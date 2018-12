Tardà rechaza la huelga de hambre y dice que “la república no se construye con pasamontañas”

Las actuaciones violentas, en cualquier manifestación, como el corte de carreteras, no tiene el apoyo del portavoz de ERC y del PDeCAT en el Congreso, Joan Tardà y Carles Campuzano, respectivamente. “La república no se construye con pasamontañas”, ha señalado Tardà. El dirigente republicano respeta la decisión de los políticos presos del PDeCAT que realicen una huelga de hambre, pero no se muestra proclive. Los políticos de ERC en prisión no adoptaron esa medida. “Creo que la huelga de hambre no es necesaria”, ha opinado Tardà.

Este portavoz, así como Carles Campuzano, han realizado a lo largo de la mañana múltiples manifestaciones en distintos medios de comunicación, como TVE y La Sexta, y también en los pasillos del Congreso de los Diputados. Ninguno de los dos se muestra connivente con los hechos violentos ocurridos el pasado fin de semana en Cataluña y ambos reconocen el derecho que tiene el Gobierno de Pedro Sánchez de celebrar una reunión del Consejo de Ministros el próximo día 21 en Barcelona. “El Gobierno puede reunirse donde le plazca pero también está el derecho de muchas personas de opinar que no les parece oportuno que se celebre esa reunión”, ha señalado Tardà. La defensa del orden público y la garantía de que esa reunión se podrá celebrar sin impedimentos la depositan en los Mossos, cuya profesionalidad está fuera de toda duda, según han expresado por separado estos dos diputados.

No es una asunto inocuo la celebración de esta reunión en Barcelona, según reconoció el propio Tardà. “El Consejo de Ministros se reunirá donde quiera pero puede haber que alguien lo considere una provocación”, ha dicho Tardà, en referencia al primer aniversario de las elecciones autonómicas convocadas por el Gobierno de Mariano Rajoy al tener las competencias por estar intervenida la autonomía catalana en virtud del artículo 155 de la Constitución.

Sin paños calientes estos políticos deploraron las manifestaciones de presidentes autonómicos del PSOE sobre una posible ilegalización de los partidos independentistas. Esas reflexiones, consideraciones o avisos “dan fuerza” al movimiento independentista, ha dicho Campuzano. “Unos demócratas no pueden decir que van a ilegalizar a otros demócratas y sí se piensa en ilegalizaciones el independentismo será mayoritario en pocos años”, ha previsto Tardà.

Los presidentes socialistas Emiliano García-Page y Javier Lambán, de Castilla-La Mancha y Aragón, respectivamente, no han abogado por ilegalizar a los partidos independentistas, según precisan en su entorno a EL PAÍS. No se puede ilegalizar a un partido porque defienda la independencia pero algo distinto ocurre cuando partidos e instituciones declaran que van a practicar la desobediencia y no van a acabar resoluciones judiciales, precisan estos interlocutores. En el pleno del Congreso del miércoles, Joan Tardà manifestó que la falta de propuestas del Gobierno central para llevar adelante un referéndum en Cataluña les abocaba a la desobediencia.