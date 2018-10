Pedro Duque asegura que su sociedad familiar le ha generado pérdidas

Pedro Duque ha rechazado este jueves haberse beneficiado de la exención del pago de impuestos con la administración de sus propiedades a través de una sociedad patrimonial. “Mi sociedad familiar está en manos de asesores especializados que hemos contratado para su revisión, y en breve tendrán el informe completo. Les adelanto que no hemos obtenido de esto un ahorro fiscal neto, sino más bien lo contrario”, ha afirmado el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades en un desayuno informativo organizado por el Foro Nueva Economía al que han asistido, entre otras personalidades, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, y el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes.

Duque ha reconocido que ahora no volvería a optar por una sociedad como Copenhague Gestores de Inmuebles S.L, creada en 2005 para gestionar un chalé en Xàbia (Alicante) y otro en Madrid. “Ya saben que no soy un político al uso. Acabo de aterrizar en este planeta”, ha ironizado tras sus primeras explicaciones confusas por la polémica en la que se ha visto inmerso. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha aseverado este jueves en una entrevista en Antena 3 que Duque "no ha estado bien asesorado fiscalmente", aunque, según Montero "dejó claro que no incorporó rentas de trabajo a esa sociedad patrimonial".

Las cuentas de la sociedad solo incluyen la declaración de ingresos entre 2011 y 2014, por lo que no reflejan el “autoalquiler” que afirmó que pagaba a esta empresa. Duque afirmó la semana pasada que haría “lo que haga falta para cumplir con todas” sus “obligaciones tributarias”. “Si hay alguna cuestión que ofrezca alguna duda o algún error que hayamos cometido que se deba subsanar, está en manos de unos asesores nuevos y los subsanaremos”, insistió. El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ya salió en su defensa el pasado lunes tras la reunión de la dirección de su partido. "Que esto ahora escandalice cuando hemos tenido una experiencia de una amnistía fiscal (...) que exoneró a mucho defraudador...", observó a la par que recordaba que el exministro de Justicia Rafael Catalá (PP) tenía varias viviendas en sociedades patrimoniales como la de Duque. Sobre las palabras de Sánchez en 2015, en las que decía que no tendría a nadie en su ejecutiva que pagase menos impuestos a través de sociedades, Ábalos señaló que el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades ni siquiera es militante del PSOE.

El antiguo astronauta es, tras Josep Borrell e Isabel Celaá, el ministro con mayor patrimonio del gabinete de Pedro Sánchez. Sus activos, que alcanzan los 1.520.466 euros, se acercan a los de la ministra portavoz y responsable de Educación (1.626.933). El ministro posee activos por un valor de 2.774.489 euros. En el caso de Duque se da la circunstancia de que el valor de los bienes inmuebles a su nombre es de 37.628 euros. Además cuenta con 661.519 euros en acciones y participaciones en capital social o fondos patrimoniales y 525.000 euros en acciones y participaciones en capital social o en fondos propios de entidades jurídicas negociadas. También dispone de 227.000 euros en depósitos y de un patrimonio de 69.000 euros en demás bienes y derechos de contenido económico. Es uno de los siete ministros del Ejecutivo de Sánchez que no tiene deudas.