Málaga acoge a los migrantes en una caseta de Feria

El pasado 25 de octubre, el pleno municipal acordó solicitar al Gobierno la construcción de un CATE en la ciudad, así como la posibilidad de abrir líneas de financiación a los ayuntamientos que prestan instalaciones y servicios. De hecho, el Ayuntamiento asegura haber ha alojado a casi 3.500 personas migrantes en instalaciones municipales desde febrero de 2017 y que la factura por ello supera los 100.000 euros.

Durante la sesión plenaria se aprobaron tres mociones -con matices diferentes pero en la misma línea- presentadas por Málaga Ahora, Ciudadanos y el propio Partido Popular, que gobierna en minoría gracias al apoyo con la formación naranja. También se pidió mayor colaboración al futuro gobierno andaluz, ya que la Junta de Andalucía viene subrayando que su competencia es la atención a menores extranjeros no acompañados. "Todos se pasan la pelota y nadie afronta la situación. No es normal que las tres administraciones no se hayan sentado aún juntas para resolver esto de una manera definitiva", sentencia Alejandro Cortina.