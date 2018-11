Pedro Sánchez: “Sin Presupuestos, mi vocación de llegar al final de la legislatura se ve acortada”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este martes en un acto organizado por 'The Economist' en Madrid. En vídeo, declaraciones de Sánchez. FOTO: EP | VÍDEO: QUALITY

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dejado entrever este martes, en la línea en la que se han pronunciado varios altos cargos del Ejecutivo los últimos días, que el Gobierno baraja la posibilidad de celebrar elecciones generales la próxima primavera si no logra aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2019: "Si no llegamos a acordar esos Presupuestos, mi vocación de llegar al final de la legislatura se ve acortada", ha dicho Sánchez en la jornada The Spain Summit, que ha organizado en Madrid The Economist, un acto en el que también intervendrá esta mañana la ministra de Economía, Nadia Calviño.

Las palabras del presidente llegan un día después de que su entorno más cercano no descartase la posibilidad de celebrar elecciones generales el próximo mayo. Las opciones que maneja el núcleo duro del Gobierno son tres: en marzo, el 26 de mayo celebrando de forma conjunta las municipales, autonómicas y europeas, o ya en otoño. La segunda opción, la del superdomingo electoral, está encima de la mesa y "no es descartable", según reconoció este lunes el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. "Insisto, insisto: moción de censura, estabilidad y elecciones. Y las elecciones las haré cuando considere que son beneficiosas para el interés general del país. No lo voy a hacer ni en aras del interés de mi partido ni, por supuesto, porque me lo indique este partido o aquel otro partido, lo haré en función del interés general", ha apostillado Sánchez en referencia a las generales.

El presidente del Gobierno también se ha referido a un contexto político que, en su opinión, dificulta la aprobación de los Presupuestos de 2019: la negación sin matices del PP y Ciudadanos a negociar las cuentas y las peticiones inabordables de los partidos independentistas para que el Ejecutivo intervenga en el juicio al procés a cambio de su apoyo en el Congreso.

Este lunes fue la primera vez que alguien del núcleo duro del Gobierno y de absoluta confianza de Sánchez habló tan abiertamente de la posibilidad de adelantar las elecciones a la próxima primavera. Ábalos, el número dos de los socialistas, es visto dentro del PSOE y el Gobierno como el más partidario de un adelanto electoral para aprovechar la ola positiva hacia el Gobierno que detectan las encuestas. Este grupo prefiere adelantarlas para evitar el fuerte desgaste que creen que se puede producir por estar varios meses sin Presupuestos. En La Moncloa, sin embargo, hay muchas más dudas. Creen que Sánchez necesita más tiempo para desarrollar sus medidas progresistas, que sí tendrían apoyo en el Congreso si van una a una, al contrario que los Presupuestos.

The Spain Summit reúne a responsables políticos, líderes empresariales, inversores, innovadores, académicos y analistas para abordar "las tendencias transformadoras de la digitalización, la innovación distribuida y el trabajo temporal", indican los organizadores, pero también el nuevo panorama político y su potencial para mejorar o retardar el progreso económico.