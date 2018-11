La alcaldesa de París recibe del Gobierno el consejo de guerra de su abuelo

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha entregado este martes a la alcaldesa de París, Anne Hildalgo, el consejo de guerra de su abuelo Antonio, represaliado por el franquismo. "Se ha emocionado muchísimo al recibirlo", ha explicado el director general de la memoria histórica, Fernando Martínez, a EL PAÍS.

El pasado agosto, durante el homenaje a los españoles que en 1944 liberaron la capital francesa de los nazis, la alcaldesa, nacida en San Fernando (Cádiz) y descendiente de una familia republicana, charló con Fernando Martínez, de lo poco que conocía del caso de su abuelo. Al regresar a Madrid, este buscó información hasta dar, en el Archivo Militar de Almería, con el expediente de Antonio Hildalgo.

Trabajaba en el campo y estaba afiliado a la sociedad de agricultores de la UGT. El Servicio Nacional de Seguridad le describe como un hombre "de mala conducta e ideas izquierdistas" que, "durante la dominación roja portó armas y tuvo intervención en varios asesinatos". Fue juzgado por uno, el del administrador de un cortijo de Antequera. Según relató Hidalgo, él no había participado en tal crimen, motivo por el que, tras huir a Francia en 1937, había decidido regresar a su casa al prometer el Régimen que no habría castigo para quienes no tuvieran delitos de sangre.

En el consejo de guerra, el fiscal pidió para él la pena de muerte. El abuelo de la alcaldesa de París tenía entonces 39 años, esposa y cuatro hijos. El tribunal le eximió finalmente del asesinato, pero le condenó, un 30 de junio de 1939, a 30 años de cárcel por "adhesión a la rebelión militar". Posteriormente la pena le fue conmutada y rebajada: en 1941, le concedieron la prisión atenuada en su domicilio y en marzo de 1942, la libertad condicional.

El documento, de 48 páginas, revela la ligereza de las acusaciones por las que miles de republicanos fueron sometidos a consejos de guerra. Cómo unos le describen como de "mala conducta e ideas izquierdistas" y otros de "pusilánime". Cómo se le imputan varios asesinatos, uno, y finalmente ninguno. Cómo, tras afrontar una petición de pena de muerte del fiscal, y ser condenado a 30 años de reclusión, pasó finalmente tres en la cárcel. El Gobierno se ha comprometido a anular las sentencias de los juicios de la dictadura, una de las reivindicaciones de los familiares de represaliados del franquismo.

Durante su encuentro, Delgado e Hidalgo han firmado una declaración por la que ambas se comprometen a poner en marcha actos conjuntos por la celebración del 80 aniversario del final de la Guerra Civil española y cómo medio millón de españoles huyeron a Francia para escapar del régimen franquista. El texto recuerda que París fue "la gran capital del exilio republicano".

En 2015, Francia reconoció y pidió perdón por primera vez por el trato inhumano que recibieron cientos de miles de refugiados españoles llegados en 1939 al final de la Guerra Civil y que fueron internados en campos de concentración como el de Rivesaltes, a solo 30 kilómetros de la frontera oriental con España. "Fueron humillados. Se les quiso arrebatar la dignidad. Los que huían en busca de la libertad esperaban otro tipo de acogida. Eso no es Francia", declaró el entonces primer ministro, Manuel Valls.