Los candidatos se miden hoy en un debate en televisión, una de las citas clave de la campaña

La campaña andaluza encara esta noche uno de los momentos decisivos con el primer debate entre los cuatro candidatos a la Junta de Andalucía. Es la primera vez que los líderes de las que hace tres años y medio eran las formaciones emergentes se enfrentan a los aspirantes de los partidos tradicionales. Lo harán en Canal Sur, la televisión pública andaluza, a las 21.30, en una cita clave para determinar la capacidad de aguante de la candidata socialista a la reelección, Susana Díaz, ante el embate del resto de partidos que pugna por acabar con 37 años de gobierno socialista, y las credenciales del resto para competir por el segundo puesto.

También será de interés comprobar el grado de sintonía entre los aspirantes del PP y Ciudadanos, Juan Manuel Moreno y Juan Marín, de cara a forjar la hipotética pinza parlamentaria o de Gobierno y la empatía, inexistente en la pasada legislatura, entre Díaz y la cabeza de lista de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, cuyo apoyo —y las condiciones que imponga para él— es, ahora mismo, la única esperanza de los socialistas para mantenerse en el poder.

El formato del debate, que durará dos horas y estará dividido en cuatro bloques —'Empleo, economía y política fiscal', 'Servicios públicos esenciales. Derechos básicos', 'Transparencia. Confianza en la vida pública', y 'El reto territorial. Andalucía en el estado de las autonomías'— permitirá finalmente que las propuestas programáticas de los candidatos brillen por encima de los eslóganes políticos que han acaparado la atención en estos primeros días de campaña.

Así se preparan los aspirantes

Díaz llega a la cita como favorita, esgrimiendo un discurso en positivo frente a las críticas del resto de formaciones. Los debates no son el punto fuerte de la candidata que dedicó toda la tarde de ayer y todo este lunes para preparar la cita de esta noche con su equipo más cercano de asesores. Hoy en un cara a cara centrado en política andaluza pretende defender su programa y poner en práctica la reivindicación sobre la que pivota su mensaje electoral: que se hable de los problemas de la región en un tono positivo y propositivo. Díaz acude dispuesta a no caer en las provocaciones que le lancen sus adversarios políticos, aseguran fuentes cercanas a la presidenta.

Moreno es quizás quien más se la juega en este primer debate. Llega opacado por la presencia de Pablo Casado y su caravana paralela. Necesita demostrar que podría ser un líder sólido para el futuro de su partido y no un cadáver político, como se percibe entre las propias filas populares. Esa debilidad está siendo explotada desde el PSOE e incluso desde Ciudadanos, donde su candidato ni siquiera lo contempla como presidente en un futuro tándem, de sumar los escaños necesarios para desbancar a los socialistas del poder.

El candidato del PP andaluz lleva días, aunque solo a ratos, preparando el debate. Este domingo por la tarde sí ha reunido a su equipo de ocho personas entre gabinete, comunicación, estrategia y campaña durante horas para afinar ideas y argumentos en sus 30 minutos de intervención. "El debate es importante, como en todas las elecciones, aunque al ser a cuatro es muy difícil acabar como perdedor o ganador", inciden fuentes de su equipo. Sobre el tono, Moreno decidirá si pasa al ataque -además de exponer argumentos- en función de la marcha del debate. Su objetivo es "aprovechar al máximo para convencer sobre nuestro proyecto, porque hablar del enemigo no es lo suyo", destacan estas fuentes. Este lunes el candidato tiene un acto por la mañana en el centro de Sevilla y luego pasará toda la tarde concentrado preparando el debate.

Marín también está teniendo un segundo y hasta tercer plano en esta campaña. Va acompañado prácticamente todas las jornadas por los dirigentes nacionales de la formación, Albert Rivera e Inés Arrimadas y en muchos actos ha debido compartir protagonismo con otra de as apuestas de Ciudadanos para las elecciones andaluzas, el ex seleccionador nacional de baloncesto Javier Imbroda, el candidato por Málaga. Pese a ser la principal muleta del PSOE en estos tres años y medio, Marín sigue siendo uno de los líderes menos conocidos por parte de los andaluces y la cita de esta noche podría ser su oportunidad de mostrar que tiene el carisma que se le exige a un líder.

Ciudadanos concede máxima importancia al debate electoral de este lunes porque es de los pocos acontecimientos en campaña que verdaderamente puede mover el voto, según sus análisis. La cúpula cree que la campaña está siendo de momento plana porque al PSOE le interesa que no haya mucha movilización y no se escuchen los mensajes del resto para seguir en su cómoda posición de liderazgo. Marín tratará de contrarrestar el discurso de ser muleta de los socialistas que cree que empleará Moreno contra él con su compromiso de que no volverá a investir a Díaz y con su oferta al PP para pactar y descabalgarla del poder. Sí reivindicará los logros concretos de su acuerdo con el PSOE –como la supresión del impuesto de sucesiones o la renuncia al acta de Chaves y Griñán- para reforzar la idea de que su partido sí es útil porque consigue cosas, frente a la “inutilidad” del PP, que no ha logrado nada en 40 años de oposición. Marín disparará contra PSOE y PP; y reivindicará a Ciudadanos como un partido limpio, de profesionales de la sociedad civil que no han vivido toda la vida de la política. Y un partido que está unido, sin los problemas internos del bipartidismo. El candidato de Ciudadanos sacará a relucir la igualdad entre españoles, uno de los ejes discursivos de su campaña, y esgrimirá el papel de su formación en Cataluña en el combate contra el nacionalismo.

Rodríguez ha protagonizado los duelos más intensos con la presidenta andaluza en el Parlamento andaluz de esta última legislatura. Es la candidata con más seguidores y más preponderancia en redes sociales, pero en este debate necesita presentarse como una dirigente sólida capaz de liderar a una izquierda alternativa sólida, no solo ante los suyos, que ya están convencidos, sino ante los votantes desencantados del PSOE que es donde puede encontrar el nicho necesario para crecer en escaños. Rodríguez se ha refugiado en Cádiz, la ciudad donde reside para preparar este encuentro. “Me falta dar las últimas puntadas y encontrar la manera de sintetizar las medidas”. La intención de la dirigente de Podemos es presentar su programa de 24 medidas para 24 meses y cuantificarlas. “La sociedad andaluza nos exige rigor y concreción, cuánto van a costar estas propuestas, de dónde vamos a sacar el dinero”, sostiene.

“La campaña no es un diálogo de sordos y sordas que contamos nuestras propuestas. Cuando contrastamos podemos explicar mejor nuestras ideas”. Durante la campaña andaluza solo habrá dos debates, el 19 y 26 de noviembre. “Serían deseables más, con mayor frecuencia y formato cara a cara, nos hemos ofrecido a hacerlos con Susana Díaz, pero no ha querido”, reclama la candidata.

Tras este debate, los candidatos volverán a verse las caras, justo una semana después, en otro encuentro similar en TVE.