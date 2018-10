Los cambios de Gobierno engrosan el ‘cementerio de elefantes’ de la Policía

El Consejo Asesor se creó con la Ley Orgánica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de 1986, supuestamente “con la misión de asesorar, emitir informes y elaborar estudios sobre aquellos asuntos que, por su especial complejidad o trascendencia, se estime conveniente someter a su conocimiento y consideración”. Una especie de comité de sabios con 16 plazas. Mientras estos días se celebran los fastos del Día de la Policía, fuentes del cuerpo aseguran que la pretensión real de ese organismo era “que sirviera para colocar a altos mandos, de tal modo que éstos, al ser cesados, no pudieran ser, a su vez, mandados por personas que hubieran estado a su cargo previamente”, explica un comisario veterano, que ha formado parte de ese Consejo. Sin embargo, con el paso de los años, se ha convertido en un lugar —sin sede física— en el que “aparcar a mandos para que no molesten”, dice otro comisario. “Es la demostración de la politización que padece la Policía”, añade, “donde envían a todos los que son de otro signo político o a los que pasan a ser apestados por algún motivo, también casi siempre político”, apostilla.

En la actualidad, cumplidos los 100 días del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez y con Fernando Grande-Marlaska al frente del Ministerio del Interior, de los siete miembros que actualmente componen ese Consejo Asesor, cinco provienen de la cúpula policial creada por el anterior equipo de Juan Ignacio Zoido. Solo se ha mantenido uno, José Losada, como jefe de Logística, que fue cesado como comisario general de policía judicial en 2013 —con el PP en el Gobierno— al conocerse los polémicos informes de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica) sobre la entonces ministra de Sanidad Ana Mato, juzgada por la trama Gürtel.

“Me dijeron que lo había hecho muy bien pero que ahora llegaba un nuevo equipo...”, cuenta uno de los actuales miembros del Consejo Asesor, que prefiere no ser identificado, como el resto de consultados. Todos tienen más de 35 años de servicio en el cuerpo y fueron cesados de sus últimos puestos con buenas palabras y elogiando su trabajo. Otros, como Enrique Castaño, El Gordo, ligado a las cloacas del comisario José Villarejo, han pasado fugazmente por el Consejo, antes de pedir su jubilación anticipada.

Los sindicatos denuncian la “politización del cuerpo” El Sindicato Unificado de la Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, viene denunciando insistentemente la politización de la Policía. “Es un cuerpo que tiene que ser neutral y los nombramientos de los mandos deben responder a sus perfiles profesionales, no estar supeditados a cuestiones políticas que solo generan inestabilidad en la cúpula, la misma que se transmite al cuerpo”, dice un portavoz. “No puede ser que la valía de un mando esté ligada al Gobierno de turno”, insisten. “Los relevos deben ser naturales”. Piden que los ceses sean razonados y atribuibles a algún tipo de circunstancia o falta. Y recuerdan la reciente sentencia que el pasado mes de mayo daba la razón al comisario de Lleida Juan Fortuny, que denunció que su destitución fue “arbitraria” y “obedecía a criterios políticos”. En su resolución, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) argumentaba que la Dirección General de la Policía no aportó “datos objetivos y/o profesionales” para justificar su destitución.

El Consejo Asesor está envuelto en una especie de aura de misterio, nadie quiere hablar abiertamente o no puede porque no sabe. Ni siquiera en el Ministerio supieron decir adonde van los informes que elabora ese órgano. “En decenas de años jamás he visto uno de esos”, dice un antiguo funcionario de Interior, “ni sé donde están”, agrega. Uno de los comisarios consultados reconoce que desde la Dirección General de la Policía se le encargó “algún informe pero asegura desconocer su paradero o su utilidad”.

Los siete miembros actuales de Consejo Asesor son:

Juan Carlos Ortiz. Lideraba la cúpula policial de Zoido por ser el responsable de la jefatura de Investigación, Información y Ciberdelincuencia. Se le vinculaba a María Dolores de Cospedal por haber sido jefe superior de la policía de Castilla-La Mancha. Durante su mando, por ejemplo, se culminó la operación que culminó con la detención de Puigdemont en Alemania.

José Antonio de la Rosa. Hasta este verano era responsable de una de las cuatro jefaturas centrales de Zoido, la de Coordinación y Seguridad Ciudadana. Tiene 43 años de experiencia en la Policía y está a días de su jubilación.

Manuel Peña Echevarría. Era el jefe de Recursos Humanos, cargo ocupado ahora por la excomisaria de la Policía Científica Pilar Allúe. Es amigo personal de Ignacio Cosidó, exdirector general de la Policía. Tiene 38 años de experiencia profesional en múltiples comisarías: Salamanca, Burgos, Valladolid...

Antonio Rodríguez. Fue una especie de Director Adjunto Operativo (DAO) accidental, es decir, el máximo responsable después del Director General. La crisis de la llamada “policía patriótica” acompañada de la jubilación de su predecesor en el cargo, Eugenio Pino, presunto precursor de esa policía política, le convirtió en su sustituto.

Enrique Barón. Ex comisario General de Información. Hasta este verano era el candidato a ocupar el puesto de agregado de Interior en Argentina, pero finalmente ha acabado en el Consejo Asesor.

Telesforo Rubio. También excomisario General de Información. Se convirtió en "sospechoso" para los dirigentes populares porque supuestamente visitó las oficinas de Ferraz en plena crisis del 11-M. Y el propio Marlaska, siendo juez de la Audiencia Nacional, le apartó de la investigación del caso Faisán (chivatazo a ETA). Lleva algo más de un año en el Consejo, tras ser agregado en Rusia.

José Luis Olivera. Es el policía más condecorado del cuerpo. El hombre de todos los gobiernos. Acusado de destapar la Gürtell y de taparla. Hasta este verano era el director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), pero ha sido sustituido por el General de la Guardia Civil, Ángel Alonso Miranda, después de que el comisario José Antonio Rodríguez, conocido como Lenin por ser de izquierdas, sustituyera al coronel Mosquera en el Gabinete de Coordinación de la Secretaría de Estado.