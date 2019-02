Sánchez reserva a los ministros un puesto preferente en las listas del PSOE

Los ministros que así lo deseen tendrán garantizado un puesto de salida en las listas del PSOE. Tengan o no carné del partido en el Gobierno. “Quien quiera estar, estará”, fueron contundentes en la ejecutiva. “Habrá ministros que estarán en unas candidaturas, otros en otras y otros en ninguna”, ha sentenciado José Luis Ábalos, secretario de Organización y ministro de Fomento. El comité federal aprobará el 17 de marzo todas las listas para las citas electorales de abril y mayo.

El mismo trato preferencial tendrán los principales miembros de la ejecutiva que no forman parte del Gobierno. El resto son especulaciones. Desde el orden en las listas hasta el destino (Congreso, Senado y Parlamento Europeo). Ábalos ha alimentado los temores de los diputados críticos con Pedro Sánchez al afirmar que habrá “mucha renovación” en las listas. Los parlamentarios díscolos, sobre todo los más beligerantes durante la gestora al frente del PSOE en los siete meses que transcurrieron entre la renuncia de Sánchez como secretario general en octubre de 2016 y su reelección en las primarias de mayo de 2017, dan por sentado que no repetirán.

La elaboración de las listas al Parlamento puede despertar las tensiones entre la dirección federal y territorios como Andalucía, Aragón y Castilla-La Mancha. En el resto no se esperan grandes diferencias. El secretario de Organización ha subrayado que "lógicamente" se tendrán en cuenta las propuestas de todas las federaciones, pero la última palabra la tendrá Ferraz. “Hay que tener la sensibilidad de que [las listas a las Cortes] responden a la dirección federal como las autonómicas responden a la dirección autonómica. Y lo mismo con las municipales”, ha sentenciado Ábalos.

El plenario de la ejecutiva federal del PSOE ha aprobado, en su primer encuentro desde que Sánchez anunció el adelanto electoral, el calendario para poner en marcha las primarias a la presidencia del Gobierno y también para la elaboración de candidaturas a Cortes Generales. El ministro del Interior mostró, horas antes del inicio de la reunión de la dirección, su predisposición a ir en las listas. “Me gustaría poder colaborar en un proyecto, el del PSOE, del cual me siento absolutamente cómplice”, se postuló Fernando Grande-Marlaska, que dijo tener un “compromiso de lealtad con el proyecto” de Sánchez. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, se pronunció en similares términos.

Otra de las incógnitas por resolver es quién encabezará las listas europeas. El presidente del Gobierno ha explicitado en los últimos meses sus preferencias por el ministro de Exteriores, Josep Borrell. El suspense no se resolverá en el congreso de este viernes y sábado de los socialistas europeos en Madrid. La ejecutiva también ha abierto el proceso de primarias para la candidatura a la presidencia del Gobierno. Una formalidad ya que no habrá un aspirante alternativo a Sánchez. El plazo para postularse finaliza el 25 de febrero. “Entiendo que no haya otro candidato, vamos a ser sinceros. Lo mismo pasa en las comunidades donde gobernamos”, ha sido cristalino Ábalos.