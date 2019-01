Rescate contra reloj en un pozo de 100 metros en el que buscan al niño Julen

En vídeo, rescate contra reloj en la búsqueda del niño de dos años en Málaga. Daniel Pérez EFE | Vídeo: EPV

Nueva jornada de la operación de rescate desplegada para encontrar al pequeño Julen en Totalán (Málaga). Desde que el menor, de dos años, cayó a un pozo de prospección de agua el pasado domingo hacia las 14.00, según relataron miembros de su familia a la Guardia Civil, se ha desplegado un operativo de alrededor de cien personas que están trabajado contra reloj. Un poco antes de la media noche de este lunes comenzó a trabajar una máquina de extracción por succión de la tierra del interior de la cavidad, sin que haya dado resultado todavía. Fuentes del operativo destacan que los padres, José y Victoria, y presentes durante la operación, “están tranquilos”. También que cuentan con apoyo psicológico en todo momento.

El agujero en la tierra donde buscan al menor tiene un ancho de entre 20 y 25 centímetros y más de cien metros de profundidad. Ante la imposibilidad de que un miembro del equipo de rescate se adentre en él, la Guardia Civil anunció el lunes la existencia de tres alternativas para llegar hasta el punto en el que se cree que está el pequeño. La primera era excavar un pozo paralelo, para lo que había que entubar antes el ya existente para evitar derrumbes. La segunda, excavar la ladera hasta llegar al pozo. Y, la tercera, utilizar maquinaria pesada para extraer roca, tierra y lodo de la manera más rápida posible de la cavidad. Tras consultar a topógrafos e ingenieros, que acudieron hasta el lugar para dar su opinión sobre el terreno, la última fue la que tomó más peso. Uno de los argumentos más importantes para tomar esa decisión fue el tiempo, que corre en contra de la vida de Julen.

Una vez la Guardia Civil tuvo conocimiento de los hechos el pasado domingo, se introdujo de manera inmediata una cámara robotizada con iluminación propia. Durante dicha operación se halló una bolsa de golosinas y un vaso de plástico, aunque la Guardia Civil no ha confirmado aún la relación directa con el menor. Finalmente, a unos 73 metros de profundidad, la cámara topó con derrumbe de arena. Por ello, más tarde comenzó un proceso para intentar extraer la tierra, pero fue muy lento ya que apenas se pudo avanzar en unos 30 centímetros. De ahí los esfuerzos para que llegarse lo antes posible un camión de extracción. Una operación en la que tuvo que participar una gran máquina excavadora, que debió allanara el camino de acceso hasta el pozo al vehículo de rescate, que tuvo dificultades para llegar al lugar debido al gran desnivel de la montaña.

Fuentes del operativo, dirigido por la Guardia Civil, han destacado que el trabajo se realiza “sin descanso” y que hay relevos entre los distintos equipos para que el rescate no se detenga “ni un segundo”. También que, aunque cada vez es más difícil, no pierden la esperanza de encontrar al menor con vida “si hay alguna bolsa de aire bajo el tapón de arena”.

El pozo fue realizado hace unas semanas para buscar agua, aunque no se encontró. Tiene una cavidad totalmente vertical y no está entubado, pero sus paredes son lisas. El terreno está formado principalmente de pizarra, pero tiene también vetas de distintos materiales lo que facilita, a partir de los 50 metros de profundidad, el derrumbe cuando aparece un poco de humedad. Por todo ello es necesario que las labores de extracción de tierra se realicen con extremo cuidado. “Se trata no solo de llegar al lugar donde esté el pequeño, también de conservar el hueco por el que realizar el rescate”, explicaba ayer la subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez.

El operativo para la búsqueda de Julen está formado por un centenar de profesionales de la Guardia Civil, Protección Civil, Emergencias 112 y Policía Nacional.