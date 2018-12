Un cargo de Fomento denuncia “un agujero de seguridad” en el accidente del Alvia

El director del Laboratorio de Interoperabilidad Ferroviaria del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), Jorge Iglesias, ha comparecido este miércoles en el Congreso para cuestionar la seguridad de la línea Santiago de Compostela - Ourense donde se produjo el accidente del Alvia en 2013 y criticar el informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). Para el ingeniero, que ayudó a diseñar los sistemas de supervisión de Adif y trabajó en la empresa ferroviaria durante más de siete años, la causa fundamental del descarrilamiento del tren en la curva de Angrois fue "la circulación del tren bajo un sistema que no supervisa su velocidad" (el sistema Asfa en lugar del más avanzado ERTMS). Una conclusión a la que según él habría llegado "cualquier experto que tenga un mínimo de dignidad profesional".

"No se puede tratar de esconder el motivo principal del accidente", ha asegurado Iglesias en repetidas ocasiones durante la comparecencia, en referencia a lo dicho por otros cargos o excargos públicos y a las conclusiones del informe de la CIAF. El ingeniero, cuyo cargo depende del Ministerio de Fomento, decidió enviar de manera voluntaria una carta para comparecer en la comisión porque consideraba que "se estaba faltando a la verdad" cuando Adif aseguró que las reglas de ingeniería de la corporación prescribían el no equipar con ERTMS la estación de Santiago. "Yo ayudé a redactar esas reglas y no dicen eso", explicó Iglesias, que cargó contra Adif por lo que consideraba "una decisión dolorosa y desafortunada".

Iglesias considera que el sistema ERTMS fue retirado de los últimos kilómetros de la vía por "simplificar" y por "la existencia de un dogma en Adif" que hace creer que el sistema Asfa es seguro hasta 200 kilómetros por hora, algo que para Iglesias "es negado rotundamente por este accidente". "No se es consciente de que se está bajando un millón de veces el nivel de seguridad. Tenemos que hacérnoslo mirar y cambiar hacia el futuro", pidió el compareciente.

El sistema ERTMS es un sistema de supervisión digital de los trenes que permite el frenado automático de los frenes si superan una cierta velocidad. Está presente en casi todas las líneas de alta velocidad, pero en algunas zonas se usa aún el Asfa, presente en el resto de la red ferroviaria, que depende del factor humano (maquinista) para funcionar correctamente. Hace algo más de un mes, Christopher Carr, jefe de seguridad de la Agencia Ferroviaria Europea que desmontó el relato del Gobierno de Mariano Rajoy sobre las responsabilidades del accidente de tren, aseguró que "si esta tecnología ERTMS hubiera estado activada en el tren el 24 de julio de 2013 el maquinista hubiera recibido una alerta momentos antes de llegar a la curva".

Pero, para Iglesias, lo más sangrante es el informe de la CIAF. "No puedo entender que no incluya entre sus conclusiones el motivo principal del accidente", criticó el experto, que aseguró que "el dolor que causa este informe a las víctimas del accidente no encuentra calificativos".

Iglesias ha asegurado que es consciente de que esta comparecencia "traerá consecuencias" para él, ya que su puesto es de libre designación, y se ha referido al miedo a disentir dentro del sector ferroviario, al que acusa de "corporativismo". Sin embargo, el técnico se ha negado, pese a las insistencias de los parlamentarios, a acusar a personas concretas, ya fueran cargos o excargos de Adif y Fomento, de mentir. "No me pidan juicios de valor, ya bastante tengo encima", aseguró a los diputados.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago de Compostela cerró el pasado 3 de diciembre la investigación del accidente del Alvia que acabó con la vida de 80 personas el 24 de julio de 2013 en la entrada de Santiago de Compostela. Tras más de cinco años de pesquisas, el magistrado Andrés Lago Louro dirige sus acusaciones contra el maquinista del tren, Francisco José Garzón Amo, y el exdirector de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, a los que imputa 80 delitos de homicidio y 144 de lesiones por imprudencia grave profesional. El juez ha decretado, sin embargo, el sobreseimiento provisional y archivo de la causa respecto a los otros cinco investigados: el director de Seguridad de Renfe, Antonio Lanchares; el gerente del Área de Seguridad en la Circulación del Noroeste de Adif, Fernando Rebón; y tres técnicos de la consultora Ineco.