El jefe de la investigación de Angrois acusa a Pastor de frenar pesquisas y luego se desdice

La sombra del accidente de tren de Santiago de 2013, en el que murieron 80 personas, persigue a la presidenta del Congreso de los Diputados, la popular Ana Pastor, ministra de Fomento cuando se produjo el fatal descarrilamiento. El ingeniero que presidía la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) que se encargó de investigar el siniestro ha asegurado este miércoles que Pastor le impidió repetir el informe que la Unión Europea invalidó porque solo culpaba al maquinista y no profundizaba en las posibles responsabilidades de la Administración. Solo seis horas después de esta declaración ante la comisión parlamentaria y tras la reacción indignada del entorno de Pastor, la CIAF hizo pública una "aclaración" en la que, en nombre de Vicente Rallo Guinot, negaba que el compareciente hubiera dicho lo que dijo.

Fue a media mañana y en respuesta a una pregunta de la diputada de En Marea Alexandra Fernández. Rallo Guinot aseguró que cuando la Agencia Ferroviaria Europea emitió el duro informe que rechazaba la investigación realizada por el Ministerio de Fomento a través de la CIAF, él mismo habló con la ministra sugiriéndole repetir las pesquisas, tal y como pedían además las víctimas. "Yo se lo dije a la ministra: 'Si hay que hacer una nueva investigación se hace tabla rasa e iniciamos de nuevo la investigación", ha señalado. Pero, ha añadido, Pastor le respondió: "No, no, esto está ya acabado, presentado y liquidado".

La supuesta conversación revelada en el Congreso por el veterano ingeniero, que entró a trabajar en Renfe en 1970, llegó a ser director de Seguridad y llevó las riendas de la CIAF entre 2009 y 2017, nada tiene que ver con las razones que esgrimieron tanto Pastor como el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, cuando en 2016 se conoció el dictamen europeo que echaba por tierra la investigación de Fomento. La exministra, por boca de Feijóo, alegó que "dificultades legales" le impedían rectificar el informe, porque la CIAF, decía, es un órgano independiente que no responde a las peticiones del ministerio.

‼️O exPresidente da Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios recoñece que se debería volver a investigar o accidente de #Angrois, pero que Ana Pastor bloqueou a iniciativa. pic.twitter.com/qVvNU9jT8H — Alexandra Fernández (@aKollontai) 3 de octubre de 2018

La reacción de la presidenta del Congreso al episodio relatado por Rallo en la comisión parlamentaria no tardó en llegar. Fuentes del entorno de la exministra negaron a Europa Press que Pastor hubiese hablado en algún momento con el expresidente de la CIAF sobre el informe que hizo la Agencia Ferroviaria Europea del accidente de Angrois. Las mismas fuentes acusaron a Rallo de "mentir" al Congreso y le exigieron una rectificación.

A media tarde, la CIAF difundió la "aclaración" sobre la comparecencia de quien fue su presidente durante ocho años. "El anterior presidente de la CIAF, Vicente Rallo Guinot, niega categóricamente que en su comparecencia en la mañana de hoy en el Congreso de Diputados,ante la Comisión creada sobre el accidente ferroviario de Santiago de Compostela, del año 2013, haya manifestado que la entonces ministra, Ana Pastor, le diera instrucciones sobre no continuar la investigación". Para intentar sustentar el desmentido, el comunicado de la CIAF subraya asimismo el hecho de que Rallo, al igual que el actual presidente de la CIAF, Fernando Montes Ponce de León, hayan negado en su comparecencia en el Congreso haber recibido presiones o indicaciones desde el Ministerio de Fomento a la hora de realizar el informe sobre el siniestro. Pero no aporta más explicaciones sobre por qué Rallo relató una conversación con la exministra que ahora dice que no se produjo.

Las víctimas del accidente dan veracidad al episodio relatado por Rallo en el Congreso y piden la dimisión de Pastor "por hacer todo lo posible para que no se sepa lo que ocurrió". "No creo que haya mentido; si es así lo que tiene que hacer Ana Pastor es ponerle una demanda o una querella", ha afirmado el portavoz de la plataforma Alvia 04155, Jesús Domínguez, en declaraciones a Europa Press. "Nos cuadra perfectamente lo que ha dicho este hombre, que está jubilado y no tiene nada que perder".