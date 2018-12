Artadi defiende el derecho de protesta durante la reunión del Consejo de Ministros en Barcelona

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern catalán, Elsa Artadi y el diputado, Antoni Comin, han defendido en Berlin el derecho que tiene la ciudadanía catalana a protestar, cuando se reúna el consejo de ministros del gobierno de Pedro Sánchez en Barcelona, el próximo 21 de diciembre.

Tanto Artadi como Comin participaron en Berlin en un encuentro anual del Instituto para la Diplomacia Cultural, durante el cual denunciaron, según ellos, la represión política que sufre Cataluña y destacaron que España era el único país de la Unión Europea donde habían presos políticos. "El Gobierno de Cataluña garantizará los derechos de todo el mundo, tanto el derecho de reunión como el derecho de manifestación y de protesta y eso es nuestra obligación y también nuestro propósito", dijo la consellera de la Presidencia, durante un breve encuentro con medios españoles. "Recortar el derecho de expresión, el derecho de manifestarse es un camino muy peligroso que han seguido algunos países europeos y por el cual nosotros nos negamos a transitar. Es el camino contrario de la democracia y es el camino del autoritarismo”, dijo Artadi

Con respecto a la posibilidad de que las autoridades catalanas ordenen el cierre de calles y carreteras para impedir conflictos entre las autoridades y las protestas, Artadi señaló que el posible cierre de carreteras era una decisión que debía adoptarse con criterios policiales y no políticos. En lo referente a una posible cooperación entre los Mossos d'Esquadra y la Policía española dijo que solo se podrá hablar de ello cuando quede claro que habrá competencias compartidas.

En esos mismos términos se expresó el diputado Antoni Comin, fugado de la justicia española, quien afirmó que la población catalana tiene derecho a ejercer sus derechos. “El derecho a la protesta es un derecho democrático y tampoco hay que olvidar que el movimiento catalán es pacifico, pero no pasivo”, aseguró.

Con respecto a una posible reunión entre representantes del Govern y del Gobierno de España Artadi dijo que el ejecutivo catalán está dispuesto a ello, siempre y cuando no se trate de una reunión puramente "cosmética". "Estamos dispuestos a una reunión en la que se puedan buscar soluciones, no a reuniones cosméticas", afirmó. "Si ha de haber una reunión se tiene que entrar en contenidos, hablar de por qué estamos donde estamos y sobre todo de cuáles son los mecanismos políticos y fuera de la justicia para poder canalizar esta situación", agregó.

De momento, según Artadi, no hay nada acordado sobre qué tipo de reuniones se pueden producir pero insistió en que "el formato no será un problema" y en que lo determinante son los contenidos. "No hay nada cerrado en este momento, todavía estamos en la ambigüedad acerca de qué tipos de reuniones se pueden producir y sobre todo en lo que hacía énfasis antes: más importante de quién se va a reunir con quién es con qué actitud, con qué objetivo y con qué espíritu se realizan estas reuniones", reiteró.