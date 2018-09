El alcalde de Torres Torres (Valencia) y narcotraficante confeso tira la toalla y dimite

Rafael Gil Ballester, narcotraficante y malversador confeso, que el martes aceptó una condena de siete años y 11 meses de cárcel, ha tirado la toalla este jueves y ha presentado su dimisión como alcalde de Torres Torres (Valencia).

Hace dos días, después de pactar con la Fiscalía —que inicialmente pedía para él 30 años de cárcel— un acuerdo para no entrar en prisión, sobre el que los jueces tienen la última palabra, Gil estaba tan contento que aseguraba que iba a acabar la legislatura. No descartaba, incluso, volver a presentarse a las elecciones locales del año que viene en su pueblo, de 640 habitantes. En 48 horas su posición se ha revelado, sin embargo, insostenible.

La polvareda mediática generada ha llevado, además, al ministerio público a replantear su postura, aseguran fuentes del caso. La reducción de las penas acordada está firmada y ya no se puede cambiar. Pero ahora no está nada claro que la fiscal no vaya a oponerse a la suspensión de la ejecución de la condena que solicitará la defensa de Gil en la vista que se celebrará una vez se dicte sentencia, dentro de unas semanas.

El martes, en la segunda jornada del juicio celebrado en la Audiencia de Valencia, Gil confesó su pertenencia a una organización criminal dedicada a enviar grandes cantidades de marihuana a Lituania, que utilizaba su empresa de transportes para trasladar la droga oculta en palés de fruta y latas de tomate. También admitió malversación, blanqueo, encubrimiento y un delito contra los derechos de los trabajadores.

El ya exregidor se presentó en 2015 en la lista municipal del PSOE, que lo echó un año más tarde tras ser detenido en una operación conjunta lanzada por la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra en Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, en cuya investigación resultó clave la declaración de un testigo protegido de nacionalidad lituana. Durante la legislatura anterior había sido teniente de alcalde del PP, partido que abandonó tras lo que calificó de problema personal con un compañero. En realidad su única ideología, según sostenía el martes, era "hacer cosas por Torres Torres".

La presión ejercida por los tres partidos con representación en el Ayuntamiento, PP, PSOE y Compromís, que ya planeaban una moción de censura, además del de su propia familia, le han llevado a decidir dejarlo.

Única fuente de ingresos

El mayor obstáculo para su dimisión era el hecho de que Gil percibía una pequeña cantidad, en torno a 600 euros al mes, del Ayuntamiento, que se había convertido en su única fuente de ingresos tras la quiebra de su empresa, según fuentes conocedoras de la negociación que ha precedido a su renuncia. Gil ha rehusado hablar sobre la cuestión con este periódico.

Torres Torres será dirigido en funciones por el hasta ahora teniente de alcalde, Vicente Cabo, del PSPV-PSOE, han señalado fuentes del partido. Gil ha renunciado también al acta de concejal, lo que abre la puerta a retomar el acuerdo alcanzado al inicio de la legislatura con Compromís. De lo contrario, el puesto pasará previsiblemente al PP, que fue la fuerza más votada hace tres años.

Junto a Gil aceptaron el acuerdo de conformidad con la Fiscalía otros 38 acusados, en el marco de un gran acuerdo que implicaba evitar el juicio, reducir sustancialmente las penas y evitar la entrada en prisión a gran parte de los condenados, gracias a una fórmula excepcional incorporada a la reforma del Código Penal de 2015.

Esta permite que, cumpliendo ciertos requisitos, los jueces puedan suspender el ingreso en prisión si ninguno de los delitos por los que es condenado el reo supera individualmente la pena de dos años de prisión, aunque la suma de las mismas sí lo hagan.