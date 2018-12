Interior crea una Unidad de Valoración de Riesgos para mejorar la alerta ante nevadas en carreteras

El Ministerio de Interior y el Ministerio de Fomento han presentado este martes la nueva campaña de vialidad invernal para las carreteras estatales, que incluye la creación de una Unidad de Valoración de Riesgos dentro de Protección Civil y la puesta en marcha de once drones de transmisión de imágenes. El objetivo principal, según la subsecretaria del Ministerio de Interior, Isabel Goicoechea, es que "las nevadas no afecten, o lo hagan lo menos posible, a la circulación en invierno", para "que no se vuelvan a dar más" episodios como el del año pasado, cuando miles de personas quedaron bloqueadas durante la operación retorno del puente de Reyes en la autopista AP-6.

Goicoechea ha destacado la revisión "de los principales problemas" del sistema de alerta ante nevadas, que ahora contará además con el refuerzo que proporcionará la Unidad de Valoración de Riesgos. Dependiente de Protección Civil, su misión principal será la de valorar la situación meteorológica prevista y su posible impacto en las carreteras, con previsiones de actuación según tres fases: alerta, preemergencia y emergencia.

En todo caso, los dos ministerios aseguran que van a prestar especial atención a las autopistas de peaje, para que se mejore al máximo la gestión de la circulación y de posibles emergencias. Además, van a dar un tratamiento particular a los accesos a las grandes ciudades y a los principales nudos de conexión con otros tipos de transporte (aeropuertos, estaciones de ferrocarril y puertos marítimos). El objetivo es mejorar al máximo la coordinación entre las tres administraciones implicadas en la gestión de carreteras: Estado, Comunidad Autónoma y Ayuntamiento.

En la presentación han participado también Javier Izquierdo, secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, y Pere Navarro, director general de Tráfico. Izquierdo ha querido recordar que recientemente se aprobó un decreto ley que incorpora una tipificación nueva de infracciones de empresas concesionarias de autopistas por negligencias, que implica un incremento de las multas por sucesos similares a los que ocurrieron el año pasado y sube la sanción máxima 15.000 euros a 300.000.

Dentro de unas semanas se cumple un año del colapso en la AP-6, que provocó que miles de conductores quedaran atrapados en esta autopista de peaje durante horas por las intensas nevadas de principios de enero de 2018. El Gobierno y la empresa concesionaria de la vía se acusaron mutuamente de lo ocurrido aquel 6 de enero, pero finalmente Fomento multó a la compañía, Abertis, con una sanción de 1.200 euros.

Drones y avisos

Los 11 nuevos drones se pondrán en marcha como equipos móviles de transmisión de imágenes a los centros de gestión, para anticipar decisiones ante posibles nevadas y otras inclemencias y evitar colapsos. Según Goicoechea, estos aparatos "van a ayudar a hacer seguimiento de la situación y a anticipar decisiones".

Tanto Interior como Fomento han hecho hincapié en la importancia de la "colaboración ciudadana" y la "prevención" para evitar problemas por el mal tiempo. Para ayudar en la concienciación, la DGT pondrá en marcha una campaña para transmitir a los ciudadanos la importancia de llevar cadenas en el maletero o neumáticos de invierno. Los mensajes se difundirán en las redes sociales de los cuerpos de seguridad del Estado. "Todos sabemos lo que hacer, nos lo enseñan desde pequeñitos, pero es muy importante tomar precauciones si se viaja en invierno", ha apostillado Goicoechea.

Para facilitar que el mensaje llegue a todos los ciudadanos, a partir de este año, la información del estado de la circulación de toda la red de carreteras con las incidencias que puedan afectar va a estar a disposición de los proveedores de información de tráfico a través de navegadores, ya sean del móvil o por satélite.

En total, para esta campaña, se contará con un total de 1.384 máquinas quitanieves (20 más que el año pasado) y más de 243.000 toneladas de fundentes, principalmente sal (unas 1.000 toneladas más). La inversión total prevista es de 64,6 millones de euros. Además, la DGT cuenta con ocho centros de gestión de tráfico activos las 24 horas del día, 1.722 cámaras de televisión, 2.504 estaciones de toma de datos y 2.440 paneles de mensaje variable, entre otros medios, y alrededor de seis mil agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil participarán en los dispositivos, además de los refuerzos que se requieran.