Podemos, tres versiones para no explicar una derrota

Podemos empieza a asumir la derrota en las elecciones andaluzas. Pero las conclusiones, por ahora someras, varían según las familias políticas que componen la organización. Pablo Iglesias, líder del partido, mantiene “la alerta antifascista” que lanzó el domingo tras conocerse que se quedaron en 17 escaños, tres menos de los que lograron Podemos e IU por separado en 2015. Teresa Rodríguez, cabeza de Adelante Andalucía y miembro de la corriente anticapitalista, rechaza dimitir y se da un plazo de un mes y medio para analizar qué ha sucedido. Íñigo Errejón, deslindado de Iglesias y candidato a la Comunidad de Madrid, volvió a marcar distancia ayer con el responsable de su partido: “No hay 400.000 andaluces fascistas en Andalucía. Hay que tener humildad”.

Los tres escaños que perdió Adelante Andalucía se traducen en casi 300.000 votos. Es decir, no afianzaron la base electoral que Podemos e IU tenían de manera independiente y tampoco fueron capaces de absorber la caída histórica del socialismo. Ante este escenario, los tres dirigentes de Podemos reclaman autocrítica, pero tres días después de conocerse los resultados ninguno plantea una solución concreta. “Quiero respetar el análisis de los compañeros en Andalucía”, aseguró Iglesias. “Hay que tirar adelante y asumir que lo podíamos haber hecho mejor”.

Desde Sevilla, Rodríguez anunció un proceso de reflexión de mes y medio para elaborar un documento y plantear una nueva estrategia. Durante este período, la militancia podrá aportar sus sugerencias. "Necesitamos saber qué mejorar y asumirlo como reto a futuro", explicó la dirigente al mismo tiempo que lamentó no haber conseguido movilizar al votante de izquierda. La confluencia mantiene que la desmovilización de las zonas obreras fue el factor clave para su derrota.

“Hay que escuchar y atender a las causas: las transformaciones han dejado a mucha gente insegura, descontenta", argumentó Errejón en un desayuno informativo organizado por Vanity Fair. "El combate no es contra otra fuerza política, sino contra el caldo de cultivo del miedo: la desigualdad, la incertidumbre. Yo voy a trabajar para que tengan un referente en Madrid", añadió erigiéndose en alternativa para las próximas elecciones autonómicas de mayo y dentro de su partido. "El problema es que la gente que quiere justicia social, orden y protección esté huérfana. A esa gente hay que dirigirse".

“El pescado está vendido”

"Quienes dirigimos Podemos Andalucía tenemos un compromiso claro de limitación de mandato”, argumentó Rodríguez para responder a Juan Carlos Monedero, fundador del partido, que pidió su dimisión. “La responsabilidad que ahora asumo es la de iniciar un proceso de debate interno para orientar la estrategia”. La dirigente política afianzó ayer su liderazgo en Adelante Andalucía además de la alianza con IU en la comunidad: “No es renunciable”.

En esta posición, Rodríguez volvió a rechazar apoyar o abstenerse ante un posible pacto entre Ciudadanos y PSOE. "Es un escenario ficticio, no existe por ahora esa posibilidad, no se va a plantear", opinó. Como ya hizo durante toda la campaña, se erige en “dique de contención de las derechas”. Adelante Andalucía no distingue entre lo que denomina “derechas blandas y duras”. En esa posición ideológica sitúa a PP, Ciudadanos y Vox. "Si Susana Díaz quiere, que lo haga, nosotros no", remachó.

“En la investidura está todo el pescado vendido", resumió para sostener que fiscalizarán “más que nunca” al próximo gobierno de la Junta de Andalucía. Con estas palabras, zanjó una duda que desde Madrid lleva dos días en interrogación. Tanto Iglesias como Pablo Echenique, secretario de organización de Podemos, se remiten a su compañera en Andalucía cada vez que se les plantea la posibilidad de apoyar un acuerdo entre Susana Díaz, actual presidenta de la comunidad, y Juan Marín, candidato de Ciudadanos.