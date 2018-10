Una alumna del máster de Casado: “Es todo de risa, independientemente de lo que digan los tribunales”

Una de las alumnas que cursaron el mismo máster de Pablo Casado, pero que a diferencia de él, y como la mayoría, tuvo que ir a clase, hacer exámenes, redactar un trabajo final dirigido por un profesor y presentarlo ante un tribunal, está indignada con el desenlace del caso. “Me parece todo de risa. Al que cursó el máster y se esforzó se le trató de una manera, y al que no lo cursó y no se esforzó se lo regalaron. Es de risa, independientemente de lo que digan los tribunales”, opina Mariana López Hurtado.

Esta alumna, que luego fue llamada a declarar en agosto por la juez del caso, ya decidió romper el silencio del resto de compañeros del líder del PP en declaraciones a EL PAÍS el pasado mes de julio. Habló para contradecir la versión de Casado de cómo fue el máster. También se le unieron dos alumnos más, que en la mañana de este lunes han preferido no hablar, muy cansados de la presión mediática.

El Tribunal Supremo, que la semana pasada rechazó investigar a Pablo Casado, ha visto "trato de favor", aunque no es delito, y la investigación judicial ha determinado que él y otras tres matriculadas recibieron condiciones privilegiadas en el máster de Derecho Autonómico y Local de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en el curso 2008-2009. Estas otras tres alumnas, que fueron imputadas y este lunes han quedado fuera del proceso, también tenían vínculos con el PP o con el director del máster, Enrique Álvarez Conde. Eran Alida Mas Taberner, que en aquel año era subsecretaria de la conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana, bajo la presidencia de Francisco Camps; María Mateo Feito, alto cargo de dos ministerios del PP e hija de la exasesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid María Teresa Feito, mano derecha de Cristina Cifuentes, acusada de ir a la URJC el día que estalló el escándalo para intentar taparlo; y María Dolores Cancio Álvarez, vinculada al Instituto de Derecho Público (IDP), de Enrique Álvarez Conde.

El máster de Pablo Casado y este grupo VIP fue muy distinto al del resto de alumnos que lo cursaron normalmente. Les convalidaron 18 de las 22 asignaturas, no pasaron por clase, para las cuatro restantes les bastaron otros tantos trabajos y les pusieron todo sobresalientes. Los cuatro trabajos del líder del PP sumaban 92 folios, fue los que mostró en la rueda de prensa de abril, después de que EL PAÍS publicara la primera información del caso. En cambio, la experiencia de los demás alumnos fue otra, como recordó Mariana López Hurtado: “Los nueve o diez que éramos fuimos a clase todo el año, era obligatorio, hicimos exámenes o trabajos en cada asignatura, según el criterio del profesor, y al final tuvimos que hacer un trabajo de fin de máster, un trabajo de investigación dirigido por un profesor y que debíamos defender ante un tribunal de tres profesores. Era un requisito para acceder al doctorado, una asignatura más con créditos". Fueron textos de unos noventa folios. No obstante, el día de la defensa del trabajo final los alumnos acudieron a la convocatoria y el tribunal les comunicó que ya habían evaluado los textos y no era necesario que los leyeran.

Este periódico publicó un correo electrónico del 7 de mayo de 2009 enviado por Álvarez Conde a los alumnos que probaba la convocatoria del tribunal. En este mensaje se comunicaba la fecha de presentación del “Trabajo de Investigación” y decía así: “El examen del período de Investigación se celebrará el día 29 de junio, a las 17.30, en el Salón de Conferencias 167 (1.ª planta del edificio departamental) de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Paseo de los Artilleros s/n - 28032 Madrid. En caso de que aún no lo haya realizado, deberá comunicar al director del Máster el nombre del Tutor responsable del Trabajo de Investigación, así como el título del mismo. Previamente, y antes del 25 de junio, los alumnos deberán remitir al director del Máster (por triplicado) los trabajos de Investigación, que defenderán en sesión pública ante el Tribunal compuesto por…”. Y a continuación enumeraban los integrantes del tribunal, presidido por el propio Álvarez Conde.