Urkullu traslada a Torra que seguirá ayudando para lograr la distensión

El lehendakari, Íñigo Urkullu, también se lo ha dicho al president Quim Torra. No va a dejar de ayudar "desde la buena fe" para lograr gestos que destensen la situación política y social en Cataluña. Si el pasado martes lo aseguró tras el primer consejo de Gobierno en San Sebastián, 24 horas después se lo ha ratificado al president, pese a las críticas de JxCat. Fuentes de esa formación han advertido a la agencia Efe de que Cataluña y Euskadi son "realidades distintas" con estrategias políticas diferentes y han llamado a "evitar iniciativas no consensuadas que puedan ser usadas por el Estado", además de expresar "malestar y sorpresa" porque el lehendakari visitará solo a Oriol Junqueras y no a otros políticos en prisión.

Urkullu se ha ratificado en sus palabras ante Torra, y ambos han mostrado su disposición a reunirse lo antes posible. En un comunicado, el Gobierno vasco ha asegurado que Urkullu "no desistirá en su empeño de ayuda desde la buena fe", pese a "las polémicas interesadas" que surjan por sus actuaciones. El lehendakari ha recibido la llamada de Torra. Fuentes del Gobierno vasco han apuntado que, "al margen de interpretaciones que puedan y quieran hacerse de los movimientos del Lehendakari, es evidente que los mismos son a requerimiento de quien así lo considere y solicite (en alusión al líder de Oriol Junqueras, con quien se reunió en la cárcel de Lledoners a mediados de este mes)".

El comunicado de la presidencia vasca explica que "la realidad no siempre se corresponde con opiniones y elucubraciones publicadas", pero han insistido en que Urkullu "no va a desistir en su empeño de ayuda desde la buena fe y no va a entrar en polémicas interesadas" que se pretenden fomentar por quienes quieren "retroalimentar sus propias posiciones".

La presidencia vasca sostiene que "es obvio que Cataluña y Euskadi son realidades totalmente distintas", y también está "claro que el lehendakari no interviene en cuestiones ajenas a Euskadi, si no es requerido para ello". No obstante, ha recordado que, en este caso, está también sobre la mesa "la cuestión del modelo de Estado, la plurinacionalidad, el autogobierno o la cohesión social". En este sentido, ha asegurado que habría sido "más cómodo" para Iñigo Urkullu "no visitar a quien se lo había solicitado" y que "había sido parte importante de las decisiones en el llamado procés". "Pero no es esa la actitud de quien, en todo caso, ha respetado siempre la discreción y primado la perspectiva humanitaria de la visita", ha apuntado. "Si alguien quiere entender a su antojo y necesidad otra cosa, ése no es el planteamiento que anida en la disposición ni en los hechos ciertos desarrollados por Urkullu", sostiene la nota del Gobierno vasco.