Las declaraciones de Carmen Montón sobre su máster en la Rey Juan Carlos, últimas noticias en directo

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha afirmado que no ha hablado con la ministra de Sanidad, Carmen Montón, pero ha mostrado su confianza en que ésta "dará todas las explicaciones" sobre las supuestas irregularidades. En declaraciones a Radio Euskadi, el ministro del Interior ha asegurado que no ha "podido hablar" con su compañera en el Gobierno. No obstante, Grande Marlaska ha dicho ser "consciente" de que Montón ha convocado una rueda de prensa a las once de esta mañana y se ha mostrado "convencido de que dará todas las explicaciones". https://twitter.com/Boulevardeitb/status/1039046500582666240