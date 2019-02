Directo | Casado, Rivera y Abascal reúnen a decenas de miles de personas en Madrid para pedir elecciones

EL PAÍS

El candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, ha justificado su ausencia de la foto final con la que ha concluido la manifestación de este domingo en Colón contra la negociación del Gobierno con los independentistas catalanes. En esa foto estaban Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal. "Yo no estaba, no soy organizador de la manifestación, y yo no tengo que estar", ha señalado el que fuera primer ministro de Francia en una entrevista para La Sexta. Valls ha acudido a la concentración porque quería, según ha dicho, estar con sus "amigos" de Ciudadanos, y porque supone un "orgullo" defender Barcelona del populismo y el separatismo. En este sentido, ha asegurado que, en caso de convertirse en el próximo alcalde de la ciudad condal, no pactará ni con la extrema derecha, ni con populistas ni separatistas. (Europa Press)