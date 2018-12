Rivera marca distancias con Vox en Bruselas: “Es un partido populista”

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha calificado este jueves a Vox de partido "populista", y ha pedido al PSOE que no bloquee un Gobierno constitucionalista en Andalucía. Tanto el Partido Popular como Ciudadanos habían evitado en las últimas semanas definir ideológicamente a Vox tras su irrupción en las elecciones andaluzas. Minutos antes de reunirse con sus socios liberales europeos en Bruselas, donde un eventual acuerdo de Gobierno con el partido de Santiago Abascal, es percibido con incomodidad, Rivera ha marcado distancias: "Nosotros no vamos a ir de la mano de los que van con Le Pen", ha afirmado.

El presidente de Ciudadanos se ha reunido por la mañana con el jefe de filas de los liberales en el Parlamento Europeo, Guy Verhofstadt. El político belga fue uno de los primeros en reaccionar tras la contienda electoral andaluza. Para felicitar a Rivera pero también para advertir contra el auge de la extrema derecha. Partidario de una Europa federal, Verhofstadt, ex primer ministro belga, ha mantenido en todo momento una postura beligerante contra cualquier acercamiento a partidos de ese espectro político. "Los partidos ultraderechistas suelen presentarse como menos radicales de lo que son realmente", llegó a alertar.

Poco antes de su encuentro con Verhofstadt y con los primeros ministros de Luxemburgo, Xavier Bettel, y holandés, Mark Rutte, (que derrotó en su país al ultraderechista Geert Wilders), Rivera ha ensalzado su perfil liberal y europeísta. "La solución no es ir con Wilders ni con Le Pen, la solución es ir con Macron", insistió. Tanto Wilders como la francesa Marine Le Pen incluyen en su programa la salida de la Unión Europea, y estuvieron entre los primeros en felicitar a Vox por sus resultados en las andaluzas. Rivera no ve preocupados a sus socios liberales ante la posibilidad de que Ciudadanos se apoye en los votos de Vox en Andalucía. "Están muy tranquilos. Me han invitado aunque no soy primer ministro para hablar de alianzas futuras contra populismos y nacionalismos. Sigo pensando que los populismos son adversarios de la UE".

Rivera ha enfatizado que la mesa de negociación en Andalucía la conforman Ciudadanos y Partido Popular. "No hay nadie más en esa mesa, ni lo va a haber". Aunque no mencionó la posibilidad de alzar un cordón sanitario frente a Vox, Rivera llamó a erigir un frente constitucionalista ante futuras citas con las urnas. "Si queremos que los populistas no gobiernen ni comunidades autónomas, ni alcaldías, ni España, los constitucionalistas nos tenemos que poner de acuerdo".

El líder de Ciudadanos criticó que se pida a Policía y Guardia Civil realizar la labor de los Mossos ante las protestas convocadas el próximo 21 de diciembre coincidiendo con el Consejo de Ministros que se celebrará en Barcelona. "Hay 17.000 efectivos que tienen que trabajar ese día y garantizar la seguridad en Cataluña mas allá de los refuerzos que puedan tener", dijo.

Rivera eludió pedir la ilegalización de los partidos separatistas, y en su lugar reclamó establecer un mínimo de votos para entrar en el Congreso de los Diputados, tal y como se ha hecho recientemente en el Parlamento Europeo. "Proponemos un suelo del 3%. Imágenes como la de Rufián insultando a los españoles o el escupitajo a un ministro de España no se producirían si estuvieran en el Senado o en casa".