Los rostros del rescate de Julen

Ángel García Vidal

Ha sido, sin duda, el gran protagonista del rescate. Desde que recibió la llamada de la Guardia Civil, el delegado del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Málaga no ha dejado de trabajar. “Esto no es una operación de rescate sino una obra de ingeniería civil humanitaria”, dijo García Vidal para referirse al tamaño de los trabajos que debían efectuar contrarreloj. Ha sido su enorme trabajo a pie de obra que le ha permitido dormir apenas unas horas durante los 12 días que ha durado la búsqueda de Julen. También ha participado en reuniones con los representantes políticos y responsables de quienes conforman el operativo de trabajo, como los bomberos y los mineros. A ello se debe unir su enorme paciencia con los medios de comunicación: ha tenido que lidiar diariamente con la prensa a pesar de no ser su terreno. Y lo ha hecho siempre con delicadeza, precisas explicaciones e incluso dibujando gráficos al vuelo para resolver las dudas de los periodistas. Antes o después de cada rueda de prensa ha sido habitual que fumase un cigarro. Había que tomar un poco de aire.