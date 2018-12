Un patrullero de la Armada navega junto a Gibraltar con el himno español a todo volumen en su megafonía

Captura del vídeo que muestra al patrullero español 'Infanta Elena' en el momento en el que pone el himno nacional junto a Gibraltar.

Suena el himno de España a todo volumen con el peñón de Gibraltar como telón de fondo. Podría parecer la última acción reivindicativa de un partido de extrema derecha. Sin embargo, es la escena que ha protagonizado el patrullero de la Armada Española Infanta Elena, mientras navegaba por las inmediaciones de la colonia con el himno nacional a todo volumen. El momento, grabado en vídeo, ha sido divulgado por un usuario de Twitter y ha despertado la indignación de los gibraltareños ante lo que consideran “una provocación”.

En apenas media minuto, se aprecia como la antigua corbeta Infanta Elena (ahora degradada a patrullero) navega por las inmediaciones de la cara levante del Peñón, en aguas que en la colonia consideran de su jurisdicción y España propias. Desde la megafonía del buque suenan los acordes del himno nacional a tal volumen que es audible por quien, a varios metros, graba la escena. El vídeo lo recibió a las 10.15 de este martes el gibraltareño Nicholas Karnani a través de un grupo de Whatsapp y decidió subirlo a su cuenta de Twitter, @Atajate71 apenas un cuarto de hora después.

El tuit ya acumula más de 9.200 visualizaciones y una oleada de reacciones airadas al otro lado de la verja justo en un momento en el que el Brexit de Reino Unido tensa las relaciones entre España y la colonia. Aunque desconoce la procedencia de la pieza, Karnani cree que el momento se ha producido esta misma mañana. Sin embargo, fuentes cercanas a la Armada Española tan solo confirman que se trata del patrullero es el Infanta Elena y que el buque se encuentra estos días en la zona del Estrecho realizando misiones de vigilancia marítima.

Lo cierto es que, según la web Marine Traffic, el buque de guerra se encontraba en las inmediaciones de Gibraltar al filo de las 10 de la mañana, hora peninsular. El patrullero informó de un recurrido en el que bordeó las aguas cercanas a la colonia, antes de poner rumbo a la zona de Estepona, en Málaga. “El problema no es que patrullen las aguas, si tienen que hacerlo, que lo hagan. Lo que no me parece bien es que usen eso para provocar. Le quita categoría a la Armada Española”, reconoce Karnani con sorna.

No es la única reacción contraria que la difusión del himno español ha provocado. Karnani ha sondeado más opiniones similares y asegura que la acción “ha creado crispación en el pueblo”. Aunque el Gobierno de Gibraltar no se ha pronunciado oficialmente, sí lo ha hecho su Servicio de Información en España a través de un tuit: “Navegando entre la poca vergüenza y el infantilismo, ahí tenemos al Infanta Elena manifestando las glorias de España en aguas británicas frente al levante de Gibraltar”.

Por su parte, el gibraltareño Michael J. Sanchez ha asegurado que, además de lo que se ha considerado un acto de provocación, la presencia del Infanta Elena es también “una incursión” en aguas que el Peñón considera como territoriales. El mismo navío ya volvió a trazar una ruta similar, aunque sin himno, el pasado 20 de noviembre, según asegura Sanchez. El gibraltareño ha contabilizado hasta 26 rutas en las que la Armada Española ha pasado por las tres millas náuticas (5,6 kilómetros) que la colonia considera de su jurisdicción.

Con todo, España rechaza este concepto de aguas territoriales y se circunscribe al Tratado de Utrech de 1713 por el que solo reconoce como inglesas las aguas del puerto. Esta disparidad ha producido diversos enfrentamientos durante años, azuzados por conflictos con buques de pesca españoles en la zona. La Infanta Elena es una patrullera que forma parte de la Armada desde 1980. Durante estos años, ha participado en diversas misiones internacionales, como la que se desarrolló durante la crisis del islote Perejil. Aunque tiene base en Cartagena, en Gibraltar están acostumbrados a ver este buque en labores de patrulla y vigilancia por los alrededores de la colonia.