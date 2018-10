Los partidos dudan de la fiabilidad del CIS y solo el PSOE celebra los datos

El barómetro de octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicado este jueves, ha despertado de nuevo las críticas de toda la oposición. Solo el PSOE, que se mantiene según esta encuesta en primera posición con un 31,6% de los votos —a más de diez puntos de distancia de su inmediato competidor—, ha celebrado los resultados. El resto de formaciones sigue poniendo en duda los datos de estimación de voto que arroja el segundo barómetro de este organismo desde que en la presidencia está José Félix Tezanos, exmiembro de la ejecutiva socialista.

El nombramiento de Tezanos el pasado junio como máximo responsable del CIS soliviantó a la oposición y generó dudas en los expertos por la nueva metodología que aplica a la llamada cocina, es decir, los cálculos aplicados en los datos en bruto para ofrecer una estimación de voto. Las dudas surgieron porque el CIS mejoró la estimación de voto del PSOE de julio a septiembre, algo chocante porque los datos crudos eran negativos: perdió fieles y cayó en voto y simpatía. Tezanos, en cambio, defiende que su método es veraz y científico y que en realidad lo que hace es eliminar prácticamente la cocina.



No le creen en la oposición. "Este CIS sigue siendo una broma en manos de Tezanos, del sanchismo. Sería una broma si no fuera porque es una broma pagada con dinero público", afirmó este jueves José Manuel Villegas, número dos de Ciudadanos.

La formación liderada por Albert Rivera, que según el CIS de este jueves crece un punto y medio en intención de voto y adelanta al PP como segunda fuerza política, no le da "ningún tipo de credibilidad" al barómetro. "Ni la estrategia de Sánchez ni el sanchismo puede tapar el crecimiento de Ciudadanos. Todos los que tenemos números serios sabemos que Ciudadanos está por encima del PP, lo que nadie se cree son los números que Tezanos le da a su jefe, los que le da al PSOE", critica Villegas.

Las explicaciones del presidente del CIS no han convencido tampoco al PP, que es el principal perjudicado del estudio publicado este jueves, que se elaboró los primeros días de octubre, coincidiendo con el primer aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña. La diputada y vicesecretaria general de Comunicación del PP, Marta González, ha lamentado que el PSOE hace una "utilización partidista de las instituciones, convirtiendo el CIS en una agencia de publicidad electoral".

"Con los resultados del CIS, si Sánchez no convoca elecciones es porque no se los cree ni él. Que nos expliquen cómo el PP podía tener en julio de 2018 un voto directo del 10,2% y una estimación del 20,4%, y ahora con un 12,6% de voto directo la estimación es del 18,2%", se ha preguntado la dirigente popular. El segundo barómetro es especialmente preocupante para el PP: tampoco esta vez refleja un efecto Casado, es decir, un aumento en las expectativas de voto por la llegada de Pablo Casado a la presidencia del partido. Además, el PP es el único de los grandes partidos que baja, y de forma notable: dos puntos y medio. La encuesta refleja, no obstante, datos brutos poco halagüeños para el PP, como la mala valoración de Casado.



La estimación del CIS se aparta del promedio de encuestas que ha realizado este diario —con más de 200 barómetros de 12 empresas—. Este promedio sitúa al PSOE en un 26,4% de intención de voto; seguido del PP, con un 23,8%; Ciudadanos, en el 20,3%; y Unidos Podemos y sus alianzas, en un 17,1%, informa Kiko Llaneras. La incongruencia está sobre todo en la ventaja del PSOE sobre el resto. La media de encuestas le da a los socialistas una ventaja de 2,5 puntos sobre los populares, mientras que el CIS de este jueves le da 10 sobre Ciudadanos y 13 sobre el PP.

También el principal socio parlamentario del Gobierno, Unidos Podemos, ha advertido de que hay que tomar los datos del sondeo con prudencia. Txema Guijarro, secretario general de este grupo parlamentario, ha expresado un "moderado optimismo" ante los datos CIS, que da a su formación una subida de 1,2 puntos, lo que cree que revela el fracaso de las estrategias de las derechas. "Hay que tomar los datos con prudencia por la polémica metodología que usa, en la que hace una especie de suma a lo bestia de la intención directa de voto y simpatía", ha considerado Guijarro, quien en cualquier caso ha destacado que los resultados del sondeo dejan clara que la fallida "estrategia de crispación" de las derechas, que no es bien acogida por los ciudadanos.