Hallado un sexto cadáver tras el naufragio de una patera en las costas de Cádiz

El mismo océano Atlántico embravecido que el pasado lunes se tragó una patera en la que viajaban entre 43 y 46 marroquíes ha devuelto este miércoles a una nueva víctima del suceso. En torno a las 11.30, diversas llamadas de vecinos de Barbate (Cádiz) han alertado de la presencia del cadáver de un varón de entre 20 y 30 años en la playa de Los Caños, el pequeño núcleo poblacional barbateño en el que se produjo el siniestro. En total, ya son seis los fallecidos que han sido hallados en la playa o en el mar. Mientras, la Guardia Civil continúa buscando a, al menos, otros 15 desaparecidos.

La costa de Cádiz se ha despertado este miércoles en unas condiciones similares a las de la madrugada del lunes, cuando la patera de madera en la que viajaban los migrantes acabó encallada en un arrecife a menos de 200 metros de la playa. Sin embargo, la Guardia Civil ha retomado al amanecer el dispositivo de búsqueda por tierra, aire y mar por Los Caños y sus alrededores. “Está siendo un día complicado”, ha reconocido un agente en referencia a las complicaciones meteorológicas que este miércoles se están encontrando.

Mientras que la patrullera de la Guardia Civil Río Ulla y el grupo de buzos de actividades subacuáticas peinaban el mar, la marea ha llevado hasta la orilla al que ya es el sexto fallecido de la tragedia. Fue a las 11.30 horas cuando el centro de coordinación de Emergencias 112 comenzó a recibir llamadas de “varios ciudadanos”, según ha avanzado en un comunicado. Los primeros en hallar el cadáver de hombre fueron dos vecinos que con la ayuda de otros han impedido que el mar se volviese a llevar el cuerpo. Alertaban de la presencia de un cadáver justo en la playa en la que se produjo el suceso en la madrugada del lunes. La Guardia Civil ha confirmado que se trata de uno de los migrantes que llevan buscando ya tres días.

En el momento del siniestro en la embarcación de madera viajaban en paupérrimas condiciones de 43 a 46 personas, según los testimonios de los 22 migrantes que consiguieron llegar a la costa. Algunos de los supervivientes relataron que, tras el impacto con el arrecife, la barca se hundió en escasos segundos, debido a una gran vía de agua que se abrió en el fondo. Tan solo la mitad de los ocupantes de la patera llevaban unos chalecos salvavidas que resultaron insuficientes para mantener a flote a una mayoría de personas adultas (de los más de 40 migrantes, nueve eran menores de edad).

Nerviosos y asustados, algunos se agarraron a los que tenían chaleco para mantenerse a flote. Tras forcejar unos con otros, un grupo de unos 22 consiguió alcanzar la costa. En la embarcación viajaban varios grupos de hermanos, algunos de ellos ahora separados por el suceso, buscan a sus familiares desaparecidos. Según algunos testimonios, siguieron al piloto o paterista de la embarcación, ahora en paradero desconocido y al que la Guardia Civil busca para conocer su implicación en la organización de un viaje que los agentes creen que estaba preparado por una mafia.

Sin embargo, los supervivientes no saben precisar qué ocurrió con los 15 o 18 personas que aún no han sido localizadas. Hubo testigos que dijeron creer que habían llegado a la costa en un segundo grupo. Otros también han relatado que vieron a compañeros de viaje hundirse, pero que no pudieron ayudarles. La Guardia Civil peina la zona barajando ambas hipótesis: que consiguieran llegar y se escondiesen (al ser de nacionalidad marroquí, si son localizados se exponen a ser devueltos a su país) o que hayan fallecido en el mar y sus cadáveres tengan que seguir apareciendo en los próximos días. “Estamos trabajando casi a ciegas”, reconocía ayer un agente presente en el dispositivo en Los Caños.

El primer cadáver apareció en la playa a pocos metros de la patera en la misma mañana del pasado lunes. Los tres siguientes fueron encontrados por la Guardia Civil flotando a lo largo de esa jornada. Este martes un barco recreativo localizó al quinto fallecido. Al igual que los otros tres, se mantenía a flote gracias al chaleco salvavidas, pero estaba a 3,5 millas de la playa de El Palmar, en Vejer de la Frontera. El hallazgo sorprendió a la propia Guardia Civil, debido a la lejanía con el lugar del siniestro y obligó a los agentes a abrir el radio de búsqueda.

Se trata de la peor tragedia con una patera registrada en la zona de Los Caños desde 2008, cuando naufragó otra embarcación en la que murieron 10 personas. Por este siniestro acabaron detenidas seis personas, acusadas de pertenecer a la mafia que organizó el viaje. Este martes la Guardia Civil hizo un llamamiento para que toda aquella persona que tuviese información sobre los posibles organizadores del viaje naufragado este lunes se pusiesen en contacto con los investigadores para intentar esclarecer lo ocurrido.