Borrell evita descartar su candidatura a las elecciones europeas

El ministro de Exteriores, Josep Borrell, se enreda con la hipótesis de encabezar la lista del PSOE al Parlamento Europeo. Esa posibilidad condiciona la agenda informativa de Borrell desde que en el entorno del presidente del Gobierno se empezó a sugerir que sería un buen candidato a las elecciones comunitarias de mayo. El titular de Exteriores ha asegurado este lunes saber quién va a ser el cabeza, pero ha negado que Sánchez se lo haya propuesto. Un enigma que ha ahondado aun más al responder “yo no he dicho eso” cuando el moderador del acto en el que participaba ha concluido que entonces Borrell no sería candidato.

Tras un discurso centrado en el papel estratégico de Europa en el mundo, y particularmente del escenario en el que se desarrollarán las elecciones europeas de mayo, el ministro ha recibido varias preguntas sobre su futuro político durante un desayuno organizado por la agencia Europa Press. En principio ha respondido rotundo con un “no hay ninguna oferta” de Sánchez y ha atribuido el debate a las “palabras elogiosas” que le lanzó el presidente respecto a esa hipótesis. Preguntado directamente sobre si sabía quién era el candidato, ha añadido: “Sí, lo sé”, pero no ha querido ofrecer detalles. “Lo sé por conductos colaterales”, ha argumentado. Eso ha llevado al moderador a concluir que entonces no era él. “No he dicho esto”, ha zanjado.

Hasta el momento, el titular de Exteriores ha dado pocas muestras de querer encabezar la candidatura socialista al Parlamento Europeo, una institución de la que ya fue presidente entre 2004 y 2007. Aun así, las insinuaciones que ha realizado el jefe del Ejecutivo —“Borrell es un extraordinario ministro de Asuntos Exteriores y podría ser también, lógicamente, un extraordinario candidato a las elecciones europeas”, aseguró la semana pasada en una entrevista a la agencia Efe— y el énfasis que pone el ministro en todo lo que concierne a la Unión Europea abonan el equívoco. Fuentes del entorno del ministro consideran que no figura entre sus planes, pero tampoco se atreven a descartarlo.

Para quitar hierro a esos supuestos, Borrell ha concluido: “Tengo un problema; durante toda mi vida me ha gustado ser demasiadas cosas a la vez”. Encabezar la candidatura del PSOE a la Eurocámara garantiza ser el jefe de filas de los socialistas en Estrasburgo, pero también abre las opciones para un puesto mucho más atractivo: formar parte de la Comisión Europea, con la posibilidad de acceder a un puesto destacado. Si el Partido Socialista sigue en el Gobierno cuando haya que proponer comisario para el próximo Ejecutivo comunitario, cerca de final de año, su nombre podría estar sobre la mesa. De momento, es una hipótesis muy prematura.