elecciones generales. El salto a la política nacional de Arrimadas, fraguado en absoluto secreto y que no conocían en la cúpula, se da por hecho por algunas fuentes de la dirección, pese a que aún no hay confirmación oficial. Arrimadas despierta recelos en miembros de la ejecutiva: la operación desató este jueves un vendaval interno. Rivera y Arrimadas comparten mitin este sábado en Madrid.